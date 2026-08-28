Rafael Soto | La dignidad perdida

Decía Julio Anguita que de la dignidad no se come, pero que un pueblo sin dignidad acaba de rodillas y sin comer. Desde la modificación constitucional de 2011 no hemos hecho más que malvivir y, desde la pandemia de 2020, hemos pasado a un estado de putrefacción. Toca dar una oportunidad a nuevos partidos moderados, que nos den una alternativa y alejen el fantasma de los extremismos de Sumar y Vox, y lo que acecha detrás de ellos.Somos un país machista. De acuerdo con el imprescindible Ministerio de Igualdad,por violencia de género, dentro de una población que ya ronda los 49 millones de habitantes. Por supuesto, ojalá no hubiera ninguna, pero el peso moral dado al dato palidece si lo comparamos con el resto de muertes no naturales.Para que nos hagamos una idea, según losdifundidos el pasado 30 de junio, en 2025 hubo 19.042 fallecimientos por causas externas. Por sexo, fallecieron 11.992 hombres y 7.050 mujeres. Sin embargo, insistimos en que somos un país machista. Palabrita de Bardem.Asimismo, los tumores son la primera causa de muerte natural con un 26,3 por ciento del total de defunciones. Debe de ser una cantidad pequeña, milagro del progresismo, pues no vemos a ningún líder bramar sobre ello. A su vez, han muerto por suicidio 3.808 personas, de las que 2.784 eran hombres.La muerte no debe de tener importancia, pues de lo contrario no le daríamos tanta a cuestiones como el lenguaje inclusivo o a los odios del siglo XX. Ojalá un día se normalice el minuto de silencio por los fallecidos por cáncer, mucho más numerosos y por causas mucho más complejas.Somos un país progresista, sin duda. Tanto, que no nos importa que nos ningunee un país del tercer mundo. Disfrutamos de tal libertad de palabra, que hasta los ministros de Defensa y del Interior se contradicen en medio de una invasión migratoria. Gozamos de tal altura moral, que contamos con una ministra de Sanidad capaz de presentarse en una zona llena de afligidos para reprocharles sus actitudes xenófobas.Somos un país liberal. Hasta tal punto, que mientras España se llena de fijos discontinuos, el presidente del Gobierno puede permitirse estar de vacaciones en mitad de una crisis internacional en instalaciones públicas. Tenemos tal respeto por lo público que, tras la externalización del servicio Atendo —hoy Acerca—, la liberalización del sistema ferroviario y uno de los mayores accidentes de la historia de España, el ministro de Transportes no solo no dimite, sino que deja abierta la puerta para suceder aSomos un país machista que aspira a alcanzar las alturas de la santidad laica del progresismo. Y somos tan autocríticos que nos permitimos pagar con dinero público a cómicos para que insulten a la mitad de la población, hacer concesiones sin límite a los enemigos de lao despreciar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.España es tan progresista que puede permitirse la incertidumbre de navegar sin rumbo de la mano de capitanes incompetentes. Y lo peor, y esto va en serio, es que no sabemos qué está tramando el, que tan callado está en los últimos tiempos.Hemos perdido la dignidad como país, hemos aplaudido el insulto y la mediocridad de aquellos mismos que han traicionado a su pueblo por su interés personal, llenamos los bolsillos de banqueros y aseguradoras mientras se perseguía hasta el último céntimo de los autónomos, hemos fomentado la descentralización asimétrica y ahora toca vivir la lenta descomposición del Estado.Solo hay una solución: la movilización y el reemplazo de PP – PSOE por nuevos partidos —“la misma mierda es”, gritábamos en los ya olvidados tiempos del 15M—. No hay futuro mientras sigan ocupando los dos puestos centrales del espectro político. Ya asoman la cabeza partidos como Izquierda Española o Democracia21. Les deseo suerte.