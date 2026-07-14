La Rambla reunirá a José Mercé y Lya en uno de sus grandes conciertos del verano

Lya, pasión y arte desde Córdoba

La Caseta Municipal de La Rambla acogerá el próximo sábado 25 de julio, a partir de las 22.30 de la noche, un concierto de José Mercé y de Lya, uno de los eventos culturales más destacados de la programación de verano organizada por el Ayuntamiento de la ciudad alfarera a través de su Concejalía de Festejos.La cita reunirá sobre el escenario a dos artistas con trayectorias vinculadas al flamenco y a la música popular. José Mercé, una de las voces más reconocidas delcontemporáneo, compartirá cartel con la cordobesa Lya en un espectáculo que aspira a convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del verano en la Campiña Sur cordobesa.Juan Bautista García, concejal de Juventud, Festejos y Tradiciones del Ayuntamiento de La Rambla, destacó la relevancia del concierto dentro de la estrategia cultural impulsada por el Consistorio. El edil señaló que “esta actuación forma parte de la apuesta decidida del equipo de gobierno, encabezado por nuestro alcalde, Jorge Jiménez, para que La Rambla siga consolidándose como un referente en materia de cultura, ocio y grandes eventos”. En ese sentido, el edil de Festejos mostró su intención de “ofrecer una programación de calidad que atraiga visitantes, genere actividad económica y sitúe a nuestro municipio en el lugar que merece”.En ese sentido, Juan Bautista García confirmó el compromiso del equipo de gobierno municipal con la organización de espectáculos de primer nivel dirigidos a los vecinos de La Rambla y al público procedente de otros municipios, con el propósito de convertir la localidad en un punto de encuentro para la cultura y la música en la comarca.De este modo, José Mercé llegará a La Rambla respaldado por una extensa trayectoria que se remonta a 1968 y que reúne 19 álbumes publicados. A lo largo de su carrera, el cantaor ha conservado la esencia del flamenco al tiempo que ha incorporado a su repertorio versiones de composiciones de Manu Chao, Luis Eduardo Aute, Víctor Jara, Louis Armstrong, Pablo Milanés, los Pop Tops o Joan Manuel Serrat.Esta combinación le ha permitido ocupar un lugar destacado dentro de la música española y acercar el cante a públicos muy diversos. Su obra no solo ha llegado a la audiencia tradicionalmente vinculada al flamenco, sino también a generaciones más jóvenes y a oyentes procedentes del ámbito del pop.José Soto Soto, conocido artísticamente como, es bisnieto de Paco Luz y sobrino de Manuel Soto, considerado uno de los patriarcas del flamenco jerezano. Durante su infancia cantó en la Escolanía de la Basílica de La Merced de Jerez de la Frontera, una vinculación de la que procede el nombre artístico que lo ha acompañado durante toda su carrera.Sus primeros pasos profesionales tuvieron lugar en los Jueves Flamencos de Jerez y en el tablao gaditano La Cueva del Pájaro Azul. Con 13 años se trasladó a Madrid, donde comenzó una nueva etapa y grabó su primer disco bajo la producción de Manuel Ríos Ruiz. El propio cantaor recordó que “cobraba 500 pesetas al día cantando en Torres Bermejas”.Además, José Mercé formó parte de la compañía de Antonio Gades y participó en 1981 en la película, dirigida por Carlos Saura. También colaboró con el Ballet Nacional, ganó el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba en 1986 y volvió a trabajar con Saura en el largometraje, estrenado en 1995.El artista debutó discográficamente en 1968 con el álbum. Posteriormente publicó trabajos como, editado en 1983 con la participación de Tomatito y Enrique de Melchor;, de 1987;, de 1991; y, de 1994.Sin embargo, su gran salto a la popularidad llegó en 1998 con, un álbum producido por el guitarrista Vicente Amigo que alcanzó un éxito hasta entonces poco habitual dentro del flamenco. Aquella etapa continuó con, publicado en el año 2000 y reconocido con el doble platino, y con, editado en 2002, que el propio Mercé definió como “un disco hecho con el corazón”.A estos trabajos les siguieron, en 2004;, en 2006; el recopilatorio, en 2007;, en 2010;, en 2012;, en 2016; y, publicado en 2018 junto a Tomatito.Por otro lado, en 2022 presentó, una obra de carácter biográfico elaborada durante más