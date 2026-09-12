Bodegas La Aurora y Pérez Barquero, grandes triunfadoras del primer concurso nacional Paxera

El Pedro Ximénez Solera 1981 de Bodegas La Aurora fue elegido ayer mejor vino de la primera edición del Concurso Nacional de Vinos Dulces, Especiales y Vermuts "Paxera de Montemayor", celebrado en el marco de la la Feria del Vino Pedro Ximénez, que esta tarde ha alcanzado su ecuador con una programación para todos los públicos.
Por su parte, el Vermouth Pérez Barquero, elaborado por Bodegas Pérez Barquero de Montilla, recibió el reconocimiento al mejor vermut en una primera edición que reunió más de medio centenar de muestras procedentes de bodegas de distintos puntos de España, como el Principado de Asturias, Islas Baleares o Santa Cruz de Tenerife.
El certamen, organizado por el Ayuntamiento de Montemayor, con la colaboración del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) Montilla-Moriles y Vinagre de Montilla-Moriles y el patrocinio del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) de la Diputación de Córdoba, celebró ayer tarde la entrega de premios de una convocatoria que contó con una elevada representación de vinos de Montilla-Moriles, junto a muestras procedentes de Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares, Asturias y otras zonas productoras españolas.
Los vinos fueron evaluados por un panel profesional dirigido por José Luis Murcia, presidente de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV). El jurado estuvo integrado por dieciocho catadores desplazados desde diferentes puntos de España e incluso desde Bélgica, vinculados a ámbitos como la distribución, la exportación, las instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector vitivinícola, la enología y la prescripción especializada.
El nivel de las muestras presentadas se tradujo en la concesión de cuatro medallas Gran Oro y diecinueve medallas de Oro, toda vez que otros vinos alcanzaron también puntuaciones merecedoras de reconocimiento, aunque no pudieron incorporarse finalmente al medallero.
Entre los cuatro Gran Oro figuraron dos elaboraciones montillanas. El Solera 1981 PX de la Cooperativa Nuestra Señora de la Aurora de Montilla recibió uno de estos máximos reconocimientos y, además, terminó proclamándose mejor vino del concurso. También obtuvo Gran Oro el Vermut Pérez Barquero, de Bodegas Pérez Barquero, que fue distinguido igualmente como mejor vermut del certamen. Completaron esta categoría el Humboldt Tinto Dulce 2001, de Bodegas Insulares de Tenerife, y el Doblas PX, de Bodegas Doblas de Moriles.
El Solera 1981 PX de Cooperativa La Aurora, amparado por la DOP Montilla-Moriles, pertenece a la categoría de vino dulce natural. Presenta un color caoba oscuro y está elaborado íntegramente con uva Pedro Ximénez sometida al proceso de asoleo. Su riqueza en azúcares supera los 272 gramos por litro y cuenta con una crianza media de treinta años en botas de roble americano.
El otro gran protagonista montillano de la jornada fue el Vermouth Pérez Barquero. Esta elaboración parte de un vino base de uva Pedro Ximénez envejecido en botas de roble que posteriormente se macera con una selección de botánicos, hierbas aromáticas y cítricos. El jurado le concedió el Gran Oro y el reconocimiento específico al mejor vermut del primer Concurso Nacional de Vinos Dulces, Especiales y Vermuts "Paxera de Montemayor".
La presencia de Montilla y de otras localidades de la DOP Montilla-Moriles fue también destacada en las medallas de Oro. Bodegas Alvear de Montilla obtuvo dos reconocimientos con Alvear Twist y Alvear 1927 PX, mientras que Cooperativa La Aurora sumó otras tres medallas de Oro gracias a Campito PX, Vino en Rama Gran Pedro PX y PX Amanecer.
La Cooperativa Agrícola La Unión de Montilla logró, por su parte, sendas medallas de Oro con el Pedro Ximénez Laudis y con el Vermut La Unión. A estas distinciones se sumaron las obtenidas por elaboraciones de otras localidades de la zona, entre ellas, Monte Blanco Organic y Del Pino PX Solera, de Bodegas del Pino de Montalbán; Cream Santa Magdalena y PX Santa Magdalena, de Lagar de Santa Magdalena de Moriles; y Alamis PX y Alamis 1982 PX, de Cooperativa San Acacio y Asunción de Montemayor.
El medallero de Oro se completó con Aran Selecció Botrytis 2024, de Miquel Gilabert Fullana, de Baleares; El Ancón Blanco Dulce y Humboldt Blanco Dulce 1997, de Bodegas Insulares de Tenerife; Vermú La Trucha Cautiva, de La Trucha Cautiva CB de Cangas del Narcea, en Asturias; y Beso Navarro, de Bodegas Navarro Racimo de Oro de Valdepeñas, en Ciudad Real.
Además del premio absoluto obtenido por Solera 1981 PX y del reconocimiento al Vermouth Pérez Barquero, el concurso estableció varias distinciones específicas. Humboldt Blanco Dulce 1997, de Bodegas Insulares de Tenerife, fue reconocido por la mejor presentación; Del Pino PX Solera, de Bodegas Del Pino de Montalbán, recibió el premio al mejor vino tradicional español; y Cream Santa Magdalena, de Lagar de Santa Magdalena de Moriles, obtuvo el galardón a la mejor innovación en vinos dulces.
