VitiVinum reclama "medidas urgentes" ante la falta de trabajadores para la vendimia

El Colectivo VitiVinum reclamó ayer a las Administraciones y organismos competentes la adopción de "medidas urgentes y coordinadas" ante la falta de trabajadores para la vendimia en el marco Montilla-Moriles, una situación que puede retrasar la recolección, reducir la calidad de la uva, elevar los costes e impedir que determinadas parcelas se vendimien a tiempo.La entidad, integrada por viticultores, lagares y bodegas de la zona vitivinícola cordobesa, dirigió su petición a los responsables de Extranjería y Empleo, a la Junta de Andalucía, a los ayuntamientos de la comarca, a la Diputación de Córdoba, al Consejo Regulador y a las organizaciones agrarias. El colectivo señala que afronta “un problema que se agrava año tras año y que, en la presente vendimia, está alcanzando una situación especialmente preocupante como es la enorme dificultad para encontrar trabajadores disponibles para realizar las labores de recolección”.En ese sentido, VitiVinum advierte de que el viñedo se encuentra en un momento decisivo del calendario agrícola. La recolección exige concentrar a un número importante de trabajadores durante un periodo breve e intenso, mientras que el fruto debe recogerse cuando alcanza sus condiciones adecuadas. “La uva alcanza su punto óptimo de maduración en unas fechas determinadas y no puede esperar”, afirma el colectivo, toda vez que pide a las instituciones implicadas "que analicen si el actual sistema de prestaciones, subsidios y ayudas vinculadas al desempleo agrario se encuentra suficientemente coordinado con las necesidades reales de contratación durante las campañas agrícolas".VitiVinum defiende que “la protección social que todos apoyamos debe garantizarse a quienes verdaderamente la necesitan”. Sin embargo, la entidad considera que este sistema debe configurarse "de forma que no desincentive la incorporación temporal al mercado laboral" cuando existen ofertas reales de empleo con contrato, salarios conforme al convenio y alta en la Seguridad Social.De igual modo, el colectivo sostiene que “el objetivo no debería ser enfrentar ayudas con empleo, sino conseguir su compatibilidad de forma razonable y que trabajar siempre resulte atractivo y beneficioso para el trabajador”. Por ello, solicita que se revise la compatibilidad y la coordinación entre determinadas prestaciones y subsidios por desempleo y el desarrollo de trabajos agrícolas temporales, evitando que la aceptación de un empleo perjudique injustificadamente al trabajador.Por otro lado, VitiVinum llama la atención sobre la situación de personas extranjeras que residen en Montilla, en Moriles y en otros municipios de la comarca. Según expone el colectivo en su comunicado, entre ellas se encuentran numerosos ciudadanos de origen latinoamericano que desean trabajar y están dispuestos a incorporarse a las labores agrícolas, pero que en determinados casos no pueden ser contratados legalmente porque su situación administrativa todavía no les permite trabajar.Ante esta realidad, viticultores, lagares y bodegas manifiestan su voluntad de formalizar las contrataciones dentro de la legalidad y con todas las garantías laborales. El colectivo afirma que “queremos que estos trabajadores puedan disponer de su contrato de trabajo, alta en la Seguridad Social, salario conforme a la normativa y convenios, prevención de riesgos laborales y todas las garantías, derechos y dignidad que corresponden a cualquier trabajador”.Por esta razón, la organización apela a las Administraciones competentes para que estudien procedimientos ágiles, extraordinarios o urgentes, plenamente legales, de regularización o autorización excepcional de trabajo. Estas vías estarían destinadas a las personas extranjeras residentes en la comarca que cumplan los requisitos establecidos legalmente y cuenten con una oferta real para incorporarse a campañas agrícolas como la vendimia.Asimismo, VitiVinum propone que las Administraciones públicas, el sector, las cooperativas, los viticultores y las bodegas analicen con urgencia la coincidencia temporal entre las campañas agrícolas que requieren una concentración extraordinaria de trabajadores y la ejecución de programas públicos de contratación temporal. En concreto, el comunicado menciona el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), los programas provinciales de empleo y los planes municipales de contratación. Aunque el colectivo reconoce y apoya su función social y laboral, considera necesario "mejorar su coordinación temporal con campañas agrícolas estratégicas y con la falta estructural de trabajadores que afecta a Montilla-Moriles, especialmente durante la vendimia".Junto a ello, la entidad reclama el refuerzo de los mecanismos públicos de intermediación laboral para facilitar el contacto entre las personas desempleadas y las empresas agrícolas que necesitan trabajadores. También pide que se habiliten "procedimientos administrativos ágiles, urgentes o excepcionales" para que las personas extranjeras residentes en la comarca que reúnan los requisitos legales y tengan una oferta real puedan obtener autorización para trabajar durante las campañas. Además, VitiVinum solicita que se facilite a viticultores, lagares, cooperativas y bodegas la contratación legal de estas personas. El colectivo pretende evitar que una burocracia excesiva termine favoreciendo situaciones de economía irregular que, según subraya, no desean ni los empresarios ni los trabajadores.La propuesta del Colectivo VitiVinum no plantea reducir el empleo público ni los programas sociales. Su propósito, según explica la organización, es "conseguir que los diferentes instrumentos públicos de empleo y las necesidades de contratación existentes en el territorio se complementen y coordinen, en lugar de competir por una misma bolsa de trabajadores".Por otra parte, el comunicado destaca la importancia de la viticultura para el conjunto de los municipios que conforman la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, no solo por su dimensión productiva, sino también por su vinculación con la identidad de la comarca. El colectivo recuerda que "esta actividad forma parte de su patrimonio económico, social, cultural y paisajístico".En esta línea, la entidad sostiene que "conservar los viñedos supone mantener actividad económica y población en el medio rural, además de respaldar la continuidad de bodegas, lagares, cooperativas, empresas auxiliares y actividades turísticas relacionadas con una tradición vitivinícola que constituye una de las principales señas de identidad de Montilla-Moriles".“Los agricultores no estamos solicitando privilegios. Estamos solicitando trabajadores y mecanismos legales que permitan contratarlos”, recalca VitiVinum, al tiempo que manifiesta su voluntad de pagar salarios justos conforme a las normas y acuerdos sectoriales, formalizar contratos legales, cotizar a la Seguridad Social y ofrecer condiciones laborales dignas.Y es que, según expone la entidad, el campo necesita trabajadores y existen personas dispuestas a trabajar que, debido a diferentes circunstancias laborales o administrativas, no terminan incorporándose a estas campañas. Ante el carácter limitado de la recolección, la organización insiste en que “la vendimia no puede aplazarse varios meses: cuando la uva está madura, hay que recogerla”.Finalmente, VitiVinum insiste en la necesidad de impulsar una "actuación urgente y coordinada" de las Administraciones públicas para garantizar la mano de obra necesaria, proteger la viabilidad de los viñedos y favorecer la creación de empleo legal y de calidad, las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social y mayores oportunidades de integración para quienes desean trabajar. El colectivo concluye que “Montilla-Moriles necesita soluciones, el campo necesita trabajadores y quienes quieren trabajar necesitan vías legales y ágiles para poder hacerlo”.