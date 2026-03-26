La vacunación frente al VPH y el cribado consolidan el descenso del cáncer de cuello uterino en España

Prevención, la clave para cambiar el futuro

Avances terapéuticos y abordaje multidisciplinar

El cáncer de cuello uterino continúa representando un desafío relevante para la salud mundial, aunque también se ha convertido en uno de los ejemplos más claros de cómo la prevención puede transformar el curso de una enfermedad. La combinación de la vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH) y los programas de detección precoz mediante citologías han permitido reducir su incidencia en España, situándola por debajo de la media europea.Con motivo del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, que se celebra hoy, la doctora, jefa deldel, ha subrayado la necesidad de seguir reforzando las estrategias preventivas y aumentar la participación en los programas de cribado. “El cáncer de cérvix es un ejemplo muy claro de cómo la prevención puede cambiar el curso de una enfermedad”, ha señalado.En España se diagnostican cada año entre 2.000 y 2.300 nuevos casos de este tumor, con alrededor de 700 fallecimientos anuales, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (Seom) y la Red Española de Registros de Cáncer (Redecan).A pesar de estas cifras, el país presenta una tasa ajustada por edad de 4,5 casos por cada 100.000 habitantes, inferior a la media europea (4,8), lo que lo posiciona entre los países con menor incidencia y mortalidad. En el mundo el impacto sigue siendo significativo, con más de 600.000 nuevos diagnósticos y más de 340.000 muertes al año, especialmente en regiones donde el acceso a la vacunación y al diagnóstico precoz es limitado.Más del 95 por ciento de los casos de cáncer de cuello uterino están relacionados con la infección persistente por el VPH, un virus de transmisión principalmente sexual muy frecuente. Aunque en la mayoría de los casos desaparece de forma espontánea, su persistencia puede dar lugar a lesiones precancerosas que, sin detección temprana, evolucionan a cáncer.En este contexto, la vacunación frente al VPH representa uno de los mayores avances en salud pública de las últimas décadas. Actualmente se recomienda su administración a niñas y niños antes del inicio de las relaciones sexuales, como medida clave para reducir la circulación del virus.Además, los programas de cribado mediante citologías y pruebas específicas siguen siendo fundamentales. “Participar en los programas de detección precoz permite identificar lesiones en fases iniciales, cuando las probabilidades de curación son muy elevadas”, ha destacado la doctora Rubio.La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha fijado objetivos ambiciosos para 2030, entre los que se incluyen vacunar al 90 por ciento de las niñas antes de los 15 años, realizar cribado al 70 por ciento de las mujeres y garantizar tratamiento adecuado al 90 por ciento de los casos detectados, con el objetivo de eliminar este tumor como problema de salud pública en las próximas décadas.Aunque la prevención es la herramienta más eficaz, los avances en el tratamiento también han mejorado de forma significativa el pronóstico de las pacientes. El abordaje del cáncer de cérvix se realiza de forma multidisciplinar, combinando cirugía, radioterapia y quimioterapia en función del estadio de la enfermedad.En los casos avanzados o recurrentes, donde la tasa de recaída puede alcanzar el 60 por ciento, la incorporación de terapias dirigidas, fármacos antiangiogénicos e inmunoterapia está abriendo nuevas opciones terapéuticas y mejorando la calidad de vida de las pacientes.“Hoy disponemos de tratamientos más eficaces que hace una década, pero el verdadero objetivo debe ser evitar que las mujeres desarrollen este cáncer”, ha afirmado la especialista. “La vacunación y el cribado siguen siendo nuestras herramientas más poderosas”.La evidencia científica es clara: la combinación de vacunación, detección precoz y tratamiento adecuado puede prevenir la gran mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino. Este enfoque integral no sólo reduce la incidencia, sino también la mortalidad asociada a la enfermedad. En este sentido, los expertos insisten en la importancia de mantener la concienciación social y el compromiso con la prevención para avanzar hacia un escenario en el que este tumor pueda llegar a ser eliminado.