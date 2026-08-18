Diputación y UCO impulsan un proyecto para controlar la expansión del avispón asiático

La Diputación y la Universidad de Córdoba desarrollarán un proyecto para conocer el avance del avispón asiático en el entorno de la capital cordobesa, cuantificar la presencia de esta especie exótica invasora y sentar las bases de una estrategia de lucha y control que permita afrontar su expansión.La colaboración entre ambas instituciones permitirá poner en marcha un trabajo dirigido a testar el avance de estos ejemplares en el entorno urbano, al tiempo que se mejorará la capacidad para reconocerlos y diferenciarlos de las avispas autóctonas.El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, explicó que “se trata de avanzar en la capacidad de reconocimiento de la especie y saber diferenciarla de las avispas autóctonas para evitar que la alarma que se produce no implique la destrucción de ejemplares y nidos de nuestras avispas, ya bastante perjudicadas por la expansión de las invasoras”.En ese sentido, el proyecto pretende disponer de información que permita dimensionar la presencia del avispón asiático en el entorno de la ciudad de Córdoba. Fuentes señaló que “el objetivo que nos marcamos con esta colaboración es el de cuantificar la presencia de avispón asiático para visualizar el alcance del problema y planificar estrategias de lucha contra esta especie, así como el desarrollo de tareas de trampeo”.Además, el acuerdo incorpora una vertiente formativa dirigida específicamente al sector apícola, con el propósito de que los propios profesionales puedan participar en las tareas de vigilancia y detección de esta especie invasora.Así, el máximo responsable de la institución provincial remarcó que “este acuerdo prevé, además, la formación a apicultores como faros de vigilancia, de manera que puedan identificar, trampear y finalmente establecer un plan de lucha contra esta especie de cara a asegurar la viabilidad de sus explotaciones”.La iniciativa permitirá, de este modo, combinar la observación de la presencia del avispón asiático con actuaciones de identificación y trampeo, además de proporcionar herramientas a los apicultores para detectar estos ejemplares y contribuir a establecer medidas frente a su expansión.Por otro lado, el trabajo conjunto de la Diputación de Córdoba y la Universidad de Córdoba pretende ofrecer una aproximación a la dimensión que está alcanzando esta especie invasora en la capital cordobesa y aportar información que facilite la preparación de futuras medidas de control.Fuentes manifestó que se espera “obtener una aproximación al problema real que supone la expansión del avispón asiático en la ciudad de Córdoba de cara a evaluar el problema y poder diseñar una estrategia de lucha y control contra esta especie invasora de cara al próximo año”.De igual modo, el convenio contempla que el conocimiento generado por el proyecto tenga también una aplicación en el ámbito profesional relacionado con la vigilancia y el control ambiental. En concreto, el presidente de la Diputación de Córdoba concluyó que “finalmente, este acuerdo contribuirá a la generación de empleo verde, orientado a la capacitación de personal de vigilancia ambiental y control de dicha especie”.La colaboración institucional quedó establecida mediante un convenio firmado por Salvador Fuentes y el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, que sienta las bases para desarrollar un proyecto centrado tanto en evaluar la presencia del avispón asiático como en mejorar su identificación, impulsar el trampeo, formar a los apicultores y preparar estrategias de lucha y control frente a la expansión de esta especie exótica invasora.