de dos años junto a su productor, Antonio Orozco. En 2025 sumó a su discografía, un proyecto en el que trasladó al flamenco las composiciones del reconocido autor.La trayectoria de José Mercé ha recibido numerosos reconocimientos. En el año 2000 obtuvo el Premio Ondas a la obra flamenca más notoria y, en febrero de 2010, recibió la Medalla de Andalucía, una distinción honorífica concedida por sus méritos artísticos. A estos galardones se suman el Taranto de Oro y el Compás del Cante, otorgado por la Fundación Cruzcampo en 2016 a destacados exponentes del flamenco.En 2020 recibió el Premio Odeón como mejor artista de flamenco. Asimismo, es miembro de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras y cuenta con la «Butaca de Honor» del Teatro Auditorio de El Ejido, entre otros reconocimientos acumulados durante su carrera.José Mercé también ha formado parte habitualmente del jurado de concursos televisivos. Entre ellos figura, espacio emitido en el horario de máxima audiencia de Canal Sur durante más de cinco temporadas, así como, programa de Antena 3.El cantaor jerezano ha recibido, además, el disco de diamante tras superar el millón de discos vendidos durante su trayectoria. Su capacidad para acercar el flamenco a las grandes audiencias sin abandonar la esencia y la profundidad del género se hizo especialmente visible a partir de. El flamencólogo José Manuel Gamboa señaló que este álbum “convirtió a José Mercé en un artista de masas, colocándolo a la cabeza de la movida jonda”.Junto a José Mercé actuará Lya, nombre artístico de Amalia Barbero, nacida en Córdoba en 1987. Su interés por la música comenzó durante la infancia, cuando su abuelo la acercó a los diferentes palos del flamenco y de la copla. Con solo siete años ya mantenía una estrecha vinculación con la canción española.A los 16 años decidió orientar su carrera hacia otros estilos y comenzó a componer y a grabar coros en discos de artistas como Queco, El Arrebato y Andy y Lucas. Con 19 años empezó a trabajar como cantaora junto a Joaquín Cortés, con quien recorrió buena parte del panorama internacional. Posteriormente acompañó durante tres años a Pastora Soler como corista.Un momento decisivo en su trayectoria se produjo cuando Alejandro Sanz escuchó una maqueta que José Carlos Gómez, amigo de la artista, le había enviado sin que ella tuviera conocimiento de ello. A partir de entonces, Alejandro Sanz la invitó a incorporarse a Lola Records, la nueva discográfica que fundaría junto a Pepe Barroso.De aquella colaboración nació el primer trabajo en solitario de la cantante,. A lo largo de su trayectoria, Lya ha conseguido reconocimientos como el primer premio en la modalidad de canción inédita del certamen Ciudad de Córdoba y el primer premio del Certamen de Canción Española de La Línea de la Concepción.En 2010, con, fue reconocida como artista revelación y obtuvo el Premio Artista Dial, concedido por el Grupo Prisa. Más adelante, la intérprete tomó el rumbo del pop sin abandonar algunas pinceladas flamencas y publicó, un trabajo producido por Javier Catalá, guitarrista español y colaborador habitual de Alejandro Sanz, Miguel Bosé y Ricky Martin en sus giras.El primer sencillo elegido para presentar este álbum fue “Mi verdad”, una canción que tomó el relevo de otros temas como “No me hagas sufrir”, “Te vas” y “Un laito en tu cama”, este último convertido en uno de sus éxitos más destacados en Internet. Estas composiciones han contribuido a situar a Lya como una de las voces vinculadas a la fusión entre el pop y el flamenco.La artista cordobesa también ha desarrollado una amplia faceta como compositora, presente tanto en su primer trabajo como en. Canciones como “Ángel del camino”, “Dime que me amas”, “Libera tus miedos” y “De colores” fueron compuestas por la propia cantante. Para el resto del repertorio contó con autores como Ismael Moya, David Santisteban y Jacobo Calderón.El encuentro de José Mercé y Lya permitirá reunir en la Caseta Municipal de La Rambla dos maneras de acercarse al flamenco y a la música popular. La actuación del 25 de julio se incorpora así a la programación estival del municipio como una de sus principales propuestas culturales y musicales. Las entradas pueden adquirirseo, en La Rambla, en Bar El Torreón, Alimentación Páez Crespín, La Juguetería de La Rambla y Bar La Mina.