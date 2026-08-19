Nuevas ofertas de empleo

Trabajador/-a en fábrica (Cabra)Se oferta un puesto de trabajador o trabajadora en fábrica con contrato laboral indefinido y jornada completa en Cabra. La labor consiste en ayudar en la gestión de almacén, fabricación de velas de cera, preparación de pedidos y reparto con furgoneta. El puesto requiere manipular cargas de hasta 30 kg. No se exige experiencia ni estudios. Es requisito indispensable estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y tener entre 16 y 29 años. Se ofrece un salario bruto mensual de 1.425 euros con pagas extras prorrateadas, en horario de 7:00 a 15:00 horas. El plazo de inscripción finaliza el 29 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/08/2026
Pintor/-a de piezas de madera a mano (Córdoba)Se oferta un puesto de pintor o pintora de piezas de madera a mano con contrato laboral temporal de 90 días y jornada parcial en Córdoba. Las funciones consisten en la pintura a mano de piezas de madera y su embalaje. Se requiere la primera etapa de educación secundaria con título de graduado escolar o equivalente. Además, se precisa experiencia previa en pintura a mano, artesanía o decoración de madera, buena destreza manual, precisión y atención al detalle. Se ofrece un salario bruto mensual de 946 euros con pagas extras prorrateadas, en horario de 9:00 a 14:00 horas. El plazo de inscripción finaliza el 28 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/08/2026
Enfermero/-a (Iznájar)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera con contrato laboral indefinido y jornada completa en Iznájar. La persona seleccionada asumirá la atención sanitaria a residentes, la coordinación con Atención Primaria y Especializada, la gestión de citas y farmacia, la cumplimentación documental y la realización de tareas con el equipo multidisciplinar del centro, según las funciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación. Como requisito imprescindible, se exige Diplomatura o Grado en Enfermería. Se ofrece un salario bruto mensual de 1.568 euros sin pagas extras prorrateadas y horario según cuadrante. El plazo de inscripción finaliza el 28 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/08/2026
Auxiliar de enfermería (Córdoba)Se oferta un puesto de auxiliar de enfermería-gerocultor o auxiliar de enfermería-gerocultora con contrato laboral temporal de 60 días y jornada parcial en Córdoba. Las funciones a desempeñar son las propias del puesto en una residencia privada de personas mayores. Se requiere de manera imprescindible la titulación oficial de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. La oferta contempla una jornada de 25 horas semanales distribuidas según cuadrante, con un salario bruto mensual de 846 euros y las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para optar a este puesto finaliza el 27 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/08/2026
Mozo de almacén (La Carlota)Se oferta un puesto de mozo de almacén para trabajar en La Carlota con un contrato laboral indefinido y jornada parcial. La oferta está dirigida a personas con discapacidad. Las funciones principales incluyen la carga y descarga de mercancía, la colocación y ordenación en cámaras frigoríficas, el control de existencias, las fechas de caducidad y los números de lote. Las condiciones laborales establecen una jornada de 20 horas semanales en horario de 9:00 a 13:00 horas, con un salario bruto mensual de 769 euros con pagas extras prorrateadas. El plazo para inscribirse en esta oferta finaliza el 22 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 08/08/2026
Cocinero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de cocinero o cocinera especializado en cocina mediterránea, árabe e italiana en Córdoba con contrato laboral indefinido a jornada completa. Las funciones comprenden la preparación de platos italianos, árabes y mediterráneos, la organización de la estación de trabajo y el control de higiene alimentaria. Se requiere diploma profesional de hostelería o titulación equivalente y experiencia mínima acreditable de 36 meses. Ofrece un salario bruto mensual de 1.600 euros con pagas extras prorrateadas y horario partido de mediodía y noche. El plazo para inscribirse en esta oferta finaliza el 22 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/08/2026
Mecánico/-a (Posadas)Se oferta un puesto de mecánico o mecánica en Posadas con contrato laboral indefinido y jornada completa. Sus funciones comprenden el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos industriales, turismos y camiones, el diagnóstico de averías mecánicas, eléctricas y neumáticas, además de trabajos de mecánica general y prevención de riesgos laborales. Se requiere título de graduado escolar o equivalente y seis meses de experiencia en la ocupación. Incluye un salario bruto mensual de 1.700 euros con pagas extras prorrateadas y horario intensivo en verano, además de mañana y tarde. El plazo para inscribirse en esta oferta finaliza el 22 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/08/2026
Mecánicos (Montemayor)Una empresa de cultivo de olivos oferta diez puestos de mecánico en Montemayor con contrato laboral indefinido y jornada completa. Las funciones principales abarcan el mantenimiento y la reparación de su amplia flota de vehículos. Para acceder a estos puestos de trabajo es necesario disponer de carnet de conducir, además de contar con experiencia acreditable en la ocupación. Las condiciones laborales incluyen un salario bruto mensual de 1.660 euros con pagas extras prorrateadas y un horario de 7:00 a 15:00 horas. El plazo para inscribirse en esta oferta finaliza el 22 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/08/2026
Repostero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de repostero o repostera especializado en cocina árabe tradicional en Córdoba con contrato laboral indefinido y jornada completa. Sus funciones comprenden la elaboración artesanal de masas y especialidades como baklava o kunafa, la preparación de almíbares y el control de stock. Se requiere diploma profesional de hostelería o titulación equivalente y una experiencia mínima acreditable de 36 meses. La oferta incluye un salario bruto mensual de 1.500 euros con pagas extras prorrateadas y horario según convenio. El plazo para inscribirse en esta oferta finaliza el 22 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/08/2026
