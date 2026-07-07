Por Andalucía reclama en el Parlamento un "plan urgente" para reforzar el 061 de Córdoba



FOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA (ARCHIVO)

Rosa María Rodríguez ha defendido en el Parlamento andaluz una iniciativa de Por Andalucía para reclamar a la Junta un "plan urgente" que refuerce los recursos materiales, humanos y económicos del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias 061 de Córdoba en un plazo máximo de seis meses.La propuesta, registrada como Proposición No de Ley por el grupo parlamentario Por Andalucía, plantea una batería de medidas destinadas a mejorar la capacidad de respuesta de un servicio considerado esencial para la atención sanitaria urgente, tanto en la provincia de Córdoba como en el conjunto de Andalucía occidental. La iniciativa exige más personal, una segunda UVI medicalizada operativa durante las 24 horas del día, mayor inversión y un calendario concreto para resolver las necesidades pendientes del dispositivo.En ese sentido, Rosa María Rodríguez señaló que “el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias 061 de Córdoba desempeña un papel esencial para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier emergencia sanitaria, por lo que debe contar con los recursos suficientes para prestar un servicio de calidad”.Además, la parlamentaria de Por Andalucía por Córdoba advirtió de que “el incremento de la demanda asistencial no ha ido acompañado del refuerzo necesario de personal y medios, una situación que repercute directamente en la capacidad de respuesta del sistema y en la atención que recibe la ciudadanía”.La iniciativa parlamentaria reclama al Gobierno andaluz que ponga en marcha, en un plazo máximo de seis meses, un plan de refuerzo del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias 061 de Córdoba que incluya la contratación del personal necesario para crear un nuevo equipo médico del Servicio de Urgencias de Atención Primaria en el centro de urgencias extrahospitalarias de Levante.Por otro lado, la Proposición No de Ley también solicita completar la segunda UVI móvil del 061 de Córdoba para que pueda prestar servicio durante las 24 horas del día. A esta medida se suma la incorporación de un segundo médico o médica coordinadora durante todo el año en la sala de coordinación, así como el aumento de la inversión destinada al mantenimiento de los equipos y a la contratación del personal necesario.De igual modo, Por Andalucía pide que la Junta de Andalucía remita al Parlamento un informe detallado sobre las actuaciones realizadas, las inversiones ejecutadas y el calendario previsto para resolver las necesidades que continúen pendientes en el servicio. El objetivo de esta petición es conocer con precisión qué medidas se han adoptado, qué recursos se han movilizado y qué actuaciones quedan todavía por desarrollar.Y es que la propuesta parte de la necesidad de corregir una situación que, según recoge la exposición de motivos de la propia Proposición No de Ley, se ha agravado en los últimos años por el “deterioro del sistema sanitario público y el aumento de la presión asistencial sobre el 061”.En ese contexto, Por Andalucía sostiene que las dificultades para acceder a la Atención Primaria están provocando que muchas personas recurran al Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias para resolver problemas de salud que deberían ser atendidos en otro nivel asistencial. Esta circunstancia incrementa la carga de trabajo del servicio y añade presión a un dispositivo que, según la formación, no ha recibido el refuerzo suficiente de personal y medios.Asimismo, la iniciativa recuerda que el centro coordinador de Córdoba no solo atiende las urgencias de la provincia, sino que también coordina emergencias de Cádiz, Sevilla y Huelva. De este modo, el dispositivo presta servicio a toda Andalucía occidental, mientras que la plantilla apenas ha variado en las últimas décadas pese al aumento de la demanda asistencial.Rodríguez defendió que el refuerzo del 061 resulta imprescindible para garantizar una atención sanitaria urgente en condiciones adecuadas. La parlamentaria concluyó que “es imprescindible dotar al 061 de Córdoba de los recursos humanos, materiales y económicos que necesita para garantizar una atención segura, eficaz y de calidad. La ciudadanía no puede seguir soportando un servicio tensionado por la falta de inversión y planificación”.