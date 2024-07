Marta Ruz Alcaide: una brillante estudiante en la Ruta Quetzal

Una experiencia única

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: RUTA QUETZAL

Se llama Marta Ruz Alcaide y es una de las 200 personas que, gracias a sus brillantes expedientes académicos, han sido seleccionadas este año para formar parte de la Ruta Quetzal , un ambicioso proyecto cultural fundado en 1979 por el recordado reportero Miguel de la Quadra-Salcedo y que, desde hace unos años, dirige su hijo Íñigo.Hija del matrimonio montillano formado por Manuel Ruz García y Virginia Alcaide García-Hidalgo, Marta Ruz Alcaide estudia 4.º de la ESO en el Colegio María Auxiliadora Montealto de Jerez de la Frontera, donde ha hecho gala de un extraordinario currículum académico que le ha permitido participar en la edición 2024 de la Ruta Quetzal, que arrancó el pasado 29 de junio en la localidad pontevedresa de Vilanova de Arousa.La expedición está formada por 200 estudiantes de toda España que han sido seleccionados por sus expedientes académicos y, de hecho, reúne a los alumnos y alumnas con los mejores resultados de cada comunidad autónoma. En el caso de Andalucía, la nota de corte para formar parte de la Ruta Quetzal era de 10 sobre diez, requisito que cumplía Marta Ruz Alcaide que, de este modo, consiguió el pasaporte para disfrutar de este programa que, en 2016, se convirtió en Capataz de Honor de la Fiesta de la Vendimia durante el transcurso de un acto que tuvo lugar en el castillo de El Gran Capitán."No me quiero ir, se me ha pasado súper rápido", reconoce la joven expedicionaria en una breve entrevista publicada en el perfil de TikTok de la Ruta Quetzal , tras la visita al Monasterio de los Jerónimos en Lisboa. "Nunca me había sentido rodeada de tanta gente tan parecida a mí", añade Marta Ruz quien, en los primeros días de su viaje, tuvo la oportunidad de conocer Catoira, Valga, Pontecesures, Sanxenxo, Islas Cíes o Baiona.Bajo la dirección de Íñigo de la Quadra-Salcedo, la Ruta Quetzal se concibe como un viaje de estudios y aventura en el que 200 jóvenes procedentes de todas las comunidades españolas recorren España y Portugal en una expedición que los lleva a "descubrir la cultura de ambos países, a través de los hombres y mujeres que fueron sus más importantes protagonistas, y conmemorando los aniversarios de algunos de los acontecimientos que escribieron las páginas de su historia".Tras visitar Lisboa y recorrer parte de Extremadura, la expedición ha continuado por Castilla y León para regresar a Galicia desde O Cebreiro, la puerta del Camino Francés. También conocerán la Ribeira Sacra y, tras trece días de intensa programación, culminará su periplo en Santiago de Compostela."Durante esta experiencia, los participantes se convierten en representantes de sus ciudades, provincias y comunidades autónomas", explica Íñigo de la Quadra-Salcedo, quien recuerda que la Ruta Quetzal surgió en 1979 por sugerencia del Rey de España, Juan Carlos I, "con el objetivo de consolidar los cimientos de la Comunidad Iberoamericana de Naciones entre todos los países de habla hispana, incluidos Brasil y Portugal, de la mano de jóvenes de 16 y 17 años"."Lo estoy disfrutando al máximo porque hay muy buen ambiente y nos lo estamos pasando genial", afirma Marta Ruz, quien reconoce que "la primera noche fue difícil porque yo nunca había dormido en una tienda de campaña" aunque, apenas 24 horas después, terminó por acostumbrarse. "Estaba tan cansada que me acosté y me quedé dormida".A pesar de haber participado en campamentos de verano y en viajes de estudios, Marta Ruz reconoce que "la Ruta Quetzal es una experiencia completamente diferente a todo lo que he vivido hasta ahora". Para esta joven jerezana –que es hermana de la laureada nadadora Virginia Ruz Alcaide –, el programa resulta "algo mágico" al reunir a estudiantes de 16 y 17 años, de distintos puntos de España y con inquietudes similares."No es tanto los sitios que estamos viendo, que también, sino la cantidad de personas a las que conoces, que hacen de esta experiencia algo muy especial", explica Marta Ruz, quien destaca "la convivencia que se propicia" desde la organización que, entre otras medidas, limita el uso de los teléfonos móviles a solo 15 minutos al día. "Es algo genial porque