Agente comercial (Montilla)Se oferta un puesto de agente comercial para trabajar en el municipio de Montilla con contrato laboral indefinido y jornada completa. Las tareas a desempeñar corresponden a las funciones propias del puesto, siendo imprescindible contar con disponibilidad para viajar tanto en España como en el extranjero. Las condiciones laborales estipuladas incluyen un salario bruto mensual de 1.700 euros con las pagas extras prorrateadas y un horario de trabajo de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 horas. El plazo para inscribirse en esta oferta de empleo finaliza hoy, 19 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/08/2026
Operario de saneamiento y fugas (Montilla)Una empresa de construcción y saneamiento oferta un puesto de operario de saneamiento y fugas en Montilla. Las funciones principales abarcan el apoyo en desatascos, localización de fugas, rehabilitación de tuberías sin obra y mantenimiento del material. Se ofrece contrato estable, formación continua, vehículo, herramientas y salario según experiencia. Se requiere carné B, disponibilidad para viajar, compromiso y trabajo en equipo, valorándose conocimientos en fontanería u obra civil sin exigirse experiencia previa. Las personas interesadas pueden enviar su currículum al correo electrónico estructuraspino@gmail.com o contactar a través de los teléfonos 657 682 523 y 685 278 645.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 04/07/2026
Auxiliares de ayuda a domicilio (Montilla)Una empresa de ayuda a domicilio oferta varios puestos de auxiliar de ayuda a domicilio para trabajar en Montilla. La entidad requiere personal que cuente con titulación oficial relacionada con el sector o, en su defecto, experiencia previa demostrable en este ámbito profesional. Se solicita a los candidatos y candidatas disponibilidad inmediata para su incorporación. Las condiciones económicas de la nómina se regirán estrictamente según el convenio vigente. Las personas interesadas en optar a esta vacante deben enviar su currículum a las direcciones de correo electrónico rrhh-calidad@monsecor.net o daro1982.ds@gmail.com.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/05/2026
Fisioterapeuta (Priego de Córdoba)Se oferta un puesto de fisioterapeuta en Priego de Córdoba. La vacante ofrece un contrato laboral temporal por sustitución de 1 año de duración a jornada parcial de 20 horas semanales, con horario de cuatro días por la mañana y un día por la tarde, e incorporación el 15 de septiembre de 2026. Las funciones incluyen la valoración, tratamiento y rehabilitación de pacientes de aseguradoras y mutuas, seguimiento clínico y gestión asistencial. Se exige titulación universitaria en Fisioterapia y colegiación obligatoria. Se ofrece un salario bruto mensual de 1.740 euros, con pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza hoy, 19 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 04/08/2026
Auxiliar de enfermería (Priego de Córdoba)Se oferta un puesto de auxiliar de enfermería en Priego de Córdoba. La oferta contempla un contrato laboral temporal de 60 días a jornada completa, con horario rotatorio. Para acceder al puesto se exige un mes de experiencia en la ocupación. La persona contratada asumirá las funciones propias de la ocupación, percibiendo un salario bruto mensual de 1.221 euros, sin pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para esta propuesta laboral finaliza hoy, 19 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 04/08/2026
Comercial (Córdoba)Se oferta un puesto de comercial en Córdoba. La propuesta laboral contempla un contrato fijo discontinuo a jornada parcial de 4 horas diarias, con horario bajo acuerdo. Entre los requisitos, se exige un nivel formativo mínimo de grado medio de formación profesional específica, artes plásticas y diseño o deportivas. La persona seleccionada se integrará en el departamento de ventas de la empresa ESSA para ampliar su equipo. Se ofrece un salario bruto mensual de 750 euros, sin pagas extras prorrateadas, con incorporación prevista para el 1 de septiembre de 2026. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza mañana, 20 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/08/2026
Administrativo/-a (Rute)Se oferta un puesto de administrativo o administrativa contable en Rute. La propuesta de empleo contempla un contrato laboral indefinido a jornada completa, con fecha de incorporación prevista para el 1 de septiembre de 2026. La persona seleccionada asumirá como ocupación principal las funciones y tareas correspondientes a la contabilidad de facturas. Las condiciones laborales estipuladas establecen un salario bruto mensual de 1.460 euros, con las pagas extras prorrateadas. El horario detallado de trabajo se desarrollará en jornada partida, de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza mañana, 20 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/08/2026
Ayudante de cocina (Priego de Córdoba)Se oferta un puesto de ayudante de cocina para prestar servicio en Priego de Córdoba. La vacante contempla un contrato laboral fijo discontinuo a jornada completa y un horario distribuido entre mañana y tarde. Como requisitos indispensables, se exige contar con una experiencia mínima de 6 meses en la ocupación y acreditar el título de graduado escolar o equivalente. Asimismo, se valorará disponer del carné de manipulador. Se establece un salario bruto mensual de 1.230 euros, sin pagas extraordinarias prorrateadas. El plazo para inscribirse finaliza el 25 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/08/2026
Auxiliar de enfermería (Priego de Córdoba)Se oferta un puesto de auxiliar de enfermería para prestar servicio en el municipio de Priego de Córdoba. La contratación es de carácter laboral temporal, con una duración prevista de 60 días e incorporación fijada para el 11 de agosto de 2026. La persona seleccionada desempeñará las funciones propias del puesto en una jornada laboral completa bajo un cuadrante de horario rotatorio. Respecto a las condiciones económicas, se establece un salario bruto mensual de 1.221 euros, sin las pagas extraordinarias prorrateadas. El plazo de inscripción para optar a este puesto de trabajo finaliza el 25 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/08/2026
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM