La Diputación de Córdoba aprueba su presupuesto para 2026 con un aumento del gasto social

Críticas del Grupo Socialista



FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

El Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado esta mañana, en sesión extraordinaria, el presupuesto de la institución provincial para 2026, unas cuentas que alcanzan los 385,4 millones de euros —522,9 millones en su versión consolidada— y que, según el equipo de Gobierno, permitirán desbloquear una situación compleja para los ayuntamientos y reforzar las políticas sociales y las inversiones en la provincia.El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, acompañado de la delegada de Hacienda y Fondos Europeos, Ana Rosa Ruz, fue el encargado de detallar unas cuentas que, según explicó, suponen “una buena noticia y con el que desbloqueamos una situación compleja para los ayuntamientos y para la provincia”. Además, subrayó que el presupuesto consolidado crece un 21,3 por ciento respecto a 2025.En ese sentido, Fuentes señaló que estas cuentas “van a seguir mejorando la vida de los ciudadanos de la provincia de Córdoba desde la responsabilidad y el interés general, van a garantizar continuar con la mejora en la prestación de unos servicios públicos de calidad con una apuesta por las políticas sociales y que se ven incrementadas, ya que estamos hablando de más de 120 millones de euros en el presupuesto de la Diputación Provincial para inversiones en este área, lo que supone un 28,4 por ciento más respecto al presupuesto 2025”.Y es que el presidente provincial incidió en el peso de las políticas sociales dentro del presupuesto, destacando que el gasto en este ámbito crece un 28,43 por ciento, hasta alcanzar cerca de 27 millones de euros destinados a mejorar la atención en los municipios de la provincia.Por otro lado, Fuentes recordó que “no podemos olvidar que una parte muy importante de este presupuesto se destina a los Planes Provinciales, con más de 45 millones de euros en 2026 para realizar obras y mejorar servicios en todos los pueblos de la provincia de Córdoba, a lo que se une el equilibrio financiero de las empresas públicas y el Consorcio Provincial de Bomberos, para seguir prestando estos servicios que son imprescindibles e irrenunciables para esta institución”.Además, el máximo responsable de la institución provincial destacó que el presupuesto de 2026 es un 14,92 por ciento superior al del ejercicio anterior, lo que se traduce en más de 50 millones de euros adicionales destinados a inversiones, gasto social y mejoras en organismos autónomos, empresas públicas y el propio Consorcio Provincial de Bomberos, incluyendo la mejora de salarios y servicios.De igual modo, el apartado de infraestructuras experimenta un incremento de 10 millones de euros, hasta alcanzar los 45 millones, lo que supone un 28,45 por ciento más. Estas partidas se destinan, entre otros fines, al Plan Provincial de Obras y Servicios, el Plan de Aldeas y el Plan de Humanización de Entornos Urbanos y Agenda Rural, en proyectos en los que también participan los ayuntamientos.En materia de vivienda, Fuentes afirmó que “somos conscientes del problema que supone la vivienda en la provincia de Córdoba y estamos trabajando en la construcción de 46 viviendas protegidas en once municipios de la provincia, para lo que se ha consignado una partida de tres millones de euros”. Asimismo, el presupuesto contempla un incremento superior a tres millones de euros en políticas medioambientales destinadas a la construcción de un proyecto para el tratamiento de biorresiduos.En cuanto a otras áreas, el presidente explicó que la partida de Deportes crece un 25 por ciento, hasta los 4,4 millones de euros, mientras que Juventud aumenta un 10 por ciento, alcanzando los 1,6 millones. Por su parte, la financiación del Consorcio Provincial de Bomberos se incrementa en cuatro millones de euros, hasta los 19 millones. Además, Fuentes detalló que se destinan 2,7 millones de euros a aportaciones compensatorias para las empresas públicas de gestión de residuos y agua, Epremasa y Emproacsa.En relación con el programa Diputación Invierte, indicó