El Hospital Quirónsalud Córdoba incorpora una nueva Unidad de Medicina Capilar

El Hospital Quirónsalud Córdoba ha incorporado una nueva Unidad de Medicina Capilar, formada por un equipo con gran experiencia en las últimas técnicas y tratamientos para el abordaje de la alopecia. Los avances en terapias genéticas, biotecnología, terapias hormonales, trasplante capilar y medicación oral y tópica han revolucionado el tratamiento de la alopecia, para la que hoy en día “existe un amplio abanico de posibilidades de tratamiento, según el tipo de alopecia que sea, a través de distintas técnicas adaptadas a cada paciente”, ha destacado el doctor Enrique González Blanco , especialista de la Unidad de Medicina Capilar del Hospital Quirónsalud Córdoba.El doctor González Blanco ha explicado que el abordaje de la alopecia cuenta con importantes avances y tratamientos afianzados como la estimulación de factores de crecimiento, y fármacos inhibidores de la 5 alfa reductasa, entre otros, y otras terapias emergentes como los nuevos tratamientos con exosomas.Es fundamental, según el doctor, consultar con un médico especialista en la materia, ya que todas las alopecias no son iguales ni su tratamiento es el mismo. La alopecia es la pérdida de cabello, bien de forma progresiva, bien en forma en placa o difusa, del cuero cabelludo de forma anómala.Las causas pueden ser muy diferentes, siendo la alopecia androgénica la más frecuente en varones, afectando a entre el 50 y el 80 por ciento de los hombres mayores de 50 años. Se caracteriza por pérdida de densidad, sobre todo en la zona frontal (entradas) y coronilla, aunque puede haber patrones diferentes.Hay otros tipos como la alopecia frontal fibrosante, que tiene una alta incidencia en mujeres, en la que “nos encontramos esa pérdida de cabello en la primera línea frontal, así como pérdida en la parte de la patilla y de la cola de la ceja”.Otra alopecia muy frecuente asociada a situaciones de estrés junto a otros factores es la areata, que en su forma más frecuente afecta al cuero cabelludo en forma de placas o en formas más severas con una pérdida completa. España tiene una “altísima incidencia en alopecia, estimándose en alrededor del 80 por ciento de los varones de edad avanzada y en cerca del 40 por ciento de las mujeres, por lo que queda claro que estamos ante un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo, con una importante repercusión psicológica en los pacientes, y que hasta hace poco tiempo tenía nulo o escaso tratamiento”.El doctor González Blanco ha insistido en que existen diferentes tratamientos para abordar la pérdida de cabello. El trasplante capilar precisa una valoración del tipo de alopecia, ya que no en todas puede realizarse este tratamiento, “y teniendo en cuenta el diagnóstico, la edad del paciente y patologías concomitantes, se indica el tratamiento individualizado más pertinente”.El trasplante capilar en la actualidad consiste en recolocar el folículo de una zona donante a una zona receptora, realizando esta cirugía en dos pasos. Primero se acomete la extracción unidad a unidad, a través de la técnica FUE, y posteriormente se procede a la implantación directa en la zona prevista, mediante la técnica DHI, que “consideramos que posibilita mejores resultados en cuanto a densidad y dirección del cabello y siempre realizada por un facultativo”.Es importante cuidar el trasplante tras la intervención, ya que si no se siguen las pautas médicas el folículo trasplantado seguirá el curso natural y con el tiempo evolucionará a la caída y, además, los cabellos propios de la zona receptora continuarán perdiéndose.En el caso de la alopecia androgénica, los tratamientos no están basados en una única terapia, sino en una combinación de varias, que se realiza de manera individualizada. Por un lado, la mesoterapia como base de la estimulación folicular, aplicando fármacos, así como tratamiento por vía oral y, por último, la restauración capilar con cirugía. 