no lo echo en falta", asegura la joven jerezana, quien se muestra convencida de que "el hecho de no poder utilizar el móvil te hace disfrutar, de verdad, de la gente que tienes alrededor".Ruta Quetzal es posible gracias al patrocinio de la Agencia de Turismo de la Xunta de Galicia y cuenta con la colaboración de la corporación municipal Mar de Santiago, el Consorcio de Turismo Ribeira Sacra (a través del Plan de Sostenibilidad Turística cofinanciado por Secretaría de Estado de Turismo, Axencia Turismo de Galicia y Consorcio) y el Instituto de la Juventud de Extremadura.La Expedición 2024, que lleva por lema, comenzó en su campamento base ubicado en Vilanova de Arousa, una rica localidad marinera que vio nacer a uno los autores clave de la literatura española del siglo XX: el dramaturgo, poeta y novelista Ramón María del Valle-Inclán.De hecho, los expedicionarios tuvieron la oportunidad de visitar su Casa-Museo el 30 de junio, día en que se cumplía el primer centenario de la publicación de, una de sus obras más importantes y con la que Valle-Inclán inauguró el “esperpento” como nuevo género teatral. La casa, conocida también como “Casa do Cuadrante”, recoge buena parte de su obra y otras publicaciones relacionadas con su vida.En Vilanova, Marta Ruz Alcaide pudo descubrir el ancestral oficio del marisqueo a pie, acompañando a las mariscadoras o “sequeiras”, que les enseñaron cómo extraer el marisco en la playa, aprovechando la bajamar. Además, visitó una de las principales fábricas de conservas de Vilanova, que ha hecho de este municipio uno de los principales productores de mejillón con sello Denominación de Origen “Mexillón de Galicia”.Remontando el río Ulla, la joven expedicionaria de origen montillano navegó por el Mar de Santiago hasta llegar a Catoira, estratégico punto militar que en el siglo XII combatiría el asedio de piratas vikingos que llegaban hasta esta villa para robar los tesoros de la catedral de Santiago. "Recorrimos los meandros del valle del Ulla, en el municipio de Valga, en un entorno natural de gran belleza para llegar a Pontecesures, cuyo puente de origen romano une las provincias de Pontevedra y A Coruña", explica la expedicionaria.Desde Sanxenxo, la Ruta Quetzal puso rumbo a las Islas Cíes, dentro del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, donde instalaron el campamento. "Además de constituir un inigualable paraíso natural, este archipiélago reúne en su flora, su fauna y su zona submarina uno de los ecosistemas más ricos de la costa gallega", destacó el director del programa.Así, bajo su cielo nocturno, los jóvenes expedicionarios aprendieron a orientarse observando las estrellas y sus constelaciones, y recordaron antiguas leyendas como la del Caballero de las Conchas de Bouzas, que tuvo lugar frente a las costas de este archipiélago y que relata el origen de la concha de vieira como símbolo del peregrino.Marta Ruz Alcaide disfrutó de lo lindo en el viaje de regreso hasta Baiona, villa de gran importancia histórica por ser la primera de Europa que supo la noticia del descubrimiento del Nuevo Mundo. Además, en esta ciudad recordó el reciente quinto centenario de la Expedición de Magallanes-Elcano, primera circunnavegación a la Tierra que tuvo lugar entre 1519 y 1522, y en la que participaron los bayoneses Diego Carmena y Vasco Gómez, marineros que formaron parte de los dieciocho supervivientes que concluyeron la travesía.La Ruta Quetzal ha continuado en Portugal, viajando hasta su capital, Lisboa, para celebrar un doble acontecimiento. "En 2024 se cumplen 500 años de la muerte del célebre navegante y explorador portugués Vasco da Gama, quien comandó los primeros barcos que navegaron directamente desde Europa hasta la India, para descubrir una ruta comercial directa entre estas dos regiones, llevando a cabo el viaje oceánico más largo realizado hasta ese momento: la Ruta de las Indias", detalla Íñigo de la Quadra-Salcedo.Pero también en 2024 se cumple el quinto centenario del nacimiento del que es considerado mejor poeta en lengua portuguesa, Luis de Camões. Su obra más famosa, la epopeya, está considerada como la obra maestra de la literatura portuguesa y los expedicionarios tuvieron la ocasión de descubrirla leyendo sus pasajes más célebres."Conmemoraremos ambos aniversarios visitando el lugar donde Vasco da Gama y Luis de Camões están enterrados, el Monasterio