Por su parte, Humboldt Tinto Dulce 2001, de Bodegas Insulares de Tenerife, fue reconocido como mejor vino naturalmente dulce, cerrando así la relación de premios principales de una primera edición en la que los vinos dulces, especiales y vermuts de Montilla-Moriles tuvieron una presencia destacada tanto entre los máximos reconocimientos como en el conjunto del medallero.
Por su parte, el Vermouth Pérez Barquero, elaborado por Bodegas Pérez Barquero de Montilla, recibió el reconocimiento al mejor vermut en una primera edición que reunió más de medio centenar de muestras procedentes de bodegas de distintos puntos de España, como el Principado de Asturias, Islas Baleares o Santa Cruz de Tenerife.
El certamen, organizado por el Ayuntamiento de Montemayor, con la colaboración del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) Montilla-Moriles y Vinagre de Montilla-Moriles y el patrocinio del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) de la Diputación de Córdoba, celebró ayer tarde la entrega de premios de una convocatoria que contó con una elevada representación de vinos de Montilla-Moriles, junto a muestras procedentes de Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares, Asturias y otras zonas productoras españolas.
Los vinos fueron evaluados por un panel profesional dirigido por José Luis Murcia, presidente de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV). El jurado estuvo integrado por dieciocho catadores desplazados desde diferentes puntos de España e incluso desde Bélgica, vinculados a ámbitos como la distribución, la exportación, las instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector vitivinícola, la enología y la prescripción especializada.
El nivel de las muestras presentadas se tradujo en la concesión de cuatro medallas Gran Oro y diecinueve medallas de Oro, toda vez que otros vinos alcanzaron también puntuaciones merecedoras de reconocimiento, aunque no pudieron incorporarse finalmente al medallero.
Entre los cuatro Gran Oro figuraron dos elaboraciones montillanas. El Solera 1981 PX de la Cooperativa Nuestra Señora de la Aurora de Montilla recibió uno de estos máximos reconocimientos y, además, terminó proclamándose mejor vino del concurso. También obtuvo Gran Oro el Vermut Pérez Barquero, de Bodegas Pérez Barquero, que fue distinguido igualmente como mejor vermut del certamen. Completaron esta categoría el Humboldt Tinto Dulce 2001, de Bodegas Insulares de Tenerife, y el Doblas PX, de Bodegas Doblas de Moriles.
El Solera 1981 PX de Cooperativa La Aurora, amparado por la DOP Montilla-Moriles, pertenece a la categoría de vino dulce natural. Presenta un color caoba oscuro y está elaborado íntegramente con uva Pedro Ximénez sometida al proceso de asoleo. Su riqueza en azúcares supera los 272 gramos por litro y cuenta con una crianza media de treinta años en botas de roble americano.
El otro gran protagonista montillano de la jornada fue el Vermouth Pérez Barquero. Esta elaboración parte de un vino base de uva Pedro Ximénez envejecido en botas de roble que posteriormente se macera con una selección de botánicos, hierbas aromáticas y cítricos. El jurado le concedió el Gran Oro y el reconocimiento específico al mejor vermut del primer Concurso Nacional de Vinos Dulces, Especiales y Vermuts "Paxera de Montemayor".
La presencia de Montilla y de otras localidades de la DOP Montilla-Moriles fue también destacada en las medallas de Oro. Bodegas Alvear de Montilla obtuvo dos reconocimientos con Alvear Twist y Alvear 1927 PX, mientras que Cooperativa La Aurora sumó otras tres medallas de Oro gracias a Campito PX, Vino en Rama Gran Pedro PX y PX Amanecer.
La Cooperativa Agrícola La Unión de Montilla logró, por su parte, sendas medallas de Oro con el Pedro Ximénez Laudis y con el Vermut La Unión. A estas distinciones se sumaron las obtenidas por elaboraciones de otras localidades de la zona, entre ellas, Monte Blanco Organic y Del Pino PX Solera, de Bodegas del Pino de Montalbán; Cream Santa Magdalena y PX Santa Magdalena, de Lagar de Santa Magdalena de Moriles; y Alamis PX y Alamis 1982 PX, de Cooperativa San Acacio y Asunción de Montemayor.
El medallero de Oro se completó con Aran Selecció Botrytis 2024, de Miquel Gilabert Fullana, de Baleares; El Ancón Blanco Dulce y Humboldt Blanco Dulce 1997, de Bodegas Insulares de Tenerife; Vermú La Trucha Cautiva, de La Trucha Cautiva CB de Cangas del Narcea, en Asturias; y Beso Navarro, de Bodegas Navarro Racimo de Oro de Valdepeñas, en Ciudad Real.
Además del premio absoluto obtenido por Solera 1981 PX y del reconocimiento al Vermouth Pérez Barquero, el concurso estableció varias distinciones específicas. Humboldt Blanco Dulce 1997, de Bodegas Insulares de Tenerife, fue reconocido por la mejor presentación; Del Pino PX Solera, de Bodegas Del Pino de Montalbán, recibió el premio al mejor vino tradicional español; y Cream Santa Magdalena, de Lagar de Santa Magdalena de Moriles, obtuvo el galardón a la mejor innovación en vinos dulces.
Por su parte, Humboldt Tinto Dulce 2001, de Bodegas Insulares de Tenerife, fue reconocido como mejor vino naturalmente dulce, cerrando así la relación de premios principales de una primera edición en la que los vinos dulces, especiales y vermuts de Montilla-Moriles tuvieron una presencia destacada tanto entre los máximos reconocimientos como en el conjunto del medallero.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR