Las asociaciones podrán solicitar hasta 2.000 euros para proyectos de participación ciudadana

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba mantiene abierto hasta el próximo 18 de mayo el plazo de presentación de solicitudes para optar a las ayudas de la Convocatoria de Subvenciones para Asociaciones que desarrollen Proyectos, Programas y Actividades en materia de Participación Ciudadana en municipios de la provincia, una línea de apoyo dirigida a fortalecer el tejido asociativo y fomentar la implicación vecinal en la vida pública local.La institución provincial destina a esta convocatoria un presupuesto global de 100.000 euros, mientras que la cuantía máxima subvencionable será de 2.000 euros o del 75 por ciento del presupuesto total de cada actividad presentada. Las ayudas están orientadas a financiar proyectos realizados o pendientes de ejecutar durante este año 2026 por parte de asociaciones de la provincia.La responsable de Participación de la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno, señaló que “para este fin la convocatoria cuenta con un presupuesto de 100.000 euros, siendo la cuantía máxima a subvencionar de 2.000 euros o el 75 por ciento del presupuesto total de la actividad”.Además, la diputada explicó que el objetivo principal de esta línea de subvenciones pasa por respaldar iniciativas capaces de impulsar la participación ciudadana en los municipios cordobeses y reforzar el papel del movimiento vecinal y asociativo.En ese sentido, Moreno subrayó que “el objeto de la convocatoria es financiar proyectos realizados o pendientes de realizar por asociaciones durante 2026 y que estén dirigidos a fomentar la participación de los vecinos y vecinas en la políticas públicas municipales, la implicación ciudadana en su ejecución y el fortalecimiento del asociacionismo”.La convocatoria pretende, de este modo, favorecer espacios de colaboración entre ciudadanía y administraciones locales, promoviendo proyectos vinculados a la participación pública y a la implicación social en asuntos cotidianos de los municipios de la provincia.Por otro lado, Auxiliadora Moreno defendió la importancia del movimiento asociativo cordobés y afirmó que “queremos contribuir al desarrollo de la cultura de la participación en el conjunto de nuestros municipios y que el movimiento asociativo y vecinal adquieran protagonismo de cara a la consecución de los asuntos que afectan a su vida cotidiana”.La responsable provincial recordó igualmente el peso que tiene actualmente el asociacionismo en la provincia de Córdoba. Y es que, según indicó, existen 1.484 asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones de la Diputación, un tejido que definió como numeroso, diverso y comprometido con la realidad social y participativa de los municipios cordobeses.De igual modo, Moreno manifestó que “la provincia de Córdoba cuenta con un tejido asociativo muy numeroso, diverso y fundamentalmente comprometido con 1484 asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones de la Diputación”.Las bases reguladoras de esta convocatoria fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia del pasado 24 de abril y el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante 15 días hábiles, desde el 27 de abril hasta el próximo 18 de mayo, ambos inclusive.Las asociaciones interesadas deberán tramitar sus solicitudes a través de la sede electrónica de la Diputación de Córdoba, mediante el procedimiento habilitado específicamente para esta convocatoria. Asimismo, las entidades inscritas en el Registro de Asociaciones de la Diputación podrán resolver dudas o solicitar información adicional a través del correo electrónico