El Centro Comercial Abierto de Montilla se viste de gala con motivo de la Feria de El Santo

Más de ocho años de trayectoria

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: ADEMO / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El Centro Comercial Abierto (CCA) de Montilla se ha vestido de gala este año con motivo de la Feria en honor de San Francisco Solano , cuyos actos centrales arrancarán este próximo martes, tras el prólogo musical de excepción que ha tenido lugar este fin de semana Tanto la Asociación de Empresarios de Montilla (Ademo) como la Asociación de Empresarios y Autónomos del Comercio (AEACO), entidades promotoras del CCA de Montilla, han querido trasladar al casco histórico de la localidad el ambiente festivo que inundará en estos días el recinto ferial de la Avenida de Las Camachas."Este año hemos querido crear acciones para el comercio que se conviertan en experiencias en torno a la zona centro de Montilla, donde se concentra el mayor volumen de establecimientos comerciales y de ocio", destacó el presidente de Ademo, Pepe Márquez.Para el máximo responsable de la patronal montillana, "uno de los grandes retos para incentivar y apoyar al comercio local frente a los nuevos hábitos de consumo y la demanda masiva de las grandes plataformas comerciales es crear estrategias diferenciadoras que inviten al posible consumidor a pasear por las calles y entrar en los establecimientos".En ese sentido, y con la colaboración del Ayuntamiento de Montilla, tanto Ademo como AEACO vienen impulsando, a lo largo del año, una amplia oferta de actividades y de acciones paralelas que se desarrollan en el Centro Comercial Abierto con el objetivo de dinamizar esta zona de la localidad de la Campiña Sur.Por este motivo, aprovechando la celebración de la Feria de El Santo, que congrega el grueso de sus actividades en una zona alejada del CCA como es la Avenida de Las Camachas, tanto Ademo como AEACO han apostado por propiciar que los comercios de la localidad permanezcan abiertos durante toda la semana, principalmente en horario de mañana, diseñando además experiencias y estrategias que hagan más atractiva la oferta de este sector.Junto a la decoración de las principales calles del CCA –desde la Avenida de Andalucía hasta la Plaza de la Rosa– con banderitas y farolillos que evocan el Real de la Feria de la Avenida de Las Camachas –y que se mantendrá durante todo el mes de julio para "hacer el paseo más atractivo y divertido"–, la campaña impulsada por Ademo y AEACO, en colaboración con el Ayuntamiento, incluye la decoración especial de muchos escaparates."Para unificar el concepto de calles decoradas con motivo de la Feria de El Santo, los establecimientos comerciales situados en las calles más céntricas del CCA decorarán sus escaparates para incrementar el atractivo y hacer de reclamo para los clientes", detalló Pepe Márquez.A su vez, este próximo miércoles, 10 de julio, de 11.30 de la mañana a 13.30 de la tarde, el grupo flamenco El Pellizco amenizará el CCA para contribuir a "crear experiencias de compras" y para favorecer "un ambiente único de feria en el Centro Comercial Abierto de Montilla".Montilla cuenta con el reconocimiento oficial de Centro Comercial Abierto desde el 1 de junio de 2016, día en el que le fue concedido a la Asociación de Empresarios y Autónomos del Comercio (AEACO). Actualmente, la iniciativa cuenta con 129 asociados entre empresas, comercios y autónomos de diferentes sectores, la mayoría de ellos ubicados dentro de los límites geográficos que comprende el CCA."Aun queda mucho trabajo que realizar y mucho camino por andar para que todos los establecimientos comerciales o la mayoría de ellos crean en este proyecto y se sumen a esta iniciativa", reconoce Pepe Márquez, quien echa en falta de las Administraciones públicas una "campaña de sensibilización e información sobre la importancia del CCA", dado que, a su juicio, las subvenciones que se conceden para este fin "no son suficientes"."Es necesaria una apuesta mayor para defender la importancia de la creación de estos espacios comerciales, que están destinados principalmente a favorecer la distribución de la actividad comercial, uniéndola con la realidad urbana y generando experiencias que vayan más allá de una simple transacción comercial o una venta", comenta el presidente de Ademo que, no obstante, reiteró el compromiso del colectivo por dinamizar la actividad en el CCA de Montilla.Por esta razón, tanto Ademo como AEACO vienen diseñando actividades y actuaciones que buscan "atraer a los consumidores" e "invitarlos a vivir experiencias, uniendo cultura, turismo, gastronomía y comercio". De esta forma, asegura Márquez, "se crean sinergias y desarrollo económico en los cuatros sectores más importantes de Montilla".Así, junto a campañas de promoción y comunicación coincidentes con determinados momentos del año, Ademo y AECO suelen impulsar acciones basadas en sorteos, concursos, actuaciones musicales, sesiones infantiles y pasacalles que buscan, como objetivo último, dinamizar el CCA de Montilla y crear un espacio atractivo que invite a la ciudadanía a pasear por las calles, "propiciando así las compras y creando impulso económico a otros sectores", en palabras de Pepe Márquez.Para el presidente de Ademo, "es fundamental aumentar la visibilidad del comercio local, así como la esencia del comercio de proximidad frente a las plataformas y los nuevos hábitos de consumo", por lo que coincide con los especialistas en la necesidad de "crear entornos de experiencias y no sólo de compras".