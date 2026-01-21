Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección.
Administrativo/-a (Puente Genil)Se oferta un puesto de administrativo o administrativa en Puente Genil. La entidad busca personal para gestionar la operativa diaria, ofrecer productos financieros según las necesidades del cliente y captar negocio en la zona. Las funciones incluyen participar en tareas comerciales y sumarse a la transformación digital de la oficina. Se requiere poseer una titulación universitaria en el área de administración y gestión de empresas. La oferta contempla un contrato laboral indefinido a jornada completa, con un horario de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes. El salario bruto mensual es de 1.385 euros. El plazo de inscripción finaliza el 3 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Auxiliares de ayuda a domicilio (Córdoba)Una empresa de multiservicios oferta diez puestos de auxiliar o auxiliara de ayuda a domicilio en Córdoba. Las funciones principales incluyen aseo, higiene personal, manejo de grúa, movilizaciones, alimentación y acompañamiento. Se requiere una experiencia mínima de seis meses y formación profesional de grado medio o certificados de profesionalidad en atención sociosanitaria. El contrato es laboral temporal de treinta días a jornada completa, con turnos de mañana, tarde, fines de semana y festivos. La retribución bruta mensual asciende a 1.200 euros. El plazo para participar en el proceso de inscripción para esta oferta de empleo finaliza el 3 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Profesor/-a de Inglés (Montilla)Se oferta un puesto de profesor o profesora de inglés en Montilla para impartir clases mediante inmersión lingüística y metodologías lúdicas. Las funciones principales incluyen el diseño de unidades didácticas, la dinamización oral y la gestión de grupos de Infantil y Primaria. Se requiere una titulación universitaria de primer ciclo y un nivel C1 de inglés. Las condiciones laborales consisten en un contrato laboral fijo discontinuo a jornada parcial de cuatro horas semanales, con horario de lunes y miércoles de 16:00 a 18:00. El salario bruto mensual es de 240 euros con pagas prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 3 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Educador/-a social (Puente Genil)Se oferta un puesto de educador o educadora social para trabajar en el IES Juan de la Cierva de Puente Genil. Las funciones principales consisten en la prevención del absentismo escolar, la mediación en conflictos de convivencia y el diseño de talleres sobre habilidades sociales o prevención de adicciones. Se requiere contar con una titulación universitaria de primer ciclo o equivalente. La oferta propone un contrato laboral fijo discontinuo a jornada parcial de quince horas semanales, en horario de 10:00 a 13:00 de lunes a viernes. El salario bruto mensual es de 600 euros. El plazo de inscripción finaliza el 3 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Monitores extraescolares (Córdoba)Se ofertan cuatro puestos de monitor o monitora de actividades extraescolares para centros educativos de Córdoba. Las vacantes corresponden a las materias de patinaje, robótica, inglés y ajedrez. Las funciones incluyen el diseño de sesiones, la transmisión de valores, la motivación del alumnado y la gestión de conflictos grupales. Se requiere poseer una formación mínima de grado superior. El contrato es laboral fijo discontinuo a jornada parcial de ocho horas semanales, en horario de lunes a jueves de 16:00 a 18:00. El salario bruto mensual es de 297 euros. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 3 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Delegado/-a comercial (Córdoba)Se oferta un puesto de delegado o delegada comercial para la zona de Andalucía con sede en Córdoba. El trabajo consiste en la promoción y venta de productos agrícolas como fertilizantes y bioestimulantes, gestionando carteras de clientes y ofreciendo asesoramiento técnico a cooperativas y distribuidores. Se requiere una experiencia mínima de veinticuatro meses en la ocupación y poseer el permiso de conducir B. La oferta incluye un contrato laboral indefinido a jornada completa con horario de 7 a 15 horas. El salario bruto mensual es de 1.500 euros con pagas prorrateadas. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza el 3 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Mozo de almacén (Castro del Río)Se oferta un puesto de mozo de almacén en Castro del Río para desempeñar tareas de reposición, ayudante y funciones varias. El perfil requerido debe poseer como nivel formativo mínimo la primera etapa de educación secundaria con título de graduado escolar o equivalente. Se ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa, con una dedicación semanal de 40 horas. La retribución bruta mensual establecida para esta vacante es de 1.331 euros, sin pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para aquellas personas interesadas en optar a este puesto de trabajo finaliza el 3 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Jefe/-a de servicios técnicos (Córdoba)Se oferta un puesto de jefe o jefa de servicios técnicos y mantenimiento para trabajar en Córdoba. La persona seleccionada asumirá la dirección y control del personal profesional, distribuyendo, dirigiendo e inspeccionando los trabajos realizados. Se requiere obligatoriamente el título de técnico superior en mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos. La oferta contempla un contrato de interinidad a jornada completa con un horario de 8 a 15 horas y un salario bruto mensual de 1.948 euros. La duración del contrato es variable, con un máximo de tres años. