La endoscopia avanzada transforma el tratamiento del cáncer de colon en fases iniciales

El abordaje del cáncer de colon ha experimentado en los últimos años un importante avance gracias al desarrollo de técnicas endoscópicas que permiten tratar la enfermedad en sus fases más tempranas de forma menos invasiva y con mejores resultados para el paciente. Estas innovaciones están cambiando el paradigma terapéutico de uno de los tumores más frecuentes, que afectará a una de cada veinte personas a lo largo de su vida, y constituye la segunda causa de muerte por cáncer en España.En este contexto, el doctor, especialista deldel, ha destacado, con motivo de la celebración mañana del Día Mundial contra el Cáncer de Colon, que “cada vez más tumores de colon en estadios iniciales pueden tratarse mediante endoscopia, con tasas de curación que superan el 90 por ciento cuando la enfermedad no se ha extendido fuera de la pared del intestino grueso”.El cáncer de colon es, además, una enfermedad potencialmente prevenible. Las estrategias de cribado, como la prueba de detección de sangre oculta en heces y si es positiva, la colonoscopia, han demostrado reducir hasta en un 50 por ciento la mortalidad. La lesión precursora suelen ser los pólipos, cuya identificación y extirpación resulta fundamental para evitar su progresión. Se recomienda realizar el cribado mediante sangre oculta en heces o colonoscopia (la prueba más eficaz para detectar el cáncer o los pólipos en el colon) a partir de los 50 años, e incluso, las autoridades sanitarias están estudiando bajar el cribado a los 40-45 años.La realidad es que cuando la enfermedad se detecta en fase precoz - antes de que afecte a ganglios linfáticos u otros órganos-, las opciones de tratamiento son más eficaces y menos agresivas. En este sentido, el doctor Amado ha subrayado la importancia de identificar correctamente las lesiones sospechosas, que pueden presentarse como pólipos de gran tamaño o con cambios en su forma o coloración.“Estas lesiones deben derivarse a centros con experiencia para su adecuada evaluación y tratamiento, ya que una resección inadecuada puede favorecer su reaparición o incluso dificultar su extirpación posterior, obligando a recurrir a una cirugía que podría haberse evitado”, ha advertido.Entre las técnicas más avanzadas destaca la disección endoscópica submucosa (DSE), que permite la resección completa de tumores en fases tempranas con un perfil de seguridad superior al de la cirugía convencional. Este procedimiento, realizado bajo anestesia general, utiliza un electrobisturí endoscópico y soluciones inyectables para separar el tumor de las capas más externas del colon, preservando el órgano y evitando dañar estructuras adyacentes.Las complicaciones asociadas a esta técnica son inferiores a la cirugía tradicional y, además, el proceso de recuperación es significativamente más rápido. El paciente ingresa el mismo día de la intervención y recibe el alta al día siguiente, pudiendo retomar su actividad habitual sin limitaciones y en pocos días.El doctor Amado ha insistido en que “la DSE es una técnica segura y eficaz cuando se realiza en centros con experiencia. Sin embargo, todavía hay pacientes que son derivados directamente a cirugía mayor, asumiendo riesgos innecesarios, cuando podrían beneficiarse de un tratamiento menos invasivo”. Asimismo, ha indicado que esta técnica no impide recurrir a cirugía en caso de que finalmente sea necesario.El Hospital Quirónsalud Córdoba se posiciona como uno de los centros de referencia en Andalucía en el ámbito de la endoscopia avanzada, siendo pionero en la provincia en la aplicación de estas técnicas dentro de la sanidad privada.