La Diputación recoge 127 perros abandonados y logra casi un centenar de adopciones

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba ha recogido en lo que va de 2026 un total de 127 perros abandonados en 61 municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes, a través de un servicio que dispone de un presupuesto anual de 260.000 euros. De los animales atendidos, casi un centenar ya ha encontrado una nueva familia.El vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, que es también delegado de Infraestructuras, Agricultura y Sostenibilidad, destacó que más del 60 por ciento de los perros recogidos han conseguido un nuevo hogar. Lorite afirmó que el nivel de adopciones supone “una cifra que nos permite hablar de unos resultados óptimos”.En ese sentido, el responsable provincial señaló que “este dato nos llevar a barajar la posibilidad de ampliar la cobertura de esta prestación a los grandes municipios cordobeses, con la excepción de la capital, lo que supondría la cobertura total de la provincia”. La eventual ampliación permitiría extender este recurso, actualmente reservado a pueblos con menos de 20.000 habitantes, al resto de municipios cordobeses.El Servicio de Recogida de Perros Abandonados permite a la institución provincial dar respuesta a la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales. La aplicación de esta normativa ha introducido cambios relevantes en el manejo de los animales y ha repercutido tanto en el funcionamiento como en los costes de la prestación.Y es que la prohibición del sacrificio de animales, salvo en casos puntuales y justificados por motivos de salud, seguridad pública o bienestar del propio animal, ha incrementado el tiempo que los perros permanecen en el centro de recogida hasta su adopción definitiva. Actualmente, la estancia media supera los 50 días.Por otro lado, Lorite advirtió que “la existencia de perros abandonados, sueltos, vagabundos e incontrolados, además de evidenciar un problema de tipo humanitario en cuanto que sobreviven en condiciones muy deficientes, representa un riesgo potencial para la salud humana”.Además del componente sanitario y de bienestar animal, la Diputación señaló los problemas de seguridad asociados a la presencia de perros sin control en espacios urbanos, zonas rurales y vías de circulación. El vicepresidente primero manifestó que “estos animales representan una amenaza para la seguridad e integridad física de las personas, tanto en el área urbana como rural, sobre todo con la proliferación de las razas caninas catalogadas como peligrosas. Por otro lado, hay que destacar la posibilidad de accidentes debido a la presencia de animales vagabundos en nuestras carreteras”.Las personas interesadas en ofrecer un nuevo hogar a alguno de los perros recogidos pueden consultar los animales disponibles a través del portal