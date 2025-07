Denuncias por internet: la Guardia Civil actualiza su servicio de atención ciudadana

FOTOGRAFÍA: GUARDIA CIVIL (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: GUARDIA CIVIL (ARCHIVO)

La Guardia Civil ha puesto en marcha un nuevo sistema de denuncia telemática completa, accesible desde el pasado 4 de julio, que permite a la ciudadanía presentar denuncias sin necesidad de acudir físicamente a un Puesto Principal o a un acuartelamiento. Esta iniciativa, impulsada a través de la, representa un paso más en su compromiso por acercar sus servicios a los ciudadanos, especialmente en zonas rurales o poco pobladas, donde desplazarse hasta un Puesto puede resultar más complicado.Con este nuevo sistema, cualquier persona podrá interponer una denuncia de manera íntegra y, utilizando su certificado digital y el sistema de identificación. De este modo, se suprime el requisito previo de ratificar presencialmente la denuncia en un cuartel, como venía ocurriendo hasta ahora. La medida, según ha señalado el Instituto Armado, "forma parte de un esfuerzo sostenido para mejorar la atención ciudadana mediante el uso de nuevas tecnologías y soluciones de movilidad".En esta primera fase, la plataforma permite realizar cinco tipos de denuncias penales: daños, hurtos, sustracción de vehículos, sustracción en interior de vehículos y cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico. Asimismo, se habilitan dos procedimientos administrativos relacionados con la pérdida, extravío o localización de documentación. La denuncia no tendrá validez legal hasta ser revisada y confirmada formalmente a través de la Sede Electrónica.Para gestionar estas denuncias, la Guardia Civil ha creado la, un servicio operativo las 24 horas del día, todos los días de la semana, formado por especialistas del Cuerpo. Esta oficina se ubica físicamente en la sede del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) en León.Por otro lado, la Guardia Civil ha anunciado la ampliación del sistema de cita previa a todos sus Puestos, una medida que había comenzado a implantarse en 2021 de forma progresiva. A partir de ahora, todas las unidades del país disponen de este sistema, que permite a los ciudadanos reservar de formasu atención presencial para interponer denuncias o realizar otros trámites no urgentes. Las citas se pueden solicitar a través del portal oficial, por teléfono, en persona o mediante la aplicación, disponible para dispositivos Android e iOS.Este sistema ha sido diseñado para reducir tiempos de espera, evitar aglomeraciones y garantizar un entorno más organizado. También contribuye a una gestión más eficiente del personal y a una atención más ágil. Sin embargo, no se recomienda su uso para delitos con violencia, intimidación, violencia de género, o aquellos en los que la víctima sea menor no emancipado o persona con discapacidad intelectual. Tampoco es adecuado en casos donde haya fracturas en inmuebles o se requiera una intervención inmediata de la Guardia Civil.De igual modo, el Instituto Armado ha puesto en marcha otras iniciativas orientadas a mejorar la atención ciudadana, como las Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía (OMAC). Estas unidades móviles, que ya son 21 y se prevé ampliar en cuarenta más en los próximos años, permiten presentar denuncias y obtener información en lugares con gran concentración de personas o en situaciones de emergencia, como ocurrió con la DANA de Valencia.Además, todas las patrullas de seguridad ciudadana están dotadas con la herramienta, una aplicación informática instalada en tabletas que facilita la consulta de bases de datos y la tramitación de denuncias en el mismo lugar de los hechos, sin necesidad de regresar al Puesto. Con todas estas medidas, la Benemérita reafirma su compromiso con una atención más cercana, accesible y eficaz, adaptándose a los nuevos tiempos sin dejar de garantizar su presencia física en el territorio.