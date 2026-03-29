Aureliano Sáinz | Otras portadas de Almudena

AURELIANO SÁINZ

FOTOGRAFÍA: RUBÉN ALCÁNTARA

Vuelvo otra vez a referirme a los diseños que realiza Almudena con la intención de explicar que existe una idea muy extendida de que los niños o niñas que presentan alguna discapacidad o singularidad se encuentran limitados en sus desarrollos cognitivos y experienciales, por lo que siempre necesitarán ser guiados en todas las etapas de sus vidas.Almudena es una chica joven que presenta TEA (Trastorno del Espectro Autista). Cuando siendo muy pequeña esta situación les fue comunicado a sus padres, tras el fuerte impacto de la noticia, no se vinieron abajo y afrontaron el reto de apoyarla en sus capacidades para que pudiera ser lo más autónoma posible, sabiendo que tenían un gran desafío por delante.De este modo, tras superar Almudena los estudios de Educación Primaria, en la actualidad se encuentra en FBO (Formación Básica Obligatoria), que aborda con todo entusiasmo, puesto que despliega un enorme interés en aquello que implique adquirir nuevos conocimientos. Por otro lado, es una chica alegre y entusiasta, que, con la ayuda de sus padres, ha aprendido a controlarse en las situaciones que pudieran afectarla.Desde muy temprano, mostró verdadera pasión por el dibujo, algo frecuente en niños y niñas autistas, dado que tienen una privilegiada memoria visual. En su caso, empezó a manifestarla a través de las figuras que realizaba de animalitos que ella iba inventando y que conectaban con su mundo emocional.En la actualidad, tal como hemos visto en otro artículo, apoyándose en el diseño asistido por ordenador, le interesa la reinterpretación de las portadas de discos que han marcado la historia de la música popular. Son, pues, numerosas las carátulas que ha realizado, por lo que me ha parecido oportuno presentar otras siete acompañadas de un breve comentario del grupo o cantante que las protagonizan.¿Quién no conoce la mítica portada de, el segundo álbum de estudio del grupo Cream? Editado en 1967, y diseñado originalmente por Martin Sharp, la carátula se muestra con toda la abundancia de formas y color ligados a la estética de la psicodelia.Uno de mis grupos favoritos de siempre fue la banda británica Stealers Wheel (inicialmente, con cinco miembros, para, más tarde, acabar como dúo formado por Gerry Rafferty y Joe Egan). Pasado el tiempo, la canción del primer álbum, “Stuck in the middle with you”, fue incorporada por Quentin Tarantino a su película, por lo que mucha gente acabó conociendo la existencia de los primitivos Stealers Wheel.En 1977 salió el primer álbum del grupo británico de punk-rock The Clash. Los tres miembros aparecen en blanco y negro en la portada, aunque Almudena los reinterpreta de manera cromática, dado que para ella el mundo debe ser visto en color.Jeff Lynne y Roy Wood, en 1971, se unieron para crear la Electric Light Orchestra, con el objetivo de fusionar el rock con la instrumentación clásica. De su producción, quizás lo más destacado fuera, perteneciente a su última etapa, cuando de ocho miembros pasaron a ser un cuarteto.¿No sé qué pensaría Bruce Springteen al verse convertido en una especie de castor en la reinterpretación de su muy famoso álbum? Supongo que, conociendo a su autora, desplegaría una sonrisa recordando que este disco vio la luz en 1975, hace nada menos que cuarenta y un años.No sé si la banda Status Quo quiso imitar la imagen de la carátula delde los Beatles con su álbumque publicaron en el 2000. Lo cierto es que el grupo formado con las fotografías de los personajes de este disco (Groucho Marx, Elvis Presley, la reina Isabel II, John Lennon, etc.) no alcanza ni la imaginación ni la brillantez de aquella mítica portada del cuarteto de Liverpool. No obstante, Almudena ha sido capaz de mejorar el original con este curioso diseño.Es una pequeña maravilla la reinterpretación que realiza Almudena de uno de los últimos álbumes publicados por King Crimson, también en el año 2000:. Para estas fechas, la banda de Robert Fripp ya no tenía el brillo de sus primeros trabajos, pero merece acercarse a este disco aunque solo fuera por su magnífica portada.