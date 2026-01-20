Adamuz: finalizan las autopsias de 38 cuerpos mientras los fallecidos ascienden a 41

Balance sanitario



El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha completado las autopsias de todos los cuerpos trasladados tras el grave accidente ferroviario ocurrido este domingo en la localidad cordobesa de Adamuz, un suceso que continúa dejando cifras demoledoras y una estela de dolor que se extiende mucho más allá del lugar del siniestro.En total, el Instituto de Medicina Legal ha recibido 38 cuerpos entre la jornada de ayer y la de hoy, después de que durante la pasada madrugada se produjera el levantamiento de un fallecido más. Los médicos forenses han llevado a cabo 38 levantamientos de cadáveres desde el domingo y hasta las 14.00 de la tarde de hoy, practicando la autopsia a todas las víctimas. De ese total, diez personas han sido plenamente identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil mediante el cotejo de huellas dactilares, un proceso minucioso que avanza con la máxima cautela.Una vez confirmada la identidad de cada cuerpo, las familias están siendo informadas de manera individualizada. A partir de ese momento, deben contactar con una funeraria para iniciar los trámites necesarios ante el Registro Civil de Montoro, que permanece operativo hasta las 20.00 de la tarde para facilitar la obtención de las licencias de enterramiento. Se trata de un procedimiento administrativo imprescindible, pero que llega en uno de los momentos más duros para los allegados, cuando la prioridad es despedir a los suyos.Por otro lado, la cifra de denuncias por desaparición se mantiene en 43, presentadas en las comandancias de Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla y Huelva. Estos datos forman parte de la estadística oficial del Centro Integrado de Datos (CID), un órgano técnico constituido específicamente para gestionar esta emergencia conforme a lo establecido en el Real Decreto 32/2009, que regula el Protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas. El CID se activó el domingo a las 22.00 de la noche, cuando la magnitud del accidente ya hacía prever una respuesta coordinada de gran envergadura.Desde el Centro Integrado de Datos se ha precisado que únicamente se puede informar de los fallecidos trasladados al Instituto de Medicina Legal, sin que exista constancia oficial del número de personas que aún pudieran encontrarse en la zona del siniestro. Y es que la investigación y las labores sobre el terreno siguen abiertas, con escenarios complejos que requieren tiempo y precisión.Este centro está integrado por una Oficina Forense y una Oficina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con agentes especializados del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Su función principal es reunir, contrastar y supervisar todos los informes de identificación elaborados por las distintas instituciones implicadas, asegurando que cada paso se dé con rigor técnico y respaldo legal.Para hacer frente a la enorme carga de trabajo, hasta Córdoba se han desplazado médicos y técnicos forenses procedentes de Jaén, Granada, Sevilla y Málaga. Junto a los profesionales cordobeses, han trabajado desde la madrugada del domingo un total de 27 forenses, tanto en los levantamientos como en la realización de las autopsias.A este despliegue se suma el refuerzo de la Guardia Civil, que ha movilizado 32 especialistas en identificación lofoscópica y genética desde su órgano central, una muestra más de la dimensión nacional que ha adquirido la respuesta al accidente.En el ámbito judicial, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número dos, es el órgano encargado de la investigación del siniestro. Según ha indicado la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), este juzgado será reforzado de forma inminente con un juez de refuerzo, un letrado de la Administración de Justicia y dos funcionarios, sin descartar nuevas incorporaciones conforme avance la causa.Mientras tanto, el balance sanitario continúa actualizándose. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha confirmado a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) que 83 de las 122 personas asistidas tras el accidente ya han recibido el alta hospitalaria. Sin embargo, la cifra de fallecidos se ha elevado hasta 41 personas, tras la recuperación durante la noche del cuerpo sin vida de una persona localizada en uno de los vagones del tren Iryo.En los hospitales andaluces permanecen ingresadas 39 personas, de las cuales 35 son adultos y cuatro menores. En las unidades de cuidados intensivos (UCI) continúan 13 pacientes adultos, distribuidos entre el hospital Reina Sofía de Córdoba,, Cruz Roja y el hospital San Juan de Dios. En planta hospitalaria se recuperan 26 heridos, incluidos los cuatro menores, repartidos entre varios centros sanitarios de Córdoba y Huelva.Además de la atención médica, el acompañamiento emocional se ha convertido en una pieza clave de la respuesta a la tragedia. En la última reunión de coordinación celebrada anoche en el Puesto de Mando Avanzado se informó de que el operativo de información y apoyo a familiares, en el que participan Cruz Roja, servicios sanitarios y psicólogos del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres del Colegio de Psicólogos, atendió a 116 familiares en el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, situado junto a la Plaza de Toros. Las familias han pasado la noche en establecimientos hoteleros y durante la jornada de hoy continúa el seguimiento y la atención personalizada.Durante la noche y la madrugada, los trabajos técnicos se han centrado en acondicionar las zonas afectadas del Alvia y del Iryo, así como en apuntalar los últimos vagones de este último convoy. La maquinaria pesada ha realizado labores de compactación del terreno y se han incorporado dos grúas adicionales, un esfuerzo logístico que refleja la complejidad del escenario.El Puesto de Mando Avanzado, desplegado junto al Edificio Técnico de Adif en Adamuz, sigue siendo el epicentro de la coordinación operativa, con nuevas reuniones previstas para seguir ajustando la respuesta de los distintos servicios implicados. A lo largo de la mañana ha recibido la visita de los Reyes, que han querido conocer de primera mano la situación tras el grave accidente ferroviario y apoyar a los afectados.Por último, la Junta de Andalucía mantiene habilitados los teléfonos de información sobre personas hospitalizadas para familiares residentes fuera de la comunidad autónoma, así como los canales habituales del 1-1-2 y el 061, que han sido reforzados desde el inicio de la emergencia.El Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía continúa activado en fase de emergencia, situación operativa 1, desde la noche del domingo, cuando comenzaron a recibirse las primeras llamadas de alerta alertando del descarrilamiento, vuelco y posterior colisión de dos trenes con personas heridas y atrapadas.