que “cuenta con 13 millones de euros en el presupuesto, lo que supone dos millones de euros más respecto a 2025. Una vez que liquidemos el presupuesto y que incorporemos los remanentes, podremos alcanzar los 17 millones de euros que finalmente se alcanzaron el año pasado”.Por otro lado, el portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, criticó la aprobación de las cuentas y reprochó al Grupo de Izquierda Unida su papel en el proceso, al considerar que ha facilitado su aprobación mediante una “enmienda cosmética” que, a su juicio, “blanquea las políticas del PP a mes y medio de la cita electoral convocada por Moreno Bonilla para el 17 de mayo”.En una atención a medios previa al Pleno, Morales cuestionó el contenido del acuerdo, afirmando que la enmienda “no significa ninguna mejora” y que se limita a añadir tres millones de euros al plan Invierte, que “se queda en 13 en lugar de los 17 del pasado año”, así como a incluir convenios nominativos sobre Memoria Democrática “para algunos colectivos, entidades y ayuntamientos, no para todos”.Asimismo, denunció que “en el anterior Pleno dijimos que Fuentes tiró la caña esperando que alguien picara, y eso es lo que ha pasado con la enmienda alcanzada con IU, que se traduce en que a la cifra de 300 convenios a dedo contabilizados en el borrador de Presupuestos hay que agregarles los 10 ó 12 más rascados por IU”, y añadió que “no hay rastro de la apuesta que dicen para el Plan Invierte de 25 millones en toda la memoria del Presupuesto, a no ser cuando lleguemos a los remanentes, pero allá en el futuro”.En esa misma línea, Morales criticó las ayudas tras el tren de borrascas y aseguró que la Diputación “se hace la encogía” al ofrecer 1,1 millones de euros frente a otras administraciones. Además, insistió en que “esta enmienda cosmética le permite a IU abstenerse y al PP sacar sus Presupuestos a cambio de que IU blanquea las políticas del PP en la Diputación a mes y medio de las elecciones convocadas por Moreno Bonilla”.El portavoz socialista reafirmó el voto negativo de su grupo al considerar que “no estamos ante un problema de cifras, sino ante un problema de prioridades y de modelo de institución”. En ese contexto, defendió que “con 85 millones de euros menos, esta Diputación aprobaba planes de inversión por valor de 15 millones para los municipios. Hoy, con 85 millones más, el Partido Popular se conforma con 13 millones. Esa es la diferencia y esa es la realidad”.Asimismo, subrayó que el debate “no es solo presupuestario, sino profundamente político”, al enfrentar “dos modelos de Diputación: uno que está al lado de los ayuntamientos y otro que les da la espalda”. De igual modo, recordó que en 2023 la institución contaba con 300 millones de euros “al servicio de la provincia, con un modelo centrado en los municipios, la igualdad y la cohesión”, y reprochó que el actual equipo de Gobierno haya reducido el peso del gasto directo destinado a los pueblos.Morales también criticó el retraso en la aprobación del presupuesto y afirmó: “Tres meses tarde, con ayuntamientos esperando, tras una estrategia basada en la falta de diálogo y la ausencia de negociación con el Grupo Socialista”.Por último, denunció el “tacticismo político” del Gobierno provincial por llevar las cuentas a aprobación en pleno inicio de la precampaña electoral y alertó de que el modelo que recogen los presupuestos “supone sustituir la concurrencia pública por la arbitrariedad, reduciendo la transparencia, la igualdad y favoreciendo el clientelismo”. En esa línea, añadió que “han convertido la excepción en norma. Ya no compite quien lo merece, recibe quien ustedes deciden”.Finalmente, Esteban Morales defendió el modelo de su formación como “una Diputación al servicio de los ayuntamientos, que confía en alcaldes y alcaldesas, que les da recursos sin condiciones y respeta su autonomía”, y concluyó que estas cuentas “no son neutrales, eligen claramente menos municipalismo, más control político, menos igualdad y más discrecionalidad”, motivo por el que el Grupo Socialista votó en contra “por responsabilidad, coherencia y defensa de los pueblos de la provincia de Córdoba”.