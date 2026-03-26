El Colegio de Médicos de Córdoba celebra su tercera Jornada sobre Innovación en Medicina

El Colegio Oficial de Médicos de Córdoba celebró ayer tarde su tercera Jornada sobre Innovación en Medicina con la colaboración de AMA, entidad aseguradora y el, donde tuvo lugar el evento. Este encuentro reunió un año más a destacados profesionales del ámbito sanitario para reflexionar sobre el papel de la innovación como motor de transformación del sistema de salud.El acto fue inaugurado por el directo-gerente del Hospital Quirónsalud Córdoba, Luis Luengo, quien dio la bienvenida a los asistentes, seguido de la intervención de la presidenta del Colegio de Médicos de Córdoba, la doctora María del Carmen Arias Blanco. Durante su intervención, subrayó la importancia del profesional médico en la adopción de la innovación, así como la necesidad de formación continua y colaboración multidisciplinar para afrontar los desafíos del futuro de la medicina.La jornada se estructuró en varias ponencias que abordaron distintos ámbitos clave de la innovación sanitaria. La doctora Alicia Dean Ferrer, responsable de la Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Reina Sofía, abrió el programa científico con una exposición sobre el impacto de la planificación virtual 3D, la navegación quirúrgica y la realidad aumentada en la práctica quirúrgica, destacando cómo la digitalización revolucionó los procesos asistenciales.A continuación, el doctor Manuel Rodríguez Perálvarez analizó las desigualdades de género en el acceso al trasplante hepático, poniendo de relieve la necesidad de implementar estrategias como el modelo GEMA que garantizaron una mayor equidad en el sistema sanitario.El doctor Juan Luis Romero Cabrera presentó el proyecto e-DUCASS, centrado en la digitalización y humanización de la asistencia sanitaria, con especial atención a pacientes crónicos y vulnerables, evidenciando el impacto directo de la innovación en la mejora de la calidad de vida de éstos.Por su parte, Luis M. Fernández Formoso abordó el proceso integral de la innovación en salud, desde la generación de ideas hasta su implementación y evaluación, destacando la importancia de la transferencia tecnológica y la colaboración entre investigación y práctica clínica.La jornada concluyó con la intervención del director médico del Hospital Quirónsalud Córdoba, el doctor Rafael Cuenca Acevedo, quien reflexionó sobre el modelo de medicina basada en valor, analizando los retos y oportunidades para su implantación en el sistema sanitario actual en el que ya trabajaron en el Grupo Quirónsalud.Finalmente hubo un breve espacio de debate, moderado por la Doctora Arias Blanco, que puso de relieve la necesidad de una colaboración efectiva entre profesionales, instituciones y empresas, que impulsaron la innovación entre los profesionales sanitarios, siempre con una clara dirección hacia resultados que realmente mejoraron la vida de los pacientes.