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza el 23 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Personal de limpieza industrial (La Rambla)Se oferta un puesto de limpiador o limpiadora para labores de limpieza industrial en La Rambla. Las tareas incluyen el uso de fregadora, recogida de cartón, plástico y basura, además del mantenimiento de las zonas externas. Se ofrece un contrato laboral temporal de 365 días a jornada parcial de 64 horas mensuales, con posibilidad de transformación a indefinido. El horario es nocturno, trabajando dos semanas al mes de forma alterna. El salario mensual es de 800 euros más un complemento de nocturnidad. Es obligatorio disponer de automóvil y permiso de conducir B. El plazo de inscripción finaliza el 31 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Cocinero/-a (Almedinilla)Se oferta un puesto de cocinero o cocinera para una residencia de mayores situada en Almedinilla. Las funciones a desempeñar son las propias del puesto de trabajo en este tipo de instalaciones. Se ofrece un contrato de interinidad por sustitución con una duración estimada de 240 días a jornada parcial, concretamente 28 horas semanales. El horario se organizará en turnos rotatorios de mañana o tarde, percibiendo la persona seleccionada un salario bruto mensual de 1.184 euros. Como requisito mínimo, se exige contar con una formación profesional de grado medio. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza el 28 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Personal de limpieza (Puente Genil)Se oferta un puesto de limpiador o limpiadora para trabajar en el municipio de Puente Genil. Las funciones principales consisten en la limpieza y desinfección de superficies, suelos, mobiliario y cristales. Se requiere obligatoriamente poseer el título de graduado escolar, permiso de conducir B, vehículo propio y una experiencia mínima de doce meses en la ocupación. El organismo ofrece un contrato laboral temporal de 30 días a jornada parcial, con quince horas semanales en horario de 08:30 a 11:00. El salario bruto mensual es de 550 euros. El plazo de inscripción para optar a esta vacante finaliza el 31 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Conductores de camión (Puente Genil)Se ofertan cuatro puestos de conductor o conductora de camión y carretillero o carretillera para trabajar en Puente Genil. Los profesionales seleccionados se trasladarán por diferentes granjas durante su jornada laboral, donde utilizarán la carretilla elevadora para apilar cajas de aves vivas. Se ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa con horario nocturno y un salario bruto mensual de 2.800 euros. Es requisito imprescindible contar con el carnet de conducir tipo C y el CAP en vigor. La oferta incluye las pagas extraordinarias prorrateadas en la remuneración mensual indicada. El plazo de inscripción para estas vacantes finaliza el 25 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Técnico eléctrico (Córdoba)Se oferta un puesto de técnico eléctrico de oficina y campo en Córdoba para la realización de proyectos y ejecución de obras. Las funciones principales incluyen la solicitud del Código Técnico de la Edificación (CTE), la elaboración del Certificado de Instalación Eléctrica (CIE), la instalación de cableado y tareas técnicas de oficina. Se requiere una experiencia mínima de seis meses y la titulación de técnico superior en sistemas electrotécnicos y automatizados. El contrato es laboral indefinido a jornada completa con un horario de 7:00 a 15:00. La retribución bruta mensual es de 1.382 euros con pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza el 23 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Ingeniero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de ingeniero o ingeniera para departamento técnico en Córdoba. El trabajo incluye el diseño y la supervisión de proyectos, la elaboración de planos y el desglose de materiales, así como la supervisión de la ejecución de producciones. También contempla la colaboración con equipos de trabajo para coordinar y optimizar los recursos disponibles y mantener una comunicación fluida con clientes y proveedores. Se ofrece contrato laboral indefinido, jornada completa, horario partido y salario bruto mensual de 3.000 euros, con disponibilidad para viajar. El plazo de inscripción finaliza mañana, 22 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Enfermera/-o (Córdoba)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera para trabajar en una residencia de mayores ubicada en Córdoba. Las funciones a desempeñar son las propias de la profesión de enfermería dentro de un centro de atención a la tercera edad. El organismo contratante ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa, con un horario de trabajo establecido según cuadrante. La retribución económica prevista para este puesto de trabajo es de 1.830 euros mensuales brutos. Como requisito obligatorio, los aspirantes deben poseer la titulación de grado o diplomatura en enfermería. El plazo de inscripción para optar a esta vacante finaliza el 30 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Electricista (Córdoba)Se oferta un puesto de electricista para trabajar en Córdoba, realizando instalaciones y mantenimiento preventivo en entornos residenciales e industriales. Las funciones incluyen diagnosticar fallas, interpretar planos y garantizar el cumplimiento de la normativa eléctrica vigente. Se requiere obligatoriamente una experiencia previa de doce meses en la ocupación, además de contar con automóvil y permiso de conducir B. Se ofrece un contrato laboral temporal de 90 días a jornada completa, con horario a determinar y un salario mensual de 1.518 euros. El perfil debe estar orientado al servicio al cliente y la seguridad laboral. El plazo de inscripción finaliza el 30 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
