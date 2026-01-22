Andalucía recibe más de 3,4 millones de euros para promocionar sus vinos en mercados internacionales



La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural acordó ayer el reparto de 46 millones de euros entre las comunidades autónomas, una asignación que permitirá a Andalucía desarrollar más de un centenar de programas de promoción del vino en terceros países durante el ejercicio 2027.La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural aprobó ayer, durante una reunión celebrada por videoconferencia y presidida por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el reparto de 46 millones de euros destinados a financiar programas de promoción del vino en mercados de terceros países para el año 2027, una convocatoria en la que Andalucía se sitúa entre las comunidades con mayor volumen de fondos asignados.En concreto, Andalucía contará con una ayuda procedente del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria por valor de 3.479.110,57 euros, correspondiente a una subvención máxima del 50 por ciento, para el desarrollo de 101 programas de promoción, en el marco de una línea de actuación que forma parte de la Intervención Sectorial Vitivinícola del Plan Estratégico de la Política Agraria Común.El presupuesto total disponible para esta convocatoria asciende a 55,6 millones de euros, mientras que las solicitudes presentadas por las comunidades autónomas alcanzaron los 46,6 millones, una cifra inferior al límite establecido. Esta circunstancia, según se abordó durante la reunión, ha permitido atender todas las peticiones presentadas dentro del marco financiero previsto.Durante la conferencia sectorial, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación planteó la posibilidad de incrementar el porcentaje máximo de subvención hasta el 60 por ciento, con el objetivo de aprovechar la futura modificación del reglamento europeo actualmente en tramitación, incluida en el denominado paquete vino, una medida que permitiría reforzar el alcance de estas acciones promocionales.En ese contexto, Luis Planas destacó el papel estratégico de estos programas para el sector vitivinícola español y señaló que “estos programas permiten expandir las características y cualidades de los vinos españoles en terceros países, lo que mejora su competitividad y consolidando nuevos mercados”, subrayando así la importancia de estas iniciativas para la proyección exterior del producto.Junto a Andalucía, otras comunidades autónomas también recibirán importantes asignaciones, como Castilla y León, con más de 9,4 millones de euros para 107 programas; Cataluña, con casi 6 millones destinados a 216 actuaciones; País Vasco, con más de 8,3 millones; o La Rioja, con 4,8 millones para 39 programas. En total, el reparto aprobado contempla la financiación de 650 programas de promoción del vino en el conjunto del país.Además del reparto de fondos para el sector vitivinícola, la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural aprobó el Plan Nacional de Vigilancia del Mercado de Productos Fertilizantes de la Unión Europea para el periodo 2026-2029, una herramienta destinada a garantizar la correcta supervisión de estos productos. El plan incorpora las aportaciones realizadas por las comunidades autónomas y prevé la creación de grupos de trabajo específicos para mejorar la coordinación y la eficacia de las labores de vigilancia.De igual modo, durante la reunión se dio luz verde a los programas nacionales correspondientes al ámbito agroalimentario y pesquero del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria para el periodo 2026-2030, un marco que establece las directrices para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente a lo largo de toda la cadena de producción y comercialización.Por otro lado, Luis Planas presidió también ayer los Consejos Consultivos de Política Agraria y Pesquera para Asuntos Comunitarios, en los que informó a las consejeras y consejeros autonómicos sobre los principales asuntos que formarán parte del orden del día del próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea.Entre las cuestiones abordadas se encuentra la modificación del reglamento europeo de producción ecológica, una propuesta que se encuentra aún en una fase inicial y que tiene como objetivo simplificar la normativa vigente y mejorar la competitividad del sector.En este ámbito, se puso de relieve la posición de España, que defenderá que el logotipo ecológico de la Unión Europea se reserve exclusivamente para aquellas producciones que cumplan los mismos requisitos exigidos a las producciones europeas.Asimismo, España planteará dos puntos adicionales en el debate comunitario. El primero de ellos está orientado a solicitar una mayor flexibilidad en la aplicación del reglamento de control pesquero, al considerar que algunas de sus disposiciones resultan de una enorme complejidad para su cumplimiento por parte de la flota. El segundo punto incide en la necesidad de modificar el reglamento del Mediterráneo y revisar los modelos científicos actualmente utilizados.Finalmente, durante los consejos consultivos se intercambiaron impresiones sobre la nueva Estrategia Europea de Bioeconomía, destacando el papel central que desempeñan la agricultura, la pesca, la acuicultura y la silvicultura. En este marco, se subrayó la necesidad de contar con una financiación adecuada que permita impulsar ámbitos como la bioeconomía azul, el regadío sostenible, el uso de biomasa marina, la fertilización innovadora, la valorización de residuos marinos y subproductos de la pesca, así como la biotecnología aplicada al sector primario.