'QuesArte Córdoba' refuerza el valor enogastronómico de los vinos de Montilla-Moriles



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Córdoba reúne este fin de semana en las Caballerizas Reales a numerosos visitantes y vecinos de la capital atraídos por el maridaje de vinos y quesos que se dan cita en, la feria del queso artesano y productos lácteos que se celebra hasta mañana en este enclave histórico con acceso gratuito y con una destacada participación de bodegas de Montilla.La iniciativa, impulsada por la Asociación del Queso Artesano y Productos Lácteos Aquesart junto al Ayuntamiento de Córdoba y la, ha convertido el recinto en un punto de encuentro directo entre productores y consumidores, con una amplia representación de queserías nacionales y la incorporación, por primera vez, de vinos excepcionales procedentes de Montilla y Moriles. La presencia de estas bodegas ha permitido reforzar el carácter enogastronómico del evento y enriquecer la experiencia del visitante.La jornada de este sábado ha estado marcada por la firma de un acuerdo de colaboración entre Aquesart y la Asociación Cultural Vino en Rama, celebrada esta misma mañana en las Caballerizas Reales, seguida de una cata armonizada de quesos del Pastor del Torcal y vinos dirigida a comunicadores. Este acto ha consolidado la conexión entre el sector quesero y el vitivinícola, poniendo en valor la complementariedad de ambos productos.La feria, que concluirá mañana domingo, ha ofrecido durante tres días la posibilidad de adquirir y degustar quesos procedentes de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Mahón-Menorca, incluyendo elaboraciones reconocidas en certámenes nacionales e internacionales, comoy otros galardonados con medallas en el reciente concurso del queso de España.Por otro lado, el evento ha contado con la participación de productores vinculados al territorio cordobés, entre ellos Helados Artesanos Ambrosio, las tartas de queso Dulce Safari y diversas bodegas integradas en el colectivo Vino en Rama, como, Bodegas Doblas,y la firma montillana Bodegas Arrabal Rodríguez. Esta presencia ha permitido proyectar la calidad de los vinos de la zona Montilla-Moriles en un entorno de referencia.De igual modo, desde el Ayuntamiento de Montilla se ha subrayado la relevancia de este tipo de citas, señalando que "permiten dar visibilidad a los productos locales y reforzar su posicionamiento". En este contexto, la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, y el concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley, acompañaron ayer a las bodegas montillanas presentes en la apertura del evento.se ha integrado en la Ruta Andaluza del Queso como un escaparate gastronómico que combina tradición, innovación y promoción del territorio, con la colaboración de entidades como Itálica Trading, Guía El Comensal, Tabernas El Papelón, Piamonte D’Ambrosio y la propia Asociación Vino en Rama.Asimismo, el público ha podido acceder al recinto en horario de 11.00 a 21.00 horas hasta este sábado y de 11.00 a 16.00 horas mañana domingo, con la opción de adquirir tiques para degustar ocho tapas de queso por 7,00 euros o bien comprar directamente los productos en los distintos estands.De este modo, la feria ha permitido a los asistentes adentrarse en la cultura quesera y en la identidad de los vinos en rama de Montilla-Moriles, en una propuesta que conecta producto, territorio y tradición en un entorno de gran valor patrimonial como las Caballerizas Reales de Córdoba.