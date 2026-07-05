Aureliano Sáinz | Soñando con la Creedence

AURELIANO SÁINZ

FOTOGRAFÍA: RUBÉN ALCÁNTARA

Hay sonidos que se te meten en el cuerpo y no te abandonan el resto de tu vida. Es lo que a mí me aconteció con una banda de los sesenta y setenta, ya que nada más escuchar los primeros compases de cualquiera de sus temas uno los reconoce de manera inconfundible.Y es que los que crearon la Creedence Clearwater Revival fueron capaces, en los cinco años de su existencia —entre 1968 y 1972—, de lanzar siete elepés, tiempo suficiente para que no los hayamos podido olvidar, ni tampoco ser copiados por otros grupos, ya que serían meros imitadores del que lideró John Fogerty.La potente voz de su líder y la sencillez del sonido de las guitarras, del bajo y la batería, junto a otros instrumentos ocasionales, crearon un singular estilo que ha recibido diversas denominaciones. Cuando entro en Wikipedia, del grupo se dice que su estilo era el resultado de la fusión de “cony elementos dely rock psicodélico”. ¡Menudo gazpacho de denominaciones, cuando lo que ellos hacían era sencillamente rock que fusionaban con modalidades del country, música esta que nacía de las tradiciones del norte de América!Esto que he indicado lo puedo afirmar no solo porque la Creedence fue una banda que me entusiasmó nada más conocerla y de la que he llegado a tener bastantes discos. Además, se confirma cuando, lamentablemente, a comienzos de los setenta sus miembros se separaron y John Fogerty continuó su carrera en solitario, teniendo aly, especialmente, al country como sus referencias musicales.Puedo imaginar que a los más jóvenes de hoy esto les puede parecer la prehistoria del amplio abanico de grupos y de estilos que ahora se escuchan por los medios analógicos o dentro del universo digital. No voy a negarles que la actualidad y la moda relegan al “baúl de los trastos viejos” a aquellas bandas que iniciaron la aventura de generar unos sonidos que son los antecedentes de los que ahora escuchamos.Por otro lado, quisiera apuntar que si he titulado este pequeño escrito como “Soñando con la Creedence” se debe a que a Almudena (a la que ya conocemos por otros artículos que previamente he publicado en este mismo medio) le entusiasma la música de este grupo. Aunque, bien es cierto, que a ella, tal como me han ratificado sus padres, le gusta todo tipo de música; aunque no deja de ser una sorpresa que una chica joven se atreva con la que se gestó en la “década prodigiosa”, es decir, la de los sesenta, aquella en la que irrumpieron grupos geniales encabezados por los Beatles y los Rolling Stones.Cierro esta breve incursión en el recuerdo de la Creedence a partir de los magníficos diseños de Almudena que ha realizado de cuatro elepés de la banda, reiterando que para ella recrear las portadas de los discos que escucha a través de sus auriculares es una verdadera pasión. Pero lo más sorprendente es verla con qué facilidad traza las imágenes que previamente ha visto y que llena de esos animalitos humanizados que pueblan su mente, todo ello cargado de la ingenuidad, imaginación y fantasía que ella posee.Además, tanto para los ya conocían a la Creedence como a quienes no tenían noticias de esta banda, les viene bien escuchar ahora una de sus canciones emblemáticas como fue Proud Mary. Es el mejor cierre que podemos tener del grupo de John Fogerty.