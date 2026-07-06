Nuevas ofertas de empleo

Operario de saneamiento y fugas (Montilla)Una empresa de construcción y saneamiento oferta un puesto de operario de saneamiento y fugas en Montilla. Las funciones principales abarcan el apoyo en desatascos, localización de fugas, rehabilitación de tuberías sin obra y mantenimiento del material. Se ofrece contrato estable, formación continua, vehículo, herramientas y salario según experiencia. Se requiere carné B, disponibilidad para viajar, compromiso y trabajo en equipo, valorándose conocimientos en fontanería u obra civil sin exigirse experiencia previa. Las personas interesadas pueden enviar su currículum al correo electrónico estructuraspino@gmail.com o contactar a través de los teléfonos 657 682 523 y 685 278 645.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 04/07/2026
Responsable de Logística (Montilla)SEGULA Technologies incorpora responsable de logística para proyecto de la industria de la calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) en Montilla, con modalidad presencial y salario entre 36.000 y 38.000 euros brutos anuales. El puesto requiere, al menos, cinco años de experiencia en logística, transporte y gestión de operadores 3PL. Las funciones incluyen coordinación de proveedores, control de inventarios, análisis de KPI, gestión de incidencias y optimización de procesos en entorno industrial. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/06/2026
Auxiliares de ayuda a domicilio (Montilla)Una empresa de ayuda a domicilio oferta varios puestos de auxiliar de ayuda a domicilio para trabajar en Montilla. La entidad requiere personal que cuente con titulación oficial relacionada con el sector o, en su defecto, experiencia previa demostrable en este ámbito profesional. Se solicita a los candidatos y candidatas disponibilidad inmediata para su incorporación. Las condiciones económicas de la nómina se regirán estrictamente según el convenio vigente. Las personas interesadas en optar a esta vacante deben enviar su currículum a las direcciones de correo electrónico rrhh-calidad@monsecor.net o daro1982.ds@gmail.com.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/05/2026
Repartidor/-a (Córdoba)EXPRES24 S.L. incorpora repartidor/a de paquetería para Córdoba capital con incorporación inmediata. Se requiere carnet de conducir tipo B. El puesto está orientado a la distribución de envíos en la ciudad. Se ofrece salario a convenir. Interesados deberán contactar para más información a través de WhatsApp en los teléfonos indicados en la oferta. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 04/07/2026
Conductor/-a de camión (Córdoba)Se oferta un puesto de conductor o conductora de camión pluma en Córdoba con contrato laboral indefinido a jornada completa. Las funciones son el transporte de materiales, carga y descarga de mercancías con grúa pluma, manejo seguro de maquinaria, prevención de riesgos y apoyo logístico. Se requiere experiencia mínima de 24 meses en la ocupación, graduado escolar, carné de conducir C y tarjeta de tacógrafo digital. Las condiciones ofrecen un salario bruto mensual de 2.200 euros con pagas extras prorrateadas y un horario de 8:00 a 17:00 horas. El plazo de inscripción para optar a este puesto finaliza el 18 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 03/07/2026
Albañil (Benamejí)Se oferta un puesto de oficial de primera de albañilería en Benamejí con contrato laboral temporal a jornada completa y una duración de 365 días con opción a continuidad. Las funciones consisten en la realización de trabajos en obra como levantar muros, colocar ladrillos, hacer enfoscados, alicatados y solados. Se requiere una experiencia mínima imprescindible de 24 meses en la ocupación, valorándose los conocimientos en estructuras e interpretación de planos. Las condiciones ofrecen un salario bruto mensual de 1.600 euros sin pagas extras prorrateadas y una jornada de 8:00 horas. El plazo de inscripción para optar a este puesto finaliza el 18 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 03/07/2026
Enfermeros (Benamejí)Se ofertan dos puestos de enfermero o enfermera en Benamejí con contrato laboral indefinido a jornada completa. Las funciones a desempeñar son las propias de la ocupación en una residencia de mayores. Como requisitos imprescindibles, las personas candidatas deben poseer la diplomatura o el grado en enfermería. Las condiciones laborales establecidas ofrecen un salario bruto mensual de 1.375 euros, aclarando que las pagas extraordinarias no están prorrateadas ni incluidas en la cantidad indicada. El horario de trabajo será rotativo según el cuadrante establecido. El plazo de inscripción para optar a este empleo finaliza el 18 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 03/07/2026
Electricista (Villa del Río)Empresa del sector industrial busca incorporar a un electricista industrial para trabajar de forma presencial e inmediata en sus instalaciones ubicadas en Villa del Río. El puesto es de carácter temporal y está enfocado al montaje de maquinaria y al mantenimiento de sistemas eléctricos. Se requiere al menos un año de experiencia en entornos industriales, especialmente en tareas de mantenimiento preventivo y reparación de equipos. El salario se acordará en función del perfil y la experiencia del candidato. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 01/07/2026
Conductor/-a (Montilla)TSMG Holding busca conductor o conductora con experiencia para la recogida de datos de campo mediante vehículos equipados con cámaras 360° y sensores LiDAR en Montilla. El trabajo consiste en seguir rutas asignadas para capturar imágenes de calles y zonas públicas en un proyecto internacional de mapeo. Se requiere carnet de conducir europeo, al menos cinco años de experiencia y nivel de inglés. Jornada completa con salario competitivo. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 21/06/2026
Conductor/-a de camión repartidor (Montilla)Una empresa de distribución oferta un puesto de conductor o conductora de camión repartidor en Montilla para la distribución de productos de droguería, perfumería y pintura a jornada completa. Las funciones principales del puesto comprenden el reparto en ruta, la carga y descarga de vehículos, la reposición del almacén y la preparación de pedidos. Para acceder a la vacante es obligatorio poseer el permiso de conducir de tipo C o C1, el Certificado de Aptitud Profesional y la tarjeta de tacógrafo digital en vigor. Las personas interesadas pueden enviar un correo electrónico a migueurbano@direper.com.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/06/2026
Auxiliar de enfermería (Córdoba)Se oferta un puesto de auxiliar de enfermería en Córdoba con contrato laboral temporal a jornada completa para cubrir agosto. Las funciones conllevan la atención directa en una residencia de mayores mediante aseo, cambios posturales y movilización. Se exige una experiencia mínima de 3 meses en la ocupación junto al título de TCAE o certificado de profesionalidad en instituciones sociosanitarias. Las condiciones laborales incluyen 35 días de contrato, un salario bruto mensual de 1.223 euros sin pagas extras prorrateadas y un horario de 7:30 a 14:45 horas o de 14:45 a 22:00 horas. El plazo de inscripción para optar a este puesto finaliza el 18 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 03/07/2026
Camareros (Córdoba)Se ofertan dos puestos de camarero o camarera en Córdoba con contrato laboral indefinido a jornada completa. Las funciones principales consisten en atender al público en un establecimiento especializado en tés y productos típicos árabes, sirviendo a los clientes y conociendo su elaboración. Se valorará la experiencia previa de 24 meses en la ocupación, así como el conocimiento de inglés, árabe y sus dialectos. Las condiciones laborales ofrecen un salario bruto mensual de 1.350 euros sin pagas extras prorrateadas y un horario detallado a turnos de mañana, tarde o partido. El plazo de inscripción para optar a este empleo finaliza el 17 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 02/07/2026
Operarios de limpieza viaria (La Carlota)Se ofertan dos puestos de operario de limpieza viaria en La Carlota con contrato laboral temporal de 180 días a jornada completa. Las funciones principales abarcan limpiar las calles siguiendo la ruta asignada, eliminar hierbas con medios químicos, mecánicos o manuales y prestar apoyo al resto de actividades del servicio. Es imprescindible aportar el certificado de escolaridad, EGB o graduado en ESO y poseer un certificado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se ofrece un salario bruto mensual de 1.425 euros con pagas extras prorrateadas y un horario detallado de mañana de 8:00 a 14:30 horas de lunes a sábado. El plazo de inscripción finaliza el 17 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 02/07/2026
Operarios de limpieza (Montalbán)Se ofertan tres puestos de operario de limpieza en Montalbán de Córdoba con contrato laboral temporal de 180 días a jornada completa. Las funciones principales son limpiar las zonas asignadas, eliminar hierbas con medios mecánicos o manuales, realizar el mantenimiento de zonas exteriores u oficinas y ejecutar la limpieza exterior con máquina barredora. Es imprescindible aportar el certificado de escolaridad, EGB o ESO y estar en posesión de un certificado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Las condiciones ofrecen un salario bruto mensual de 1.425 euros con pagas extras prorrateadas y turnos de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 y de 14:30 a 22:30 horas, con ajustes en verano. El plazo de inscripción finaliza el 17 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 02/07/2026
Médico de familia EBAP (Baena)Se oferta un puesto de médico de familia EBAP en Baena con contrato de interinidad a jornada completa. Las funciones corresponden a las propias de dicha categoría, incluyendo urgencias. Como requisitos obligatorios para optar a la vacante se exige disponer de enseñanzas universitarias de grado y contar con la especialidad en medicina familiar y comunitaria. Las condiciones de este empleo público estipulan una duración de 90 días, un salario bruto mensual de 4.343 euros con pagas extras prorrateadas y un horario laboral de 8:00 a 15:00 horas y guardias. El plazo establecido para la inscripción en esta oferta finaliza el 10 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 02/07/2026
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
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REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA
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