Baena presenta el I Premio Internacional de Poesía Joven José Antonio Santana abierto hasta el 28/02

Bases de participación

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

El Ayuntamiento de Baena continúa apostando por la cultura, que tan paralizada ha estado durante la pandemia, y por eso ha anunciado un nuevo certamen de poesía, el Primer Premio Internacional de Poesía Joven José Antonio Santana. Un proyecto que tuvo su germen en el tiempo de confinamiento cuando la Delegación de Cultura propuso, entre otras actividades, la de ‘Se busca un poeta en casa’, enfocada a jóvenes escritores, explicó el concejal de Cultura, Javier Vacas.“Queremos fomentar y promocionar la creación literaria y el impulso de este género poético, dando la oportunidad a nuevos talentos en el campo de la poesía o afianzar a aquellos que ya han dado sus primeros pasos”, añadió Vacas, con la esperanza de que se convierta en un referente literario.Un premio bautizado con el nombre del poeta baenense José Antonio Santana, “tanto por su obra como por su trayectoria poética en el panorama actual de la literatura contemporánea, distinguida en el ámbito nacional e internacional, así como por su labor impulsora de numerosas iniciativas culturales en su ciudad natal de Baena”, resumió Vacas.El propio Santana estuvo presente en la rueda de prensa para reconocer que es “un placer y un honor que se inaugure este certamen con mi nombre”. Comentó que se ha concretado en la juventud “que es el futuro” y recordó que el nivel de participación será tanto a nivel local como internacional.El poeta fue el que anunció las bases de estos premios, cuyo plazo de entrega se mantendrá abierto hasta el próximo 28 de febrero de 2021 (Día de Andalucía). “Habrá dos categorías, la internacional dirigida a jóvenes de 18 a 30 años y otra a nivel de Baena, para no olvidar a la localidad, cuya participación estará dirigida a alumnos de ESO, Bachiller y Ciclos Formativos de los centros educativos de Baena y Albendín matriculados durante el curso 2020/2021”.En la categoría internacional se piden trabajos cuya extensión no podrá ser inferior a 300 versos ni superior a 500” y cuyo premio será de una estatuilla y la edición de la obra junto a la entrega de 25 ejemplares de la misma.En la categoría de local “se establecen premios para los tres mejores trabajos presentados, que no podrán ser inferiores a 14 versos ni superiores a 100”. Los premios para cada uno de los ganadores consistirán en una estatuilla, diploma y lote de libros de poesía. Los trabajos premiados podrán ser editados por el Ayuntamiento de Baena.