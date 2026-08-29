Manhattan School encara el próximo curso escolar con las últimas plazas de matrícula disponibles

Grupos reducidos y adaptados a cada nivel

La academiaultima los preparativos del curso académico 2026/2027 mientras mantiene abierta la matriculación para cubrir las últimas plazas disponibles en sus grupos de inglés dirigidos a alumnado desde 3 años de edad, así como para estudiantes de Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, además de personas adultas.La academia, ubicada en la Avenida de Andalucía, frente a la oficina del BBVA, afronta la recta final antes del comienzo del nuevo curso con el objetivo de organizar los grupos de acuerdo con las edades y los niveles del alumnado. Esta distribución permitirá mantener dos de las principales características de su modelo educativo: los grupos reducidos y la atención personalizada durante el proceso de aprendizaje.Y es que Manhattan School desarrolla en Montilla una propuesta centrada exclusivamente en la enseñanza del inglés. Su oferta abarca desde los primeros contactos con el idioma durante la infancia hasta la formación de adolescentes y personas adultas, con clases adaptadas a las necesidades, los conocimientos previos y los objetivos correspondientes a cada etapa.En ese sentido, la formación puede comenzar desde los 3 años. Las clases destinadas a estas edades emplean una metodología dinámica y participativa para que los niños establezcan un contacto natural con el inglés y desarrollen progresivamente la comprensión, el vocabulario y la expresión oral.En efecto, el aprendizaje durante los primeros años incorpora juegos, canciones, actividades prácticas, dinámicas participativas y recursos audiovisuales y digitales. El propósito es presentar el inglés como una experiencia cercana y motivadora, sin limitar el proceso educativo a la memorización de contenidos.Por otro lado, la academia dispone de grupos adaptados a estudiantes de Primaria, ESO y Bachillerato. La formación se organiza por niveles para que cada alumno pueda avanzar de acuerdo con sus conocimientos y necesidades, al tiempo que trabaja las distintas competencias relacionadas con el dominio del idioma.De igual modo, las clases refuerzan la comprensión oral y escrita, la expresión oral y escrita, el vocabulario y la gramática. La enseñanza también presta una atención especial a la seguridad y la confianza del alumnado a la hora de comunicarse en inglés, tanto dentro del aula como en otros contextos.Asimismo, la preparación de certificaciones oficiales continúa siendo una de las principales líneas formativas de Manhattan School. La academia atiende a estudiantes que necesitan acreditar oficialmente su nivel y combina el trabajo sobre los contenidos lingüísticos con el conocimiento del formato y las características de las pruebas.Para ello, el alumnado realiza simulacros que le permiten familiarizarse con las condiciones de los exámenes y afrontar las convocatorias oficiales con mayor preparación y confianza. Los estudiantes inscritos en esta modalidad disponen, además, de clases gratuitas de conversación como complemento a su formación.La oferta académica de Manhattan School también se dirige a personas adultas que desean comenzar a estudiar inglés, mejorar el nivel que ya poseen o preparar una certificación oficial. En estos casos, las clases se adaptan al nivel y al objetivo concreto de cada estudiante para responder a sus diferentes necesidades de aprendizaje.La metodología de Manhattan School se apoya en el trabajo con grupos reducidos, una organización que facilita el seguimiento cercano de cada alumno y la detección de sus necesidades. El modelo apuesta por la participación activa y combina actividades prácticas, dinámicas cooperativas y distintos recursos educativos.Además, el aprendizaje cooperativo mediante ejercicios en parejas y grupos permite practicar el idioma de una manera más natural. La academia recurre también al refuerzo positivo para favorecer la motivación, la participación y la confianza del alumnado durante las clases.En cuanto al equipo docente, Manhattan School cuenta con profesorado nativo y bilingüe altamente cualificado. Los docentes adaptan las clases a las diferentes edades y niveles, mientras combinan su experiencia con recursos digitales y materiales didácticos innovadores para ofrecer una enseñanza actualizada y dinámica.A su vez, la formación no se concentra únicamente en los aspectos lingüísticos. Las actividades, los talleres y las celebraciones temáticas acercan al alumnado a la cultura y las tradiciones anglosajonas, además de facilitar el uso del inglés en situaciones diferentes a las habituales dentro del aula.Junto a estas propuestas, la academia fomenta el hábito lector mediante una biblioteca de libros en inglés. Este recurso permite que los estudiantes amplíen su contacto con el idioma y lo incorporen a otras actividades vinculadas a su aprendizaje.Asimismo, Manhattan School dispone de un sistema de puntos y recompensas que reconoce el esfuerzo, la participación y la implicación del alumnado. Esta herramienta busca reforzar la motivación y hacer más dinámico el proceso formativo, mientras el seguimiento continuo permite comprobar la evolución de cada estudiante y adaptar el trabajo a sus necesidades.De este modo, la matriculación para el curso escolar 2026/2027 que ahora comienza se encuentra en su última fase. Las familias interesadas en incorporar a sus hijos a la academia, así como las personas adultas que quieran comenzar o continuar su formación, pueden consultar con Manhattan School la disponibilidad de las plazas que aún permanecen abiertas.Para obtener más información de Manhattan School, sobre sus actividades, sus grupos o sus horarios, puede visitarse la webo su. También puede llamarse al teléfono 620 402 292 y preguntar cualquier duda sin ningún tipo de compromiso.