de los Jerónimos de Santa María de Belém, construido por deseo del rey Manuel I de Portugal para conmemorar el regreso de la India de Vasco da Gama, fue declarado junto a la famosa Torre de Belém, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1983", añadió el director del programa.La Era de los Descubrimientos que comenzó a principios del siglo XV y que se extendió hasta comienzos del siglo XVII, reunió a algunos de los exploradores más importantes de la Historia. Cristóbal Colón, Vasco da Gama, Fernando de Magallanes, Juan Sebastián Elcano, Francisco Pizarro, Francisco de Orellana o Hernán Cortés encontraron la inspiración para acometer sus gestas en las aventuras descritas en, obra escrita por un mercader y viajero veneciano que murió en el año 1324, hace setecientos años: Marco Polo."Nuestros jóvenes expedicionarios regresaron de tierras portuguesas por una comunidad española famosa por ser considerada precisamente cuna de algunos de los más importantes navegantes y descubridores de la historia: la Comunidad Autónoma de Extremadura", detalló el responsable del programa.La calzada romana que atraviesa de sur a norte el oeste de esta región es conocida como la Vía de la Plata, y finaliza en la ciudad leonesa de Astorga, la antigua Asturica Augusta. Los expedicionarios de Ruta Quetzal han recorrido a pie un tramo de esta importante calzada desde Plasencia, que es, además, la Ruta Jacobea por la que caminan los peregrinos que viajan hasta Santiago de Compostela.La expedición por Extremadura ha continuado por la provincia de Cáceres llegando a Trujillo. En esta localidad nacieron, entre otros, Francisco de Orellana, descubridor del río Amazonas y Francisco Pizarro, cuya estatua ecuestre se levanta en la Plaza Mayor. "A los pies de esta escultura en honor al conquistador del Perú, Ruta Quetzal recordó la famosa batalla de Ayacucho, que tuvo lugar en aquel país en 1824, y que supuso la victoria de los soldados peruanos frente a las tropas realistas españolas, sellando de forma definitiva la Independencia de Perú, que ahora cumple 200 años", explicó Íñigo de la Quadra-Salcedo que, en 2016, visitó Montilla junto al resto de la expedición La trigésima cuarta edición de la Ruta Quetzal continuará su expedición de estudios y aventura entrando en Castilla y León para visitar la ciudad de Astorga y admirar su catedral y magnífico Palacio Episcopal obra del arquitecto español Antonio Gaudí."Regresaremos a Galicia desde O Cebreiro, puerta gallega del Camino de Santiago, para iniciar la peregrinación del Primer Itinerario Cultural Europeo hasta Triacastela", detalla el director del programa, quien recuerda que hace 40 años, en el año 1984, su padre, Miguel de la Quadra-Salcedo, y el párroco de O Cebreiro, Elías Valiña, "comenzaron a pintar en esta localidad lucense las primeras flechas amarillas que señalizan el Camino de Santiago y que se han convertido en su icono y seña de identidad".Este hecho propició la realización, un año después, de la primera cartografía sobre el Camino en España que fue publicada con el título de. "Recordaremos aquel acontecimiento recorriendo un tramo de la Ruta Jacobea – repintando aquellas flechas", desvela.Desde Triacastela, la expedición se adentrará en una región de Galicia que comprende las riberas de los ríos Cabe, Sil y Miño, la Ribeira Sacra. Un espacio natural entre las provincias de Lugo y Ourense, que, por sus recursos naturales, su hábitat y sus ecosistemas, ha sido declarado Reserva de la Biosfera.Así, acompañados por especialistas, los expedicionarios recorrerán alguno de los municipios que en 2024 han sido nombrados Capital Española de las Montañas y conocerán de cerca el producto de un oficio milenario que ha hecho de esta región un referente en la gastronomía gallega: el vino con Denominación de Origen “Ribeira Sacra”. Las viñas, que se pueden contemplar siguiendo el curso del río, están dispuestas en un sistema de escalones de piedra a lo largo de la ribera, y datan de la época romana.Tras trece días de expedición, Ruta Quetzal 2024 culminará su viaje en Santiago de Compostela, punto neurálgico de un fenómeno religioso, social, cultural e histórico que acaba de celebrar los 30 años de su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y que en 2024 cumple 20 años de haber recibido el premio Príncipe de Asturias a la Concordia: el Camino de Santiago.