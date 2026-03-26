Bodegas Robles logra un premio internacional por sus 'Paisajes Sonoros del Vino'

ha sido reconocida con el premioen lospor su proyecto, una propuesta desarrollada para el festivalque ha sido distinguida durante el transcurso de una gala celebrada en el Coliseu Micaelense de Ponta Delgada, en Azores, en el marco de la décima edición de unos galardones que premian los proyectos más destacados del sector festivalero en España y Portugal.Este nuevo reconocimiento sitúa a la firma montillana en el foco de la innovación cultural vinculada al vino, gracias a una iniciativa concebida por Juan Bolaños a partir de una idea central: que cada viñedo y cada vino poseen una identidad sonora propia, ligada a su origen, su paisaje y su tiempo, pero también abierta a la interpretación de quien los cata. En ese sentido, la propuesta se articuló como una experiencia sensorial en la que el vino trasciende su dimensión tradicional para dialogar con otros lenguajes artísticos.Y es que, para su activación en, la iniciativa partía de la esencia de la bodega —territorio, ecología, honestidad, legado y sensibilidad contemporánea— con el objetivo de trasladarla a un contexto en el que confluyen música, arte, gastronomía, ecología y feminismo para celebrar la cultura de origen. En esta edición, la acción contó con la colaboración de José Luis Reyes-Criado, del artista sonoro Juan López López y del colectivo escénico Almas de Cántaro, integrado por Noelia Millán y Carmen Avilés.El resultado fue una cata expandida guiada por Francisco Robles y Juan Bolaños, en la que tres vinos ecológicos dialogaban con tres paisajes sonoros creados y mezclados en directo, junto a una interpretación corporal contemporánea. Más allá de una cata convencional, la propuesta se planteó como un ritual compartido en el que sonido, movimiento, aromas, mirada y escena abrían en cada participante una interpretación propia desde su memoria sensorial y emocional.En ese contexto, Juan Bolaños explica que “una marca conecta de verdad cuando deja de limitarse a contar lo que es y empieza a hacerlo sentir. Una activación no consiste solo en ganar visibilidad, sino en convertir una verdad de marca en experiencia”. De igual modo, añade que “en Sonraíz, logramos que el ritual del vino hablara el mismo lenguaje que el festival: ecología, honestidad y cultura de origen”.Por otro lado, este galardón refuerza la trayectoria de Bodegas Robles como uno de los principales referentes de la producción ecológica en Andalucía y de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles. Fundada en 1927, la firma dio un giro decisivo a comienzos de los años 2000 al apostar por la viticultura ecológica y el uso de levaduras autóctonas, en un proceso que ha desembocado en un modelo basado en la sostenibilidad social, económica y medioambiental y en su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.En ese sentido, el gerente de la bodega, Francisco Robles, subraya que “el mensaje es sencillo: cuanto más cuidamos el ecosistema, mejor producción de vino y de uva obtenemos a largo plazo”, al tiempo que recalca que “después de más de dos décadas promoviendo la biodiversidad en nuestros viñedos, reconocimientos como el TOP15 de Bodegas de la Década (2011 a 2020) nos confirman que elegimos el lado correcto”.De igual modo, el responsable de la firma incide en el papel de la cubierta vegetal en los viñedos como elemento clave para aportar una “cualidad diferenciada” a los vinos y como “primera línea de defensa contra el cambio climático”, en un contexto en el que la pérdida de suelo y de carbono orgánico constituye uno de los principales desafíos medioambientales del sector vitivinícola.Así, en el viñedo familiar de Bodegas Robles se ha desarrollado una cubierta vegetal de especies silvestres autóctonas de raíz corta y fijadoras de nitrógeno, como las trebolinas, las amapolas o las leguminosas, una práctica que representa el 40 por ciento de las hectáreas de viñedo ecológico de la provincia de Córdoba. Esta apuesta sostenida por la innovación y la sostenibilidad ha consolidado a la bodega como una referencia en la elaboración de vinos generosos ecológicos que expresan la identidad del territorio.Por último, el recorrido de la bodega ha sido respaldado por numerosos reconocimientos, como el TOP15 Bodegas de la Década (2011 a 2020) otorgado por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino, el, elo el