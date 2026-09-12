Alba Careta y Antonio Lizana abren el décimo Montijazz en Bodegas Alvear

Las actuaciones de Alba Careta Group y Antonio Lizana Quinteto abrieron anoche la décima edición delen, con el regreso a Montilla de dos formaciones que participaron en los actos conmemorativos de sus diez primeros años de existencia. La programación, que marida durante este fin de semana el jazz contemporáneo y el compás flamenco con los vinos de Montilla, culminará esta noche con las actuaciones de Lucía Rey Trío y Jorge Pardo Trío, cabeza de cartel del festival.La jornada de hoy volverá a tener como escenario las bodegas más antiguas de Andalucía. Lucía Rey Trío abrirá la noche con una propuesta caracterizada por el dinamismo, la sensibilidad y la variedad de matices, antes de dar paso a Jorge Pardo, uno de los principales exponentes de la unión entre el jazz y el flamenco.El saxofonista y flautista madrileño será el encargado de clausurar el aniversario de Montijazz. Su presencia encabeza un cartel que ha combinado el reencuentro con artistas de anteriores ediciones y la incorporación de nuevas propuestas, manteniendo la vinculación del festival con la música, el vino y el patrimonio de la ciudad.Nacido en Madrid el 1 de diciembre de 1956, Jorge Pardo ha desarrollado un lenguaje musical mestizo que conecta el jazz de raíz con el flamenco. Intérprete de saxofón tenor y soprano y de flauta travesera, su trayectoria está ligada a la exploración de esa relación entre ambos géneros, con un estilo que se ha convertido en una referencia de innovación.Entre sus reconocimientos figuran el premio al Mejor Músico de Jazz Europeo, concedido en 2013 por la Academia Francesa de Jazz, y el Premio Nacional de Músicas Actuales, que recibió en 2015. El primero de estos galardones lo convirtió en el primer músico español distinguido por la institución francesa.Su carrera incluye colaboraciones con Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Chick Corea, Pat Metheny o Tete Montoliu. También ha trabajado con Albert Pla, Santiago Auserón, Raimundo Amador, Rafael Amador o Lucía Rey, con quien volverá a encontrarse esta noche en el mágico escenario de Bodegas Alvear.La apertura de Montijazz tuvo anoche un componente conmemorativo. La organización había decidido reservar la primera jornada a dos formaciones que ya habían pasado por el escenario de Bodegas Alvear, como reconocimiento a la historia del encuentro y a la relación construida con su público a lo largo de una década.Alba Careta Group volvió a Montilla después de su participación en 2021. La trompetista y cantante catalana regresó con su nuevo disco,, y con una propuesta que permitió acercarse a su trabajo más reciente y a la evolución de su música durante los últimos años.La programación de anoche se completó con Antonio Lizana Quinteto. El saxofonista y cantaor gaditano, que había formado parte del cartel de Montijazz en 2018, llevó de nuevo al festival su conexión entre el jazz contemporáneo y las raíces flamencas.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, definió Montijazz como "una de las actividades culturales con mayor proyección del municipio, tanto por su calidad artística como por su capacidad para promocionar la ciudad y contribuir a su desarrollo económico y social".El regidor felicitó a Bodegas Alvear por la conservación de su patrimonio y por abrirlo a nuevas experiencias. Asimismo, expresó la disposición del Ayuntamiento a seguir colaborando con iniciativas que refuercen el turismo, la cultura y la identidad vitivinícola durante septiembre bajo la marca municipal. En ese sentido, señaló que "actividades como esta ayudan a convertir Montilla en una ciudad de oportunidades y en un destino capaz de atraer visitantes".Por su parte, el máximo responsable de Bodegas Alvear, Luis Giménez Alvear, reafirmó el compromiso de la firma con la cultura montillana y recordó su respaldo continuado al festival desde las primeras ediciones. Defendió que "la cultura tiene que ser motivo de alegría" y destacó la capacidad de estos encuentros para acercar al público al patrimonio arquitectónico y enológico de Montilla. Giménez Alvear reclamó también una mayor implicación de las Administraciones públicas en la conservación de los edificios históricos de las bodegas, cuyo mantenimiento requiere importantes recursos.