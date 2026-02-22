Montilla Market transforma el casco urbano en un gran centro comercial al aire libre



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla y la Asociación de Empresarios de Montilla celebraron ayer sábado una nueva edición deen el centro comercial abierto, donde 57 establecimientos participaron desde la calle Puerta de Aguilar hasta la Plaza de la Rosa con el objetivo de impulsar el comercio local y fomentar las compras en el corazón de la ciudad.La jornada convirtió el casco urbano en un gran escaparate al aire libre, en el que decenas de negocios sacaron sus productos a la calle para entrar en contacto directo con el público en un entorno pensado para facilitar el paseo y la experiencia de compra.De los comercios participantes, un total de 16 se desplazaron desde otras zonas del municipio para integrarse en esta cita, reforzando el carácter colectivo de una iniciativa concebida como punto de encuentro entre comerciantes y clientes.Además, la actividad se desarrolló en horario ininterrumpido, desde las 10.00 de la mañana hasta las 20.30 de la tarde, y contó con el corte de tráfico en la calle Puerta de Aguilar durante toda la franja comercial. Esta medida permitió facilitar el tránsito peatonal y la instalación de los distintos expositores, adaptando el espacio urbano a las necesidades de una jornada que buscó fomentar la dinamización económica del centro.En ese sentido, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, afirmó que "Montilla Market es una apuesta clara por el comercio local, por nuestras pymes y autónomos, que generan empleo y riqueza en la ciudad". Asimismo, el responsable municipal de Comercio añadió que "desde el Ayuntamiento entendemos que dinamizar el centro no es solo organizar una actividad puntual, sino defender un modelo de ciudad viva, con calles llenas de actividad económica y social".Por su parte, la gerente de la Asociación de Empresarios de Montilla, Ana Jiménez, subrayó que "la colaboración estable entre el Ayuntamiento de Montilla y Ademo es fundamental para que este tipo de iniciativas sean un éxito y para que el comercio montillano tenga oportunidades reales de promoción y visibilidad en la calle".De igual modo, la programación incorporó una propuesta complementaria vinculada a Montilla Virgen Extra, centrada en la promoción del aceite de oliva virgen extra. Así, la Plaza del Ayuntamiento acogió a las 10.30 de la mañana un desayuno molinero gratuito, mientras que a las 13.30 de la tarde tuvo lugar una cata dirigida de aceite de oliva virgen extra, para la que fue necesaria inscripción previa.Por este motivo, las personas que realizaron compras en los establecimientos adheridos a Montilla Market pudieron participar en el sorteo de dos lotes de aceite de oliva virgen extra. Para ello, solicitaron el vale correspondiente tras la compra y lo depositaron en la urna instalada en la caravana de Amontíllate, ubicada en la Plaza de la Rosa. El sorteo se celebró a las 21.00 de la noche como colofón de la jornada.Por otro lado, la cita incorporó una amplia oferta de actividades lúdicas y familiares dirigidas a todos los públicos. Entre ellas, se desarrollaron talleres infantiles organizados por Rocockids, que incluyeron propuestas de decoración de calcetines, elaboración de coronas, pintacaras y un castillo inflable. A estas iniciativas se sumaron el maquillaje artístico de Glitter Wedding, un taller de manualidades a cargo de Mytipi y partidas de ajedrez al aire libre organizadas por el Club de Ajedrez 1900 en la Puerta de Aguilar.Finalmente, el teniente de alcalde de Desarrollo Local animó a la ciudadanía a participar en esta cita y afirmó que "queremos que este sábado Montilla salga a la calle, que compre en sus comercios de proximidad y que sienta que apoyar lo nuestro es invertir en el futuro de la ciudad".Desde el Ayuntamiento de Montilla y la Asociación de Empresarios de Montilla se trasladó igualmente la invitación a vecinos y visitantes de la comarca para sumarse a una jornada concebida para disfrutar del centro urbano, respaldar al comercio local y reforzar la economía desde la proximidad.