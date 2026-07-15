El Aula de Viticultura pide mantener la vigilancia para hacer frente al oídio

El Aula de Viticultura del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) Montilla-Moriles y Vinagre de Montilla-Moriles ha pedido mantener la vigilancia frente al oídio, una enfermedad criptogámica provocada por la especieque se conoce popularmente como “blanquilla” o “cenicilla” y que ataca especialmente los pámpanos y los tallos más jóvenes de las cepas.En su último boletín, la Agrupación de Producción Integrada (API) analiza la evolución del viñedo en el marco Montilla-Moriles y establece recomendaciones para controlar incidencias en las cepas provocadas no solo por el oídio sino, también, por la yesca, la araña amarilla, el mosquito verde o la polilla del racimo, además de los problemas derivados de los efectos del calor y de la falta de agua en los viñedos desde hace semanas.El informe sitúa el estado fenológico predominante de las uvas entre el cerramiento de los racimos y el inicio del envero. Las parcelas más adelantadas se encuentran ya en pleno envero, mientras que las más atrasadas permanecen en la fase de cerramiento de los racimos. El proceso marca una etapa decisiva del ciclo de la vid, cuando las bayas comienzan a cambiar de color y avanzan progresivamente hacia la maduración óptima para la vendimia.En cuanto al estado general de la campaña, la ingeniera agrónoma Ángela Portero, responsable del Aula de Viticultura del Consejo Regulador, comenta que “a mediados de julio, el desarrollo del viñedo en la zona Montilla-Moriles presenta un balance medianamente satisfactorio”. La técnica asegura que “respecto a plagas y enfermedades, la campaña se caracteriza por una baja incidencia de las patologías habituales de la comarca, habiéndose controlado eficazmente los focos detectados por parte de los viticultores”.A pesar de esta evolución favorable, el boletín insiste especialmente en la necesidad de respetar el plazo de seguridad establecido entre el último tratamiento fitosanitario y la recolección de la uva en cada parcela. Esta precaución adquiere una relevancia creciente conforme avanza el ciclo vegetativo y se acerca la maduración, por lo que cada intervención debe ajustarse estrictamente a las indicaciones del producto utilizado.Además, el Aula de Viticultura aconseja realizar inspecciones minuciosas en las viñas y centrar la atención en varios puntos críticos. En la zona de los racimos se recomienda revisar las cepas para detectar posibles ataques de oídio y observar también las hojas casqueras. En los extremos de los sarmientos, especialmente en la zona apical, conviene controlar los brotes jóvenes en crecimiento para identificar la presencia del mosquito verde.De igual modo, las hojas de la zona media deben examinarse para comprobar la evolución de los focos históricos de araña amarilla y localizar posibles puntos que hayan quedado fuera de control. La revisión debe completarse con una inspección visual general de la parcela para identificar cepas que puedan estar afectadas por la yesca u otras enfermedades de la madera de la vid.El boletín advierte de que se han localizado focos de oídio con síntomas nuevos en algunos racimos, aunque la recomendación sigue siendo tratar únicamente los rodales afectados y evitar aplicaciones indiscriminadas en el conjunto de la parcela.En ese sentido, Ángela Portero señala que “aunque la presión actual de la enfermedad no es alta en la zona de Montilla-Moriles, no se debe bajar la guardia”. El Aula de Viticultura recomienda intervenir exclusivamente en aquellas zonas o rodales donde aparezcan síntomas recientes, sobre todo cuando estos se detecten directamente en los racimos.Cuando existan focos especialmente persistentes, el viticultor deberá extremar las precauciones durante la pulverización para conseguir que el producto alcance toda la superficie afectada. En ese sentido, Ángela Portero detalla que “es imprescindible mojar de forma minuciosa y uniforme los racimos para asegurar el éxito del tratamiento”.Por otro lado, la yesca requiere medidas quirúrgicas y la identificación de las cepas dañadas. La responsable del Aula de Viticultura señala que “al detectar los primeros síntomas, se debe aplicar cirugía en verde y marcar las cepas para la poda de invierno”. De esta forma, las plantas afectadas quedan localizadas para realizar posteriormente una intervención más completa durante el periodo de reposo vegetativo.La actuación estival propuesta por el Aula de Viticultura del Consejo Regulador consiste en rasgar verticalmente el tronco y los brazos de la cepa en aquellas plantas formadas en cordón Royat, mediante la espada de una motosierra. El corte debe profundizar únicamente hasta la médula, con el objetivo de frenar el avance de la enfermedad sin ocasionar daños adicionales innecesarios.Respecto a las plagas, el boletín constata la presencia de larvas y ejemplares adultos de mosquito verde en las zonas de crecimiento. Este insecto se alimenta en las partes apicales de los pámpanos, por lo que únicamente deben tratarse las viñas donde se haya confirmado su presencia. La vigilancia debe concentrarse, pues, en los brotes jóvenes, que constituyen las zonas más sensibles a su actividad.La araña amarilla también obliga a mantener bajo observación los focos tradicionales de cada parcela. La aparición de síntomas en hojas nuevas indica que el ácaro continúa activo. En función de la intensidad de la población, el tratamiento debe limitarse a los focos que mantengan actividad, evitando extenderlo a zonas donde la plaga esté controlada.En cuanto a la polilla del racimo, el Aula de Viticultura señala que existe poca presencia de la segunda generación este año. Por ello, el boletín no plantea una intervención general, aunque mantiene esta plaga dentro de los elementos que deben observarse durante las revisiones periódicas del viñedo.Por otro lado, las frecuentes olas de calor asociadas al cambio climático, unidas a la ausencia de riego, han incrementado en las últimas semanas el riesgo de estrés hídrico y térmico en las cepas del marco Montilla-Moriles. Ante esta situación, la aplicación de protectores solares puede aliviar, a juicio del Aula de Viticultura del Consejo Regulador, los efectos de las altas temperaturas sobre la vegetación y reducir parcialmente los ataques del mosquito verde."Esta práctica moderniza el tradicional blanqueo con cal que se utilizaba hace unos sesenta años para refrescar las cepas", sostiene Ángela Portero, quien recuerda que el protector ayuda a preservar del golpe de sol las uvas más expuestas durante las horas centrales del día y aporta, además, cierto control sobre el mosquito verde.Otro de los fenómenos detectados por los técnicos del Consejo Regulador durante los últimos días es el rasgado de algunas uvas por compresión, ya que “el aumento del tamaño de la baya provoca que algunas uvas se rajen”. Con todo, al contener todavía poco azúcar y coincidir estas heridas con las actuales temperaturas elevadas, las zonas dañadas se secan rápidamente sin que exista, por el momento, un riesgo significativo de podredumbre.Sin embargo, la situación puede cambiar durante la maduración. El peligro de brotes fúngicos será especialmente elevado cuando las uvas superen los 8 o 9 grados Baumé y coincidan el descenso de las temperaturas con un aumento de la humedad. Por ello, "el seguimiento de las heridas debe mantenerse conforme avance la concentración de azúcar en las bayas", concluye Ángela Portero.