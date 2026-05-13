Ángel Fernández Millán | Cuando la culpa siempre es de los demás

El consumo como acto político (y ético)

El "micro-buitre" y la tragedia común

La paradoja: criticamos la gentrificación mientras subimos el alquiler por encima de la media "porque el mercado lo permite".

criticamos la gentrificación mientras subimos el alquiler por encima de la media "porque el mercado lo permite".

La realidad: tras tragedias como la DANA en Valencia, hemos visto cómo el egoísmo individual compite en crueldad con cualquier gran corporación.

El silencio cómplice

Salir de la "redención colectiva"

Texto redactado con la ayuda de Gemini, la IA de Google.

En el análisis de los grandes males de nuestro tiempo, hemos perfeccionado un arte peligroso: el de la abstracción de la responsabilidad. Nos hemos vuelto expertos en señalar estructuras sistémicas, fondos de inversión y mafias transnacionales, pero hemos olvidado que esos monstruos se alimentan de pequeñas decisiones individuales.Hablamos del narcotráfico como un ente abstracto, pero silenciamos la responsabilidad de quien, en una noche de fiesta, financia con su consumo la violencia en el otro lado del mundo. Lo mismo sucede con la explotación sexual; señalamos a las redes de trata mientras normalizamos al amigo que relata su visita al prostíbulo como una anécdota banal.El problema de la vivienda es el ejemplo más crudo de esta disociación. Es fácil —y justo— criticar a los fondos buitre, pero nos cuesta mirar al vecino, al familiar o a nosotros mismos cuando, ante un piso heredado o una propiedad vacía, priorizamos la codicia sobre la ética.La responsabilidad personal no solo reside en lo que hacemos, sino en lo que permitimos. El racismo, el machismo y el odio político no crecen solo por algoritmos o líderes mesiánicos; crecen en el silencio de las cenas familiares donde nadie rebate el insulto, o en los grupos de WhatsApp donde la mentira circula sin freno."Tratamos al votante de opciones ultras como una víctima hipnotizada, restándole la responsabilidad moral que le corresponde como ciudadano adulto."Vivimos en un sistema que fomenta el individualismo para el beneficio, pero la colectividad para la culpa. Es hora de invertir la ecuación. Ni la Agenda 2030 ni la búsqueda de la paz son conceptos abstractos de una élite; son compromisos que se validan en la resistencia diaria frente a la "flojera ética" que nos rodea.No basta con diagnosticar el mundo; hay que reconocerse como parte del engranaje. La verdadera transformación no vendrá solo de un cambio de gobierno o de leyes más estrictas, sino del momento en que decidamos dejar de ser espectadores y nos convirtamos en actores comprometidos con el bien común y los deberes ciudadanos.