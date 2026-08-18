Más de 500 avisos al 1-1-2 por siete terremotos sentidos en Granada, Córdoba, Málaga y Jaén

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA

La Agencia de Emergencias de Andalucía ha gestionado este martes más de 500 llamadas relacionadas con los siete terremotos registrados en apenas dos horas en el área metropolitana de Granada, cuatro de ellos de magnitud 4 o superior, que han causado daños en varias edificaciones y han obligado a prestar asistencia sanitaria a distintas personas.La sucesión de movimientos sísmicos comenzó a las 10.37 horas, cuando el Instituto Geográfico Nacional localizó en Gójar un terremoto de magnitud 4,8 y de profundidad superficial. La sacudida se sintió ampliamente en Granada capital y en los municipios cercanos, aunque también motivó avisos procedentes de Málaga, Córdoba y Jaén.Apenas seis minutos después, a las 10.43 horas, se produjo en Alhendín otro movimiento de magnitud 2,8. A las 10.47 horas se registró un seísmo de magnitud 2,6 en Las Gabias y, a las 10.53 horas, Churriana de la Vega fue el epicentro de un nuevo terremoto de magnitud 4.Además, el Instituto Geográfico Nacional detectó a las 10.57 horas un temblor de magnitud 2,9 en Padul. La actividad continuó a las 11.34 horas con un terremoto de magnitud 4,2 en Alhendín, localidad en la que se registró a las 12.39 horas otro movimiento de magnitud 4.El teléfono único de emergencias 1-1-2 atendió más de medio millar de avisos de personas que comunicaron haber sentido los terremotos. La mayor parte de las llamadas se concentró en Granada capital y en su área metropolitana, aunque los movimientos también fueron percibidos en otras provincias orientales de Andalucía.Por su parte, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 atendió desde las 10.40 horas doce demandas relacionadas con el terremoto de magnitud 4,8. Las llamadas alertaron de episodios de ansiedad, mareos y síncopes, así como de personas que no podían abandonar sus viviendas.Entre las intervenciones sanitarias figura la atención a una menor que resultó herida por el impacto de un ladrillo. El 061, en coordinación con el 1-1-2, movilizó ambulancias en función de los síntomas comunicados y ofreció consejos sanitarios a las personas afectadas. Los servicios de emergencia permanecen en alerta ante la evolución de la serie sísmica.En cuanto a los daños materiales, la mayoría de las incidencias están relacionadas con grietas en edificios, desprendimientos de cornisas y cascotes y la caída o el riesgo de caída de diferentes elementos constructivos sobre la vía pública.Una de las intervenciones más destacadas se produjo en la calle Andrés Segovia de Cájar, donde se derrumbaron el techo y la chimenea de varias viviendas. Una mujer sufrió un corte con un cristal y fue trasladada por sus propios medios a un centro de salud para recibir asistencia sanitaria.De igual modo, una mujer necesitó atención sanitaria en Alhendín después de sufrir daños en un brazo al caerse dentro de una vivienda durante el temblor. Los servicios de emergencia también recibieron varias solicitudes de ayuda de personas que no podían salir de sus casas.Esta nueva sucesión de terremotos se produce después del seísmo de magnitud 5,0 registrado durante la madrugada del pasado 15 de agosto en Alhendín. La Red Sísmica de Andalucía había contabilizado entonces alrededor de 200 movimientos en el entorno del epicentro desde el comienzo de la serie, aunque la mayoría no habían sido percibidos por la población.Los especialistas situaron aquel episodio dentro de la actividad sísmica propia de las cordilleras Béticas y advirtieron de que podían seguir produciéndose movimientos de magnitud 3 o 4 durante las horas o los días posteriores. Los expertos también señalaron que el comportamiento de la serie presentaba similitudes con el enjambre sísmico registrado en 2021 en Atarfe y Santa Fe.La fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Andalucía permanece activada en la provincia de Granada desde la madrugada del 15 de agosto. Este nivel permite mantener la coordinación de los recursos científicos, sanitarios, operativos y de seguridad movilizados para vigilar la evolución del fenómeno y atender las incidencias.Ante los nuevos movimientos, el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha convocado al Comité Asesor del plan para analizar la situación. El responsable autonómico también se ha desplazado a Granada para evaluar los daños.Antonio Sanz ha insistido en trasladar a la población “un mensaje de serenidad, de seguridad y control para que atienda a las indicaciones de los servicios de emergencia y los consejos difundidos a través del 1-1-2 a través de sus cuentas oficiales”.Asimismo, el consejero ha subrayado la importancia de respetar las recomendaciones de los servicios de emergencia para evitar nuevos riesgos: “Aunque entendemos el desasosiego y el nerviosismo de la ciudadanía, debemos insistir en seguir las indicaciones de los servicios de emergencia que nos indican que si la vivienda no presenta daños y no se requiere asistencia sanitaria, lo más aconsejable es que se queden dentro de ella para evitar situaciones de riesgo”.La Agencia de Emergencias de Andalucía recuerda que los terremotos no pueden predecirse, aunque sus consecuencias sí pueden reducirse mediante el conocimiento y la aplicación de unas pautas básicas de autoprotección. De forma preventiva, aconseja disponer en casa de un botiquín de primeros auxilios, ensayar con la familia cómo actuar durante un temblor y conocer la ubicación y el funcionamiento de las llaves de paso de la luz, el agua y el gas.También recomienda evitar la colocación de objetos pesados en estanterías o lugares elevados desde los que puedan caer. Durante una sacudida, las personas que se encuentren dentro de un edificio deben permanecer en su interior y buscar protección bajo una mesa o una cama resistente, junto a un pilar, en un rincón o bajo el dintel de una puerta.Por otro lado, quienes estén en el exterior no deben entrar en los edificios mientras dure el terremoto. La recomendación es alejarse de fachadas, cornisas, cristales, cables eléctricos y cualquier otro elemento susceptible de desprenderse. Si el movimiento sorprende a una persona dentro de un vehículo, debe detener el motor en un lugar seguro, siempre que el tráfico lo permita, y permanecer en el interior.Durante el temblor y en los momentos inmediatamente posteriores tampoco debe utilizarse ningún tipo de llama, como cerillas o mecheros. Una vez finalizado el movimiento, la evacuación debe realizarse de manera ordenada y por las escaleras, sin emplear el ascensor.Después del seísmo es necesario comprobar si hay personas heridas y solicitar ayuda al 1-1-2 cuando no puedan ser atendidas de forma segura. También deben revisarse visualmente las conducciones de gas, agua y electricidad, sin encender interruptores, aparatos o llamas si se sospecha que existe alguna fuga o avería.Finalmente, la Agencia de Emergencias de Andalucía pide evitar la difusión de rumores, exageraciones o informaciones falsas y recomienda seguir únicamente las indicaciones de los organismos científicos, las autoridades y los servicios oficiales. El teléfono 1-1-2 permanece disponible las 24 horas del día durante todos los días del año para atender cualquier situación de emergencia.