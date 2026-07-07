Bodegas La Aurora logra los dos únicos Grandes Oros del Concurso VinoSub30

ha logrado los dos únicos Gran Oros concedidos en elcon suy su, dos elaboraciones de la cooperativa montillana que alcanzaron 96 puntos sobre 100 en un certamen internacional cuyo jurado está formado íntegramente por jóvenes de entre 18 y 30 años.El resultado sitúa a la, una de las entidades de referencia en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y en la DOP Aceite de Lucena, en lo más alto de una convocatoria que mide las preferencias de las nuevas generaciones de consumidores a través de catas a ciegas.Además, eltambién obtuvo 93 puntos, una puntuación que le valió la medalla de Oro y que completa un balance especialmente destacado para Bodegas La Aurora en la undécima edición española de VinoSub30, un certamen que se celebra también de forma paralela en Argentina, Brasil, Uruguay y, desde este 2026, en Portugal.En ese sentido, Antonio López Pérez-Barquero, presidente de la Cooperativa La Aurora, comenta que “VinoSub30 es un certamen muy especial porque el jurado que realiza las catas de las muestras presentadas está compuesto íntegramente por jóvenes de entre 18 y 30 años”. A su juicio, “los resultados son el termómetro ideal que marca las tendencias sobre los gustos de los consumidores del mañana”.Else ha proclamado campeón absoluto del certamen al conseguir 96 puntos, una calificación que le ha otorgado el Gran Oro. Elaborado en Bodegas La Aurora a partir de vino de la variedad Pedro Ximénez mezclado con extractos de plantas aromáticas, else ha consolidado como una de las referencias más reconocidas de la cooperativa.De color caoba oscuro, elpresenta aromas a frutos secos y plantas aromáticas. Su sabor es dulce e intenso, con un ligero toque amargoso que refuerza su carácter. La propia bodega lo plantea como una bebida adecuada para media tarde o para después del trabajo, así como para su uso en cócteles. También se recomienda servido solo con hielo y una tira de piel de naranja o de pomelo.Además, el presidente de la Cooperativa La Aurora subraya que “es un vino fácil de beber, atractivo y muy versátil, ya que puede ser utilizado como entrante, pero también como maridaje en platos de mariscos como los mejillones o las anchoas”. En esa misma línea, afirma que “es perfecto con los encurtidos por su equilibrio entre dulzor y amargor, aunque también es ideal para acompañar quesos curados y jamón serrano”.La trayectoria delen concursos especializados avala esa consolidación. En los últimos años ha recibido, entre otros reconocimientos, Oro en los Premios Mezquita de 2021 y 2022; Oro en el Concurso Internacional de Vinos y Espirituosos de 2023; Plata y Premio Especial Aula del Vino de Córdoba por la mayor puntuación en su categoría en los Premios Mezquita de 2023.Su palmarés se completa con un Oro en los Premios Mezquita de 2024; Plata en el Concurso Internacional de Vinos y Espirituosos de 2025; Oro en Bacchus 2025 y Oro en los Premios Mezquita de 2025, donde volvió a obtener el Premio Especial Aula del Vino de Córdoba por la mayor puntuación en su categoría. En 2026, antes de este Gran Oro en VinoSub30, también había logrado la Plata en el Concurso Internacional de Vinos y Espirituosos.De igual modo, elalcanzó también los 96 puntos sobre 100 y consiguió el Gran Oro en VinoSub30 2026, igualando la puntuación dely situándose junto a él en lo más alto del certamen. Bajo la DOP Montilla-Moriles, este vino dulce se elabora a partir de uva soleada de la variedad Pedro Ximénez, con una riqueza en azúcares superior a 272 gramos por litro.El vino dulcecuenta, además, con una crianza de diez años en botas de roble americano. Su perfil responde a las características tradicionales de los grandes dulces de Montilla-Moriles: concentración, untuosidad, equilibrio y una marcada expresión varietal. De color rubí oscuro, presenta aromas que recuerdan al café, los higos secos, el chocolate y el dátil.Eltambién reúne una extensa relación de premios acumulados durante más de dos décadas. Entre ellos figuran los Oros obtenidos en los Premios Manojo de 2003, 2004, 2005, 2006, 2012 y 2016; los reconocimientos en Bacchus, donde ha logrado Oros y Grandes Oros o las distinciones en los Premios Mezquita.A todo ello se suma el Gran Oro en Zarcillo 2021; el Gran Oro en el Concurso Internacional de Vinos y Espirituosos de 2025 y 2026; y los recientes Grandes Oros en VinEspaña 2026, como Mejor Vino en Categoría de Uvas Pasificadas, y en, donde fue reconocido como el vino con mayor puntuación de todo el concurso.Además de todos estos reconocimientos, elha sido puntuado con 90 puntos sobre 100 en la, una de las publicaciones especializadas de referencia en el sector vitivinícola. Con una graduación de 15 grados, la bodega lo recomienda para meriendas o postres, acompañando quesos, dulces o helados. También puede degustarse solo o con hielo.Por su parte, elcompletó el palmarés de Bodegas La Aurora en VinoSub30 2026 con 93 puntos y una medalla de Oro. Este reconocimiento refuerza la presencia de la cooperativa montillana en un certamen que, según su propio planteamiento, busca identificar las tendencias de consumo entre los jóvenes mediante un protocolo de cata estrictamente a ciegas, con el fin de asegurar objetividad y transparencia en los resultados finales.Con estos resultados, Bodegas La Aurora refuerza el peso de Montilla y de la DOP Montilla-Moriles en los certámenes nacionales e internacionales. La obtención de los dos únicos Grandes Oros de VinoSub30 2026 sitúa aly alcomo dos de las elaboraciones mejor valoradas por un jurado joven, en una edición que ha vuelto a poner el acento en la evolución de los gustos del consumidor y en la vigencia de los vinos tradicionales elaborados desde Montilla.