Daniel Guerrero | Tiempo de lecturas (I)

El verano de Cervantes

Ficha técnica

Atravesamos el tiempo resplandeciente por la luz del cuerpo, al que el sudor hace brillar con sabor a salitre en la orilla del mar, y del alma, que hace refulgir los ojos con las deslumbrantes páginas del libro que nos acompaña a cualquier hora en estos meses del verano propicios al exilio vacacional, lejos de ataduras y obligaciones.Un tiempo reblandecido con las luces y las sombras de las ensoñaciones en las tardes soporíferas del estío que solo la lectura consigue aliviar y refrescar. Un tiempo que también a esta sección amodorra con el pegajoso discurrir de un verano que ni la actualidad de lo cotidiano ni la inútil brisa de la prosa más literaria pueden sustraerlo de una atención embebida por el rumor de las olas, el frescor de unas cañas de cerveza y la belleza de unos cuerpos desparramados sobre la arena o exhibiéndose cual musas luminosas en el atardecer de las terrazas.Porque es el tiempo de la placidez contemplativa, de la pasividad sensorial y de la desidia tan reconfortante para un cuerpo y una mente fatigados por las rutinas y los delirios del resto del año. Es, por tanto, tiempo de enfrascarse en lecturas y extraviarse en utopías ensoñadoras, a falta de proyectos de mayor envergadura y ambición.Por tal razón, este rincón deno hará otra cosa que dejar constancia de los libros que han deslumbrado la mirada cansina y descreída del lector. Es una forma, como cualquier otra, de combatir el calor de la manera más placentera: tumbados a la bartola con un libro entre las manos. ¡Que paséis buen verano!He de confesar que, cada vez que lo intentaba, no conseguía terminar la lectura de, la celebérrima novela de Miguel de Cervantes, un clásico de la literatura universal. No podía entender muchas de las palabras del castellano del siglo XII en que está escrita la novela, con su léxico arcaico y complejos usos verbales, ni me apasionaban, salvo algunas, las aventuras que corría tan ingenioso hidalgo, de las que captaba solo la obsesión demencial que empuja al personaje, cual noble caballero, a sus dos salidas para deshacer entuertos y enfrentarse a enemigos imaginarios. No le hallaba la “gracia” a los cuentos del relato. Y se me atragantaba.Más tarde, conseguí leer la primera parte delgracias a la versión actualizada del castellano realizada por el escritor Andrés Trapiello (Ediciones Destino, 2015), con la que pude entender, al fin, en su literalidad la primera frase inicial de la novela: En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía no hace mucho un hidalgo de los de lanza, ya olvidada, escudo antiguo, rocín flaco y galgo corredor. Entonces comprendí lo de “” y “” (edición del Instituto Cervantes).Pero, aun así, seguía sin captar ni el sentido irónico de la novela ni por qué se la considera una obra maestra de Cervantes, ejemplo fundacional del arte novelesco, hasta el extremo de haber influenciado a autores como Melville, Balzac, Joyce, Stendhal, Thomas Mann o Mark Twain, entre otros, quienes, a partir de ella, consolidaron el género de la novela como la forma narrativa suprema. Para mí,no era más que una serie de cuentos estrambóticos.Y no logré aclararme hasta que me sumergí en las luminosas páginas del libro de Antonio Muñoz Molina:(Seix Barral, 2025). A él debo que me haya enseñado leer con ojos nuevos, entrenados a percibir lo esencial, elde Cervantes, impulsándome a retomar, una vez más, la relectura de esa obra universal de nuestra literatura clásica. Y es que soy así de cortito: sin ayuda (sin maestros) soy incapaz de acceder al conocimiento.De esta forma, como explica Muñoz Molina, he podido considerar la novela de Cervantes como un relato de ficción y una crítica literaria. A valorar la parodia utilizada por su autor para resaltar el contraste entre la realidad y la forma siempre imprecisa de abordarla o apresarla, y percibir cómo satiriza las novelas pastoriles, inventando un género nuevo con el que retrata la sociedad de su tiempo a través de los ojos de un entreverado loco, lleno de lucidos intervalos.No obstante,no adoctrina nunca, pues toda opinión expresada en la novela pertenece a algún personaje y se corresponde con su carácter, su educación y sus peripecias. De ahí que la razón narrativa prevalezca siempre, como afirma Muñoz Molina. O como asegura Fernando Pessoa: todas nuestras opiniones son de otros.Además, Antonio Muñoz Molina, con enorme sensibilidad y una prosa cautivadora, va mezclando su análisis delcon recuerdos infantiles en el mundo rural de su Úbeda natal y sus primeras lecturas. Descubrimos, así, que leíaigual que leía todo lo que cayera en sus manos, hasta los papeles rotos de las calles. Y nos revela que sus lecturas de niño vivificaban la novela que comenzaba a escribir, en la que la propia voz de Cervantes contenía el secreto de lo que iba a estar desde el inicio en el corazón de aquel texto: Después de tantos años como ha que duermo en el silencio del olvido.Es decir, que un libro no se plantea, se engendra, y empieza a hacerlo mucho antes de que el autor lo sepa, en ese espacio de oscuridad y silencio del hablaba Proust. Y es que, para Muñoz Molina, leer y escribir, además de su afición y oficio, ha sido el refugio literal de supervivencia. Gracias al cual he aprendido a leer. Y se lo agradezco sinceramente.Antonio Muñoz Molina.Seix Barral.2025.978-84-322-4498-8.