Bruselas avanza en el reconocimiento del garbanzo de la Campiña de Córdoba

La Denominación de Origen Protegida (DOP) «Garbanzo Campiña de Córdoba», que incluye terrenos agrícolas de Montilla, afronta el último trámite previo a su inscripción en el Registro de Indicaciones Geográficas de la Unión Europea después de que la Comisión Europea haya analizado la documentación presentada. La futura figura de calidad protegerá garbanzos cultivados en 27 municipios cordobeses y pretende mejorar la competitividad y la rentabilidad de sus productores. La Junta de Andalucía confirmó el avance del procedimiento.Además, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha impulsado esta mención de calidad en colaboración con el sector como una vía para distinguir un alimento de máxima calidad. El reconocimiento permitiría identificar en el mercado europeo unas producciones vinculadas a las características del territorio y a una variedad especialmente apreciada por sus cualidades.En ese sentido, cuando reciba el aval de Bruselas, «Garbanzo Campiña de Córdoba» se unirá a la Indicación Geográfica Protegida «Garbanzo de Escacena» como referencia de la excelencia de las legumbres de Andalucía. Esta última figura, que protege alimentos procedentes de determinadas zonas de Huelva y Sevilla, fue la primera mención de garbanzo andaluz reconocida por la Unión Europea.Por otro lado, tanto la Denominación de Origen Protegida «Garbanzo Campiña de Córdoba» como la Indicación Geográfica Protegida «Pescado de Esteros de Andalucía» cuentan desde febrero de este año con la protección nacional transitoria concedida por el Gobierno andaluz mientras continúa el análisis de sus expedientes en Bruselas.Y es que la futura denominación cordobesa amparará garbanzos del tipo «blanco lechoso», caracterizados por su ternura, cremosidad y alta finura al paladar. Su zona de producción comprende terrenos situados en cinco comarcas de la provincia de Córdoba y alcanza un total de 27 términos municipales.Así, la delimitación incorpora Córdoba capital y cuatro municipios de la Campiña Este: Castro del Río, Baena, Espejo y Valenzuela. En la Campiña Sur incluye Fernán-Núñez, San Sebastián de los Ballesteros, Montemayor, Santaella, Montilla, Montalbán, La Rambla y La Guijarrosa.De igual modo, la zona protegida se extiende por el Alto Guadalquivir, donde abarca Montoro, El Carpio, Villa del Río, Villafranca, Pedro Abad, Cañete de las Torres y Bujalance. En el Valle Medio del Guadalquivir comprende Fuente Palmera, Almodóvar del Río, La Carlota, La Victoria, Palma del Río, Posadas y Guadalcázar.Por su parte, la solicitud de inclusión de la Indicación Geográfica Protegida «Pescado de Esteros de Andalucía» también se encuentra en un estado avanzado de tramitación. El Gobierno andaluz está facilitando a la Comisión Europea la información solicitada para continuar con un procedimiento que permitiría incorporar esta figura al registro comunitario.Además, esta indicación geográfica amparará lubinas () y doradas () frescas obtenidas mediante producción acuícola en esteros andaluces. El sistema empleado es semiintensivo y se desarrolla en balsas excavadas en tierra firme en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla.En este caso, el valor diferencial de los alimentos está ligado a las características del área atlántica de Andalucía. La mayor influencia de las mareas facilita la entrada de agua marina cargada de nutrientes y alimento natural, unas condiciones que favorecen la actividad acuícola desarrollada en estos espacios.Asimismo, el fitoplancton, el zooplancton y los alevines de otras especies que entran con la marea resultan esenciales para la vida en los esteros. Este aporte natural constituye uno de los elementos propios del modelo de producción que quedaría protegido por la nueva indicación geográfica.Una vez reconocida, «Pescado de Esteros de Andalucía» se sumaría a otras cinco figuras andaluzas del sector pesquero que ya cuentan con el respaldo de Bruselas: las indicaciones geográficas protegidas «Caballa de Andalucía», «Melva de Andalucía», «Mojama de Barbate» y «Mojama de Isla Cristina», además de la Especialidad Tradicional Garantizada «Pulpo seco de Adra».Actualmente, Andalucía produce alimentos y bebidas protegidos por 71 menciones de calidad entre denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas y especialidades tradicionales garantizadas. De estas figuras, el 94 por ciento, correspondiente a 67 denominaciones, ya está incorporado al registro oficial de la Unión Europea, mientras que cuatro continúan su tramitación para conseguir el aval comunitario.Por sectores, la Comisión Europea reconoce 25 denominaciones andaluzas relacionadas con el vino: «Condado de Huelva», «Granada», «Jerez-Xérès-Sherry», «Málaga», «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda», «Montilla-Moriles», «Sierras de Málaga», «Lebrija», «Vino Naranja del Condado de Huelva», «Altiplano de Sierra Nevada», «Bailén», «Cádiz», «Córdoba», «Cumbres del Guadalfeo», «Desierto de Almería», «Laderas del Genil», «Láujar-Alpujarra», «Los Palacios», «Norte de Almería», «Ribera del Andarax», «Sierra Norte de Sevilla», «Sierra Sur de Jaén», «Sierras de Las Estancias y Los Filabres», «Torreperogil» y «Villaviciosa de Córdoba».A ellas se añaden 13 menciones de aceite de oliva virgen extra: «Aceite de Lucena», «Antequera», «Baena», «Estepa», «Montes de Granada», «Montoro-Adamuz», «Poniente de Granada», «Priego de Córdoba», «Sierra de Cádiz», «Sierra de Cazorla», «Sierra de Segura», «Sierra Mágina» y «Aceite de Jaén».Por otro lado, seis figuras protegen productos dulces: «Miel de Málaga», «Miel de Granada», «Mantecados de Estepa», «Polvorones de Estepa», «Alfajor de Medina Sidonia» y «Tortas de Aceite de Castilleja de la Cuesta». Otras cinco corresponden a jamones y paletas: «Jabugo», «Los Pedroches», «Jamón de Trevélez», «Jamón de Serón» y «Jamón Serrano».De igual modo, el registro incluye cuatro menciones de frutas y hortalizas: «Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-Málaga», «Pasas de Málaga», «Espárrago de Huétor-Tájar» y «Tomate La Cañada». También figuran tres denominaciones de vinagres: «Vinagre del Condado de Huelva», «Vinagre de Jerez» y «Vinagre de Montilla-Moriles».Finalmente, el catálogo andaluz se completa con dos figuras que protegen panes, «Mollete de Antequera» y «Pan de Alfacar»; una de carne, «Cordero Segureño»; una de aceituna de mesa, «Aceituna Aloreña de Málaga»; una de legumbres, «Garbanzo de Escacena»; y una de bebidas espirituosas, «Brandy de Jerez».Junto a las 67 menciones que ya cuentan con el reconocimiento europeo, Andalucía dispone de cuatro producciones con protección nacional cuyos expedientes permanecen en trámite para incorporarse al registro de la Unión Europea. Son la Denominación de Origen Protegida «Garbanzo Campiña de Córdoba» y las indicaciones geográficas protegidas «Aceituna Gordal de Sevilla», «Aceituna Manzanilla de Sevilla» y «Pescado de Esteros de Andalucía».