José Antonio Hernández | No hay viaje en vano

Ficha técnica



ILUSTRACIÓN: JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERREROILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL

Por supuesto que no caeré en la tentación de resumir el asunto de esta obra. La crítica literaria no consiste en referir los temas ni siquiera en situarlos en una determinada corriente estética sino en determinar los valores que hacen posible su consideración como una creación original tanto por su manera propia de abordarlo como por su uso peculiar del lenguaje. Es escritor quien enriquece la Historia de la Literatura con recursos inéditos.En, Josefina Núñez Montoya muestra su convicción de que la literatura, un lenguaje artístico enigmático y próximo a la esencia humana, nos levanta de la abstracción y aumenta nuestra capacidad de trascender lo concreto, nos familiariza con teorías filosóficas y con corrientes estéticas actuales, nos estimula a vivir interpretando anécdotas de la vida vulgar y nos orienta para que penetremos en el fondo de nosotros mismos. Es la muestra de su sensibilidad, hondura, ingenio y, por supuesto, de su riqueza expresiva.En estos relatos, frutos de sus experiencias y de sus reflexiones, muestra su personal manera de concebir «literatura» y, por supuesto, su forma de pensar y de vivir la vida. Con un lenguaje agudo y, paradójicamente, comprensible, nos ofrece unas alhajas valiosas por sus valores estéticos y por sus calidades humanas.Con tacto y con respeto, buscando la exactitud y la claridad, exhibe la habilidad de conectar con nosotros partiendo del supuesto de que a la palabra —la manera más directa de vincularnos con el mundo y con los seres humanos— le ocurre como al aire, como al agua y como al tiempo: nos aproxima a la verdad, pierde color, gana transparencia, estimula la meditación e invita a la amistad. Y es que, a Josefina le interesa la literatura porque le interesa la vida. Con su cultura y con su gusto dignifica la tarea docente, propicia encuentros buscando siempre las conciliaciones humanas.Josefina Núñez Montoya.Rafael Fenoy Rico.2024r />