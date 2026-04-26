La Diputación destina más de 300.000 euros a proyectos juveniles de ocio y tiempo libre

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba ha decidido impulsar una nueva edición de ayudas para proyectos de juventud en la provincia durante 2026 con dos líneas de subvenciones dirigidas a asociaciones, entidades, municipios y entidades locales, que deberán ejecutarse antes del 31 de diciembre de este año.La institución provincial pone así en marcha un programa de apoyo económico destinado a fomentar iniciativas de ocio y tiempo libre entre la población joven, con el objetivo de dinamizar este colectivo a través de propuestas desarrolladas fuera del ámbito académico o laboral.En ese sentido, la responsable del Área de Juventud, Sara Alguacil, destacó que “el objetivo de estas ayudas es colaborar con proyectos en materia de juventud, ocio y tiempo libre que se desarrollen en el año 2026”. Asimismo, subrayó que “seguimos apostando por mantener una colaboración estrecha con los municipios, a través de las entidades públicas, pero también dando oportunidad a esos jóvenes que creen en sus proyectos para facilitarles el camino”.Además, la convocatoria dirigida a asociaciones y entidades de la provincia de Córdoba cuenta con una dotación económica de 75.000 euros y está orientada a iniciativas que tengan como destinatarios a jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años.Entre los requisitos establecidos, se contempla que las entidades solicitantes no pertenezcan al sector público, no tengan ánimo de lucro y dispongan de domicilio en la provincia de Córdoba, excluyendo aquellas con sede en la capital. Del mismo modo, los proyectos deberán centrarse en la dinamización juvenil mediante actividades de ocio desarrolladas en el tiempo libre.Por otro lado, la segunda línea de ayudas, destinada a municipios y entidades locales, dispone de una cuantía de 250.000 euros y 10.000 euros, respectivamente. En este caso, los proyectos deberán cumplir igualmente con el objetivo de promover la participación juvenil a través de propuestas de ocio, siempre dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.De igual modo, ambas convocatorias establecen que las solicitudes deberán presentarse en un plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, un requisito clave para optar a estas ayudas.Y es que esta iniciativa refuerza la línea de actuación de la Diputación de Córdoba en materia de juventud, consolidando su apuesta por el desarrollo de programas que favorezcan la implicación de los jóvenes en la vida social y comunitaria de los municipios de la provincia.