Paxera alcanza su ecuador en Montemayor con una extraordinaria respuesta del público

, la Feria del Vino Pedro Ximénez de Montemayor, ha alcanzado hoy el ecuador de su edición de 2026 con una extraordinaria respuesta del público a una programación que, desde ayer y hasta mañana, reúne a bodegas, lagares y empresas agroalimentarias de la provincia de Córdoba en torno al vino dulce de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles.La cita, impulsada por el Ayuntamiento de Montemayor con el respaldo de la Diputación de Córdoba a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), combina durante todo este fin de semana gastronomía, cultura, divulgación y actividades familiares alrededor de uno de los productos más estrechamente vinculados al municipio.La feria abrió ayer sus puertas con una primera jornada que tuvo como uno de sus principales protagonistas a Moriles, municipio invitado de esta edición. Tras su presentación, se celebraron la inauguración institucional y la apertura de los expositores, antes de una visita al Callejón y Jardín del Vino y de la entrega de premios del Concurso Nacional de Pedro Ximénez. El programa incluyó también el espectáculo ecuestre "Pasión y duende del caballo andaluz", la recepción de autoridades, bodegas y premiados, la actuación musical de Trueno Azul y una sesión nocturna de DJ.Lacontinuará a partir de las 14.15 de esta tarde, con una degustación de vinos y vinagres, a la que seguirá una actuación flamenca a las 15.00 horas. Los talleres ocuparán después buena parte de la tarde. A las 17.00 horas se podrá participar en la propuestay en un taller de botellas, mientras que a las 18.00 horas llegará el turno de, con Ana Belén Tamarit, y del tallerIsa Calvache ofrecerá a las 20.00 de la tarde la cata de vinos. La música tomará el relevo a las 21.30 de la noche con DJ Logan y continuará a las 23.30 horas con "Deja que sueñe", un homenaje a Manuel Carrasco. La segunda jornada de Paxera se prolongará hasta la medianoche con una nueva sesión nocturna de DJ.La feria llegará mañana domingo a su última jornada con nuevas actividades vinculadas a la gastronomía, el patrimonio y la cultura vitivinícola. El programa comenzará a las 11.00 horas con un desayuno molinero y continuará, a mediodía, con la Ruta de las Fuentes. A las 12.30 del mediodía, Rafa Moriles ofrecerá el tallerLa asociación Esto Está Güenísimo participará a las 13.00 de la tarde con un taller gastronómico con Pedro Ximénez, mientras que media hora después se desarrollará un taller de salvamanteles con corchos. La actuación musical de Long Play Versiones, prevista para las 14.30 horas, completará una programación de tres días concebida para acercar la cultura del vino a profesionales, aficionados y familias.Entre los objetivos de Paxera figura precisamente la difusión del proceso de elaboración del Pedro Ximénez y la reivindicación de las paseras de Montemayor, que durante la vendimia conforman la mayor extensión continua de uva pasa de Europa. Este patrimonio vinculado al viñedo y al asoleo sirve también como elemento para promocionar el tejido empresarial y contribuir al desarrollo económico de la localidad.Una de las novedades de esta edición es el refuerzo de la colaboración con el Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles. El alcalde de Montemayor, Antonio García, destacó que esta alianza permitirá ampliar la visibilidad de la cultura del vino y reforzar el papel decomo punto de encuentro alrededor del Pedro Ximénez. La feria incorpora, además, visitas a viñedos y al Centro de Interpretación "Memoria del Pedro Ximénez", talleres de venencia y degustaciones de vinos y vinagres, junto a propuestas específicamente dirigidas a los más pequeños.El respaldo institucional acuenta también con la participación de Moriles como pueblo invitado. Su alcaldesa, Francisca Carmona Alcántara, puso el acento en la relación entre ambos municipios y en la capacidad del vino para establecer vínculos entre sus habitantes. En ese sentido, señaló que"ofrece una oportunidad para reforzar la unión entre las dos localidades y mostrar la riqueza de los municipios vinculados al vino".El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba y presidente de Iprodeco, Félix Romero Carrillo, destacó igualmente el apoyo de la institución provincial a la feria y la importancia de "impulsar iniciativas que promocionen los productos cordobeses".Durante la presentación de la feria, que tuvo lugar hace unos días en el Mercado Victoria de la capital cordobesa, Romero puso el foco en los vinos dulces y especiales y en su calidad y reconocimiento europeo e internacional, al tiempo que defendió la necesidad de reconocer el valor de los productos del propio territorio y su capacidad para actuar como "embajadores de la provincia".La estrecha relación de Montemayor con la elaboración del Pedro Ximénez ocupa un lugar central durante todo el fin de semana. Antonio García resaltó que "tenía que ser Montemayor el que abanderara este reconocimiento a este arte milenario, seña de identidad de nuestro pueblo". El alcalde recordó asimismo que, gracias a San Acacio y a Bodegas Ulía, la localidad alberga durante la vendimia "la mayor extensión continua de uva pasa en toda Europa".El regidor montemayorense también se refirió al papel que las pasas desempeñaron tradicionalmente en la alimentación. García recalcó que "durante décadas, las pasas fueron un complemento importante en la alimentación, ya que aportaban calorías a una dieta escasa y permitía comer algo de fruta".En su recorrido histórico, citó igualmente a Alonso de Herrera, quien en 1553 escribió que "las pasas confortan el cerebro, ayudan a la memoria, ayudan a dormir, confortan el estómago, ayudan a la digestión y hacen excelente y muy grandes operaciones y grandes provechos en los cuerpos humanos".El alcalde recordó asimismo el, un vino obtenido del prensado de uvas pasas que posteriormente se cocía y que alcanzó popularidad durante la Edad Media. También aludió al, otro vino dulce sometido a cocción al que se atribuían efectos sobre el ánimo y algunas dolencias. García destacó que "esta historia es la que muestra nuestra seña de identidad y nos empuja a un futuro que debe reivindicar esos valores ancestrales del trabajo perseverante y bien hecho".La elaboración del vino dulce Pedro Ximénez, uno de los principales referentes de la DOP Montilla-Moriles, comienza con la exposición de los racimos al sol durante algo más de una semana para favorecer la deshidratación de los frutos y la concentración de sus azúcares. Por lo general, las uvas destinadas a estos vinos proceden de viñedos tradicionales y de cepas de porte bajo que, al contar con una producción menor, garantizan una mayor graduación Baumé.El proceso de pasificación requiere esencialmente calor y ausencia de humedad, ya que un exceso de agua complica posteriormente el proceso de crianza y hace más compleja la fermentación. El trabajo en las paseras constituye, además, una de las labores más exigentes del ámbito agrícola.Las investigadoras Paula Triviño, Ligia Sánchez y Evelin Escalona subrayan que "la condición más exigente la constituyen las elevadas temperaturas al laborar a la intemperie" y añaden que "los hombres, además, incorporan los riesgos de accidentes, las herramientas y el material de trabajo y la manipulación de cargas".El mismo estudio recoge que la mayoría de los trabajadores manifiestan "dolores músculo-esqueléticos y lumbares" y señala que "los trabajadores están expuestos a posturas incómodas susceptibles de ocasionarle daños crónicos o discapacitantes de la columna lumbar". La difusión de este trabajo desarrollado durante generaciones y de su estrecha relación con el territorio forma parte de una nueva edición deque, tras superar la primera mitad de su programación con una destacada presencia de público, continuará esta tarde y mañana domingo reuniendo en Montemayor vino, gastronomía, patrimonio y cultura alrededor del Pedro Ximénez.