La provincia de Córdoba inicia la campaña de verdeo con una previsión de 70.000 toneladas de aceituna

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La organización agraria Asaja Córdoba ha informado del comienzo del verdeo en la provincia, donde se espera una producción de aproximadamente 70.000 toneladas de aceituna. De esta forma, la recolección se adelanta con respecto a años anteriores y si bien los calibres "no son malos, en muchas zonas la aceituna está bastante arrugada como consecuencia de las altas temperaturas"."Teniendo en cuenta que la mayoría de las explotaciones en nuestra provincia son de secano, si se dieran precipitaciones en lo que queda de mes, se lograrían mayores calibres, se solucionarían los problemas de arrugado, y sin duda aumentaría la aceituna verdeable", ha señalado la organización agraria.En concreto, en la provincia de Córdoba se cosecha fundamentalmente para verdeo la variedad Hojiblanca, existiendo algunas zonas con explotaciones de las variedades Manzanilla y Gordal. El predominio de la Hojiblanca posibilita la obtención de aceituna para almazara o mesa en función de la climatología y del mercado. "Las elevadas producciones de las últimas campañas y la situación climatológica con escasez de lluvias, han provocado en la variedad Hojiblanca mayor vecería, disminuyendo la producción potencial", ha apuntado Asaja.En cualquier caso, desde la organización agraria han apuntado que esta será una campaña "bastante particular por la situación sanitaria a consecuencia del covid-19". De este modo, la campaña de verdeo es la primera gran campaña agrícola en la provincia en la que se van a adoptar las medidas y recomendaciones publicadas tanto por el Gobierno central, como por la Junta de Andalucía.Se recomiendan así emplear cuadrillas estables en el campo, que se separen físicamente tanto como sea posible y que en cada explotación se elabore un plan de actuación específico frente al coronavirus acorde a las características de cada finca, dedicando un tiempo a informar y formar a los trabajadores sobre ese plan.En el mundo se destina algo más de un millón de hectáreas a la producción de aceituna de mesa. España, con una superficie cercana a las 170.000 hectáreas, es el principal productor mundial, destacando la comunidad autónoma de Andalucía, la cual dedica a su producción unas 100.000 hectáreas aproximadamente (superficie variable entre campañas según el destino final de la producción pues gran número de explotaciones son de orientación mixta almazara/mesa).Sevilla, con más del 70 por ciento de la producción, es la principal provincia productora, seguida por Málaga (14%) y Córdoba (13%). En cuanto a las principales variedades cultivadas para mesa destacan Manzanilla de Sevilla, Gordal Sevillana y Hojiblanca.Respecto al mercado, el mantenimiento de los aranceles norteamericanos a la aceituna afecta tanto a la aceituna negra como a la verde. Las ventas en Estados Unidos, un mercado clave para este sector, han caído en picado en los últimos nueve meses, periodo en el que las aceitunas españolas han sido sustituidas por las de Egipto, Marruecos o Grecia, países a los que no se aplica el arancel extraordinario del 25 por ciento.