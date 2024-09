UGT denuncia las "grandes deficiencias" en la sanidad pública de la provincia de Córdoba

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO

UGT Servicios Públicos de Córdoba ha denunciado las “largas listas de espera” en el Hospital Comarcal de Montilla. La secretaria de Sanidad y Servicios Sociosanitarios, María del Carmen Heredia, se refirió tanto a la especialidad de Dermatología, en la que “los pacientes de prioridad preferente llevan más de un año en espera”, como a personas que deben ser intervenidas en quirófano.“Son más de 300 y los que esperan para atención del resto de especialidades, más de 900”, aseveró la portavoz sindical, quien añadió que las listas de espera en Oftalmología en el centro sanitario de La Retamosa superan un año, tras ser derivados por su médico de familia, “cuando, según protocolo, la primera visita no se puede demorar más de sesenta días”.La secretaria de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT Servicios Públicos de Córdoba ofreció una rueda de prensa en la que hizo un balance de la situación en la que se encuentra la sanidad pública en el mes de septiembre, una vez ha transcurrido el verano.Heredia comenzó por señalar que “por desgracia, se han cumplido nuestros pronósticos antes de la campaña de verano cuando advertimos de la falta de profesionales, especialmente la de médicos, pediatras y enfermeras” y destacó la situación en la que se encuentra el Hospital de Puente Genil, “con el cierre de los quirófanos durante los meses de julio, agosto y septiembre, y sin noticias de que se vayan abrir para el mes que viene”.En el último año, la actividad de Consultas Externas en Puente Genil “está bajo mínimos por falta de especialistas”, según la responsable sindical, que aseguró que esta falta de profesionales “terminó afectando tanto a la localidad de Zuheros, que vio reducida su atención sanitaria a media jornada para que el profesional asignado a esta localidad pudiera cubrir el municipio de Albendín, como el Centro de Salud de Espejo, que pasó por la misma situación”.Respecto a la Zona Básica de Baena, Heredia también destacó que “hemos tenido falta de médicos hasta el punto de que, de una plantilla de once, nos hemos encontrado solo con cinco profesionales que tenían que cubrir las localidades de Luque, Zuheros, Doña Mencía, Albendín y Baena”.Respecto al Centro de Salud de Luque, la secretaria de Sanidad de UGT destacó que existe una baja de uno de los médicos “sin cubrir desde mayo” y señaló que “estará sin cubrir hasta enero, quedando un solo médico asumiendo el cupo de ambos”. Respecto a este profesional, Heredia indicó que tenía previstas sus vacaciones en la primera quincena de agosto pero que “gracias a las concentraciones de la ciudadanía de la localidad, que apoyamos desde este sindicato, la Consejería cambió su criterio de mantener el Centro de Salud cerrado los meses de julio y agosto”.Por otra parte, en las Urgencias del Hospital de Puente Genil, destacó María del Carmen Heredia, “han estado tres médicos de los cuatro facultativos que habitualmente cubren este servicio, llegando a estar, en momentos puntuales tan solo dos, mientras que desaparecieron el celador de endoscopias y el de turno de tardes, asumiendo este trabajo el mismo celador de Urgencias”.En el caso del Hospital Infanta Margarita de Cabra, UGT subrayó que, tras haberse mantenido una reunión con la dirección del hospital a finales de junio sobre el plan vacacional, en el que se comprometía a un aumento del 25 por ciento, “estos términos no se han cumplido”. Por otra parte, Heredia denunció el cierre de la planta sexta del hospital que, aseguró, “permanece aún cerrada”.“Pero lo más urgente y alarmante es que por los procesos de estabilización, tanto de concurso como de oferta pública de empleo, la dirección del Hospital de Cabra prevé que se vayan del centro 17 facultativos de distintas especialidades y aseguran que están intentando reponerlos pero que no encuentran especialistas, una situación que llamamos a solventar ofreciendo las condiciones económicas y laborales apropiadas para garantizar el atractivo de estos puestos y evitar que la ciudadanía de Cabra tenga que sufrir este nuevo varapalo a sus derechos sobre la cobertura de salud pública, algo inaceptable”, aseveró la portavoz sindical.Ante el nombramiento de la nueva consejera de Salud, Rocío Hernández, la secretaria de Sanidad y Servicios Sociosanitarios indicó que “aunque aún no ha habido una reunión con los sindicatos, sí existe un compromiso” de un primer encuentro. “Esperamos que con la nueva consejera se cumplan los pactos firmados con anterioridad ya que, hasta ahora, no se ha cumplido ninguno”, dijo María del Carmen Heredia, quien instó a la delegada de Salud en Córdoba, María Jesús Botella, a que “se preste a recibirnos para tratar posibles soluciones e iniciar el correspondiente diálogo institucional propio de estas situaciones”.