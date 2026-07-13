Daniel Guerrero | Tiempo de lecturas (II)

Ficha técnica

Que estamos rodeados de tontos es una realidad innegable, a menos que sea tonto quien disienta. Y de los tontos, ya se sabe, sólo cabe esperar estupideces. Hoy en día, las tonterías y estupideces se expanden con enorme facilidad y mejor acogida. El ambiente favorece la buena cosecha de tontos que pululan por doquier, en todos los ámbitos de la sociedad.Porque son tiempos maniqueos en los que florecen el populismo más descarado, la posverdad de las, los nacionalismos de “lo mío” exclusivo, lo “políticamente correcto” para no desentonar de la opinión general, el lenguaje inclusivo, la “ilógica” del mercado, el animalismo “sectario” para con otras especies, el feminismo de postín o la simple desidia intelectual y crítica. Todo ello hace que la estupidez no conozca límites, a pesar de ser más dañina que la pura maldad. No se la combate con la debida firmeza. De ahí que sea útil identificar la estupidez y a los tontos que la propagan.Ese es el propósito de un librito sumamente entretenido. Se trata de, un ensayo —dos veces bueno, por breve y por bueno— escrito por Ricardo Moreno Castillo, matemático y filósofo, con el que es imposible no ir poniendo rostros a las descripciones que hace el autor de los “tontos a medias, los medio tontos, los tontos a ratos, tontos para una cosa y no para otra, tontos de solemnidad, el tonto a tiempo completo, el que no abre la boca si no es para soltar una necedad o el tonto que no hay por dónde cogerlo”.Es decir, el libro va dirigido contra los idiotas, necios, majaderos, bobos, imbéciles, mentecatos, obtusos, cenutrios y demás ralea de tontos habidos y por haber, con la declarada intención de desenmascararlos y evitar que sigan contagiando de estupideces el pensamiento y la conducta del ciudadano inteligente que se siente aturdido por la proliferación de tantos tontos por doquier.Es una obra recomendable. Y es oportuno leerla porque actualmente las bobadas resplandecen más que nunca gracias a las redes sociales y las subvenciones oficiales. Además, junto a otras recomendaciones, reproduce un consejo de Mark Twain sobre el trato con los tontos: “Nunca discutas con un estúpido. Te hará descender a su nivel y ahí te gana por experiencia”. No tiene desperdicio.Ricardo Moreno Castillo.Fórcola Ediciones.2018.978-84-17425-21-0.