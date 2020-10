La DO Baena da a conocer los primeros muestreos de rendimientos de las aceitunas de la campaña 2020/2021

MARTA BAENA SANZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

La Asociación de Oleicultores de la Denominación de Origen Baena da a conocer los primeros muestreos de rendimientos de aceitunas tomados en los distintos parajes controlados por su personal técnico. Con estos resultados analíticos los oleicultores puede ver en qué estado de madurez se encuentran los distintos parajes de la DO, lo que les será de gran ayuda a la hora de establecer la fecha idónea para el comienzo de la recolección.Los datos pueden consultarse en la app de la Denominación de Origen Baena donde los usuarios pueden descargarse en informe y consultar los niveles de humedad, acidez y la grasa sobre seco.A través de la app la DO va actualizando también la evolución, semana a semana, de la incidencia que está teniendo la mosca del olivo sobre los olivares de la zona y los posibles tratamientos a tener en cuenta.El último se llevó a cabo la pasada semana en los campos de Baena y Albendín, donde se regaron 7.500 litros de caldo sobre una superficie estimada de 3.000 hectáreas. Llevándose a cabo en zonas que anteriormente no han sido tratadas porque estaba comenzando a observarse una subida en la picada, sin ser preocupante, según señalaron.