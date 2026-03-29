Autoconsumo compartido a 5 kilómetros: el nuevo motor de rentabilidad para las empresas en áreas industriales

La reciente ampliación normativa para las comunidades energéticas permite a las pymes beneficiarse de energía solar generada a kilómetros de distancia, eliminando la barrera de no disponer de tejado propio. Desde Gestión de Recursos avisan: "Es el momento de los polígonos industriales"

"El tejado ya no es el límite"

Financiación a coste cero: el modelo PPA

Un llamamiento a la acción para la industria local

La reciente modificación normativa que amplía el radio de acción del autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas hasta los 5 kilómetros supone un hito histórico para el tejido empresarial. Esta medida, largamente demandada por el sector industrial, derriba definitivamente la mayor barrera para el ahorro energético: la necesidad de tener los paneles solares físicamente en el propio edificio.Hasta hace poco, si una empresa operaba en una nave de alquiler, carecía de espacio suficiente o su cubierta no era estructuralmente apta, quedaba automáticamente excluida de los grandes ahorros de la energía solar. Hoy, el escenario cambia por completo."Con esta ampliación a 5 kilómetros, una gran instalación fotovoltaica ubicada en el extremo de un polígono industrial, o incluso en un terreno anexo, puede abastecer de energía limpia y a bajo coste a decenas de empresas vecinas", explica Javier García Velasco, director operativo de Gestión de Recursos, consultora energética especializada en la optimización de costes B2B.Desde la consultora cordobesa destacan que esta normativa abre la puerta a un modelo de colaboración sin precedentes entre empresas. "Estamos viendo cómo propietarios de grandes cubiertas o terrenos industriales pueden ahora rentabilizar sus espacios ociosos instalando macroplantas, mientras que las pymes de su entorno se conectan a esa 'comunidad' para consumir energía a precios inalcanzables en el mercado tradicional", detalla García.La viabilidad técnica de los 5 kilómetros viene acompañada de una madurez financiera en el sector. Expertos como Gestión de Recursos están impulsando la creación de estas comunidades energéticas mediante modelos PPA (Acuerdos de Compra de Energía).Bajo este esquema, fondos de inversión asumen el 100% del coste de instalación de la macroplanta. A cambio, las empresas situadas en el radio de 5 kilómetros simplemente firman un contrato para consumir esa energía a un precio fijo y muy inferior al de la red durante los próximos años, blindándose contra la volatilidad internacional sin realizar ninguna inversión inicial (CAPEX cero).Desde Gestión de Recursos animan a los Ayuntamientos, asociaciones de empresarios y gestores de polígonos a liderar este cambio. "La energía más barata es la que se genera cerca. Aquellos polígonos que logren organizar sus comunidades fotovoltaicas en red a 5 km tendrán una ventaja competitiva enorme para atraer y retener empresas en los próximos años", concluyen desde la consultora.Para las industrias o propietarios de grandes superficies interesadas en evaluar el potencial de sus instalaciones como "nodo generador", o para aquellas pymes que busquen unirse a una comunidad fotovoltaica local, Gestión de Recursos ha habilitado un servicio de estudio de viabilidad gratuito a través de su página web ().