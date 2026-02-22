Aureliano Sáinz | Las portadas de Almudena

AURELIANO SÁINZ

FOTOGRAFÍA: RUBÉN ALCÁNTARA

Una de las mejores experiencias educativas que he llevado a lo largo de los años ha sido el seguimiento artístico de niños o niñas, habitualmente, hijos de compañeros o de alumnos mayores que he tenido en la Facultad. Es la mejor forma de ver el desarrollo creativo desde que son pequeños hasta los inicios de la adolescencia.Un caso especial es el de Almudena, cuya madre, Mari Carmen, la tuve como alumna en la especialidad de Educación Infantil. En cierta ocasión, me indicó que su hija mayor, presentaba TEA (Trastorno del Espectro Autista) y que le apasionaba el dibujo. Por los primeros dibujos que me envió, comprobé que una niña con una inteligencia visual muy alta, algo que suele ser frecuente en los niños autistas, ya que ellos piensan con imágenes.Puesto que me une una buena amistad con los padres de Almudena, en ocasiones, ellos me han ido proporcionando sus trabajos, por lo que he podido seguir su evolución creativa. Esto ha dado lugar a que yo haya publicado tres artículos en(noviembre de 2020),(septiembre de 2021) y(junio de 2025).Pues bien, la última vez que vi a Almudena con sus padres y su hermana Ruth ha sido recientemente en una superficie comercial. En medio de la charla, sus padres me indican que está rediseñando, con su especial imaginación, portadas de discos que marcaron una profunda huella musical, especialmente, en las décadas de los sesenta y setenta.Aunque, tal como he indicado, ya conocía los trabajos de quien ahora es una adolescente, disfruté mucho viendo cómo reinterpretaba las portadas con esos animalitos que tanto le gustan y que forman parte de su mundo visual. Acordamos, entonces, que me las enviarían para poder realizar un artículo de modo que, tras mostrar cómo las ha diseñado, comentarlas brevemente. Así pues, del numeroso grupo recibido, he seleccionado ocho, que son las que ahora presento.En 1967 salió publicadode los Beatles. Maravilloso disco, lleno de imaginación, creatividad y fantasía, que suponía un antes y un después dentro de la música pop-rock. A todo ello, había que sumar el genial diseño de Peter Blake en el que tras los cuatro miembros de la banda, asomaba una multitud de variopintos personajes: Marilyn Monroe, Johnny Weissmuller, Fred Astaire, Bob Dylan, Mae West, Karl Marx, Albert Einstein, Stan Laurel y Oliver Hardy… Siempre se habla de este disco recordando que posee una de las mejores portadas de todos los tiempos.La década de los sesenta fue muy prolífica en el nacimiento de grupos que pasarían a la historia de la música popular como auténticos pioneros del rock. Uno de ellos lo formaron los británicos The Doors, quienes, en el mes de julio de 1968, sacaron su tercer elepé con el título). Con él alcanzarían el número uno de las listas de ventas. En la portada original aparecen los cuatro miembros del grupo, de pie, sobre unas hierbas secas y con la luz dorada del amanecer tras ellos.Si alguien no conoce al grupo de heavy metal Black Sabbath, puede pensar, mirando el ingenuo diseño de Almudena, que para nada tiene de terrorífica la portada; sin embargo, en la original aparece la figura siniestra de una mujer en un ambiente un tanto fantasmagórico. Lo cierto es que este primer disco del grupo británico, lanzado en 1970, quedó registrado como uno de los referentes de la música que entusiasmaba a los seguidores de este género.Otra de las portadas icónicas de aquella época es la que realizó el diseñador gráfico Terry Pastor para el disco de David Bowie(nombre reducido) aparecido en 1972. En el original, encontramos a un Bowie andrógino, muy delgado, con el pelo crespado, como si fuera un alienígena que llega con su guitarra a una callejuela londinense. Conviene apuntar que la fotografía original era en blanco y negro, para ser posteriormente coloreada.Aunque uno no haya visto la película, ¿quién no retiene en su retina la imagen de un delgado John Travolta bailando con su traje blanco y camisa de cuello con puntas negro? En España se estrenó en 1977 con el título traducido de), al tiempo que las voces en falsete de los Bee Gees conlograron que el disco alcanzara la mareante cifra de 15 millones de discos vendidos.También cabe preguntarse: ¿hay alguien que nunca ha escuchado a ese grupo de rock progresivo, o rock sinfónico como al principio se les denominaba a The Pink Floyd? Resulta muy difícil responder negativamente, porque la banda británica nacida en 1964 nos legó discos inolvidables. En esta ocasión, Almudena nos presenta con sus animalillos una síntesis en la que aparece en reloj en primer término y, tras ellos, las dos figuras escultóricas del discodiseñado por Storm Thorgenson.Cuando, en 1983, la neoyorquina Cyndi Lauper lanzó su disco, algunos pensaron que venía a hacerle la competencia a Madonna, aunque esta de ningún modo estaba dispuesta a que le arrebataran el trono al que se la había encumbrado. Lo cierto es que de este disco lo que quedó grabado en la mente de muchos fue la portada diseñada por Janet Perr en la que vemos a la cantante bailando descalza con toda desenvoltura, al lado de una sombrilla y en medio de la calle de un barrio popular.Cerramos este recorrido por las ocho portadas de Almudena con una que corresponde al concierto que el mítico grupo Led Zeppelin realizó en Londres en 2007, es decir, treinta y nueve años después de su fundación en 1968. Este doble álbum recibió la denominación de, de forma que, al igual que en su primer disco, aparece como protagonista un zepelín flotando, aunque, en este caso, sobre una imagen londinense.