Aureliano Sáinz | Nombres, apodos y motes

Todos nacemos con un nombre. Un nombre que, obviamente, no hemos elegido y que no se nos ha consultado sobre si nos gustaba, si nos parecía bien o si había otro que hubiésemos preferido. Cuando todavía no hemos asomado a este insólito mundo, padres y madres se devanan los sesos para decidir cómo se va a llamar la criatura. Esto sucede en la actualidad, dado que tiempo atrás no había casi ningún problema en la elección, ya que sería el nombre del padre, de la madre o de alguno de los abuelos o familiar.Por entonces, los había para todos los gustos, pues tenía que ser del amplísimo santoral cristiano (algunos, por cierto, nos libramos y nos cayó uno de origen romano ), en el que los hay tan raros que uno se pregunta si ese nombre es de verdad o se está de broma.Pero los tiempos cambian, de modo que ahora los padres tienen toda la libertad del mundo de ponerle el nombre que les parezca a su retoño. Así pues, cada vez que leo la lista de clase o veo la relación de los críos que realizan los dibujos, compruebo que hay casos en los que los progenitores han desplegado mucha imaginación para llegar a ese apelativo.No se me puede olvidar el de un niño que se llamaba Iloveny. “¿Iloveny?”, le pregunté asombrado a la alumna que me mostraba el dibujo del chiquillo que tenía que llevar toda su vida la ocurrencia de la madre. Tan asombrado estaba del origen de ese extraño nombre que tiempo atrás escribí un artículo que lo titulé “Iloveny” o el triunfo de la publicidad, y que puede consultarse por si alguien tiene la curiosidad de saber cómo se gestó.Heredamos también los apellidos, y, en determinados casos, el apodo o el mote que tiene la familia, especialmente si se ha nacido en un pueblo. Y es que los apodos eran, o son, una manera de identificar fácilmente a cualquiera de esa familia. En algunos casos son aceptados, dado que suelen referirse al trabajo que realiza el padre o el abuelo; pero hay motes con alta dosis peyorativa o de burla, que maldita gracia le hace al que le ha caído en suerte.Sorprendentemente, hay casos, como el que ahora voy a contar, cuyos destinatarios terminan asumiendo el apodo, de modo que públicamente se le conoce por ese mote. Es, por ejemplo, el de José Saramago, que recientemente he conocido por la lectura de su obra, ya que en los inicios del libro nos comenta que Saramago era el apodo que recibía la familia de su padre en el pueblo de Azinhaga, y que le detestaba oír. Para ser breve, extraigo algunos de los párrafos de este gran escritor portugués con el fin de que conozcamos la rocambolesca historia de su apellido.”.Con gran sentido del humor, Saramago apunta que, a pesar de todo, tuvo la dicha de que precisamente fuera ese nombre el que le cayera. “”.Tengo ahora que apuntar (como quizás alguno haya imaginado) queen portugués equivale a nuestro, por lo que el eminente escritor portugués, en cierto modo, se sintió agraciado por no llevar alguno de los otros motes que circulaban por su pueblo. Por cierto, que también he consultado en un amplio diccionario portugués-español y pude comprobar que no aparecía la palabra, por lo que por ahora nos quedamos sin saber qué quiere decir, aunque es de imaginar que nada bonito.”.”. Buen padre, al que no le quedó más remedio que tragar o apechugar con un apellido nacido de un apodo o mote familiar, con tal de salvar a su hijo de la ocurrencia de un “funcionario borracho”.