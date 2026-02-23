Bodegas Robles aspira al Premio 'Best in Class' por sus experiencias enoturísticas en Montilla

Bodegas Robles ha sido nominada a losde lacomo candidata al Premio a la Mejor Propuesta de Enoturismo de España, un reconocimiento que distingue la excelencia y singularidad en el sector vitivinícola y cuyas votaciones permanecen abiertas hasta el próximo 10 de marzo.La firma montillana, referente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y santo y seña de la producción ecológica en Andalucía, figura entre los aspirantes a este galardón junto a Las Moradas de San Martín, del grupo Enate; Bodegas Protos, de la Denominación de Origen Ribera del Duero; y Bodega Las Calzadas, de la DOP Ribera del Júcar. Los premios serán entregados el próximo 18 de marzo durante la ceremonia oficial de la, que tendrá lugar en el Hotel Inhala Garden de Madrid.Cualquier persona puede participar en este proceso de reconocimiento mediante un, que permanecerá activo hasta las 23:59 horas del martes 10 de marzo, en una iniciativa que pone en valor el esfuerzo, la calidad y la pasión de las bodegas participantes.En ese sentido, el gerente de la firma montuillana, Francisco Robles, destaca el significado de esta candidatura y reconoce que, para esta firma familiar, fundada en 1927, “el enoturismo no es solo visitar una bodega, sino que comprende caminar el viñedo ecológico, entender el paisaje y el oficio, y descubrir cómo la sostenibilidad no es una práctica más para nosotros: es nuestra filosofía".De este modo, la nominación de Bodegas Robles a los Premiosreconoce el interés de, dos experiencias culturales en las que el público redescubre el vino a través de la música, el teatro o la poesía.De igual modo, la candidatura reconoce el impulso de iniciativas como, un proyecto distinguido en 2024 con elque concede la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (Aepev) por su “valor cultural y artístico” y su capacidad para explorar la conexión entre el vino y distintas disciplinas creativas.Este programa propone experiencias que combinan el vino con la música, la poesía, el teatro o el cine, con el objetivo de ofrecer al visitante una aproximación sensorial al universo vitivinícola. El responsable del proyecto, Juan Bolaños, detalla que “queremos que cada vino cuente una historia ligada a su entorno, al paisaje y a la creatividad de los artistas que colaboran con nosotros”.Desde su origen,“se concibió como una forma de explorar cómo el vino y el arte pueden enriquecer mutuamente la experiencia de quienes nos visitan”. En esa misma línea, Juan Bolaños subraya que “cada artista y cada disciplina aportan nuevas perspectivas, de modo que esta iniciativa supone una celebración de la cultura local que, al mismo tiempo, da cabida a voces de otros lugares, fortaleciendo la identidad de la bodega con una diversidad de expresiones y talentos”.Por otro lado, la bodega aspira también a este reconocimiento gracias al programa, una propuesta que permite asignar una vid del viñedo ecológico a cada participante para seguir su evolución a lo largo del año. En palabras de Francisco Robles, “la vid es la madrina —quien nos enseña— y nosotros los amadrinados, los que tenemos mucho que aprender de la naturaleza”.El gerente de la bodega casi centenaria detalla que “cada persona puede disfrutar de su evolución en directo y le informamos en detalle de las distintas etapas que atraviesa su vid: la poda en invierno, la brotación en primavera, la cosecha en verano y el agostamiento en otoño”, además de poder asistir a encuentros vinculados a la poda y la vendimia.El programa incluye también la posibilidad de recibir una edición exclusiva del vino procedente de esa cepa, con botellas seriadas y firmadas, y fue reconocido por la Asociación Española de Ciudades del Vino en losLa apuesta de Bodegas Robles por el enoturismo se sustenta en un modelo basado en la sostenibilidad y la viticultura ecológica, un camino iniciado a principios de los años 2000 con la incorporación de levaduras autóctonas y el desarrollo de cubiertas vegetales en sus viñedos.En este sentido, Francisco Robles recalca que “el mensaje es sencillo: cuanto más cuidamos el ecosistema, mejor producción de vino y de uva obtenemos a largo plazo”, al tiempo que añade que “después de más de dos décadas promoviendo la biodiversidad en nuestros viñedos, reconocimientos como el TOP15 de Bodegas de la Década (2011 a 2020) nos confirman que elegimos el lado correcto”.Además, el responsable de la firma destaca el valor diferencial del trabajo en el viñedo ecológico y asegura que “cultivamos las uvas con la intensidad de sabores y aromas que nos permite la agricultura ecológica, vigilamos su proceso natural y trasladamos toda esa riqueza del fruto en el vino”.La bodega, que representa el 40 por ciento de las hectáreas de viñedo ecológico de la provincia de Córdoba, ha consolidado a lo largo de su trayectoria un modelo que integra innovación, calidad y sostenibilidad, convirtiendo cada visita en una experiencia vinculada al territorio, la cultura y la tradición vitivinícola de Montilla-Moriles.