Carrier Montilla refuerza su apuesta por el empleo con un nuevo curso técnico de frigorista

Carrier Montilla ha abierto el plazo de inscripción para un nuevo curso que pretende formar a frigoristas y soldadores con oxigás. La iniciativa se desarrollará entre el próximo 20 de mayo y el 5 de junio en las instalaciones que la compañía posee en el polígono industrial Llanos de Jarata, con el objetivo de preparar a futuros profesionales para posibles procesos de contratación dentro de la empresa.Este nuevo curso tendrá una duración total de 91 horas y está dirigido a personas interesadas en incorporarse al sector industrial a través de una formación eminentemente práctica y vinculada directamente a las necesidades productivas de Carrier Montilla.La compañía ha explicado que este programa formativo dará prioridad a candidatos con experiencia previa en soldadura con oxigás —como oxi-propano u oxi-acetileno—, así como a personas que hayan cursado ciclos formativos de grado medio o superior relacionados con la calderería, el mecanizado de chapa o la soldadura. Con todo, también podrán optar quienes acrediten formación específica vinculada a la soldadura o experiencia en cadenas de montaje industriales.Y es que el principal objetivo de esta convocatoria pasa por crear una bolsa de profesionales cualificados que, una vez finalizado el curso y superadas las correspondientes pruebas de evaluación, puedan ser tenidos en cuenta en futuras incorporaciones laborales dentro de la planta montillana.La empresa anima a las personas interesadas a remitir su currículum vitae antes del próximo 18 de mayo al correo electrónico, indicando en el asunto “Curso Frigorista F0226”. Carrier Montilla refuerza con esta iniciativa su apuesta por la formación técnica especializada y por la generación de empleo en la comarca, impulsando un modelo de capacitación estrechamente conectado con las demandas reales de la industria y de sus propios procesos de fabricación.La planta montillana de Carrier fabrica actualmente equipos de calefacción, aire acondicionado y refrigeración en sus instalaciones del polígono industrial Llanos de Jarata. La trayectoria de la compañía en la ciudad se remonta a 1986, cuando comenzó su actividad en el espacio que hoy ocupa el complejo sociocultural de Envidarte, antes de trasladarse a su ubicación actual.Por otro lado, la evolución industrial de la factoría ha estado marcada por importantes hitos empresariales y productivos. En el verano de 2005, la planta alcanzó los 40.000 metros cuadrados de superficie productiva tras una inversión superior a los 7,5 millones de euros, una ampliación que permitió duplicar su tamaño y representar cerca del 30 por ciento de toda la superficie industrial de la entonces Ciatesa.De igual modo, dos años después la compañía anunció su fusión con la multinacional francesa CIAT y, posteriormente, en 2014, el grupo pasó a integrarse en la norteamericana United Technologies Corporation (UTC), quedando incorporado al conglomerado Carrier, una de las principales referencias internacionales en climatización y refrigeración.La nueva convocatoria formativa se suma ahora a la estrategia de especialización técnica y consolidación industrial que la empresa mantiene en Montilla desde hace décadas, en un contexto en el que la cualificación profesional continúa siendo uno de los principales requisitos para acceder al empleo industrial especializado.