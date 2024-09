La última campaña de la DGT detecta más de 700 positivos en alcohol o drogas

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Durante los siete de la campaña especial de vigilancia y control de alcohol y drogas realizada por la Dirección General de Tráfico (DGT) en las carreteras andaluzas, los agentes de la Agrupación de Tráfico han controlado a un total de 36.227 conductores, de los que 726 dieron positivo en alcohol o drogas, es decir, el 2 por ciento del total.En el caso del alcohol, del 19 y el 25 de agosto se realizaron 32.983 pruebas de control de alcoholemia, de las que 1,4 por ciento fueron positivas, es decir, 459 conductores. De ellos, 416 (90,63%) fueron detectados en controles preventivos; 18 (3,92%) tras haber cometido una infracción; 22 (4,79%) por estar implicados en un accidente y tres (0,65%) por presentar síntomas evidentes de ingesta de esta sustancia. Los conductores profesionales, motociclistas y conductores noveles han representado el 17,65 por ciento de los positivos en esta campaña, con nueve, 58 y 14 casos, respectivamente.Pero estas campañas no solo sirven para detectar a aquellos que infringen la ley, sino también para alertar y concienciar de todos aquellos conductores que, aun no siendo denunciados por no superar la tasa máxima permitida, sí se ponen al volante de un vehículo habiendo ingerido alcohol.En esta ocasión, en los controles realizados con motivo de esta campaña, 849 conductores fueron detectados con tasas inferiores al límite máximo permitido. De ellos, 763 corresponden a los controles preventivos, 79 por una infracción y siete tras un accidente.El alcohol está presente como factor concurrente o desencadenante en un tercio de los accidentes mortales. Su presencia en la conducción, dependiendo de su tasa, multiplica entre 2 y 15 el riesgo de sufrir un accidente, de ahí que la única tasa segura es 0,0 por ciento. Además de estar relacionado su consumo con una mayor accidentalidad, también repercute en una mayor mortalidad, al ser un factor vinculado con un peor pronóstico en las lesiones sufridas.En lo referente a las drogas, de las 533 pruebas de detección de drogas que se realizaron a conductores, 267 resultaron positivas en los test indiciarios, lo que supone el 50,1 por ciento del total. De ellos, 231 fueron en controles preventivos (el 86,52%), 15 tras haber cometido una infracción (el 5,62%) y 21 por estar implicados en un accidente (el 7,87%). Como viene siendo habitual, el cannabis, es la principal sustancia presente en los casos positivos (78,65%), seguido de la cocaína (38,20%), las anfetaminas y metanfetaminas y los opioides.