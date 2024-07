José Antonio Hernández | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERRERO

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

En esta ocasión –querida amiga y querido amigo– en vez de referirme a una obra concreta, prefiero invitarte a que visites la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes . En vez de explicarte la riqueza que atesora y la oferta gratis que nos proporciona, te dejo que, tras visitarla, elijas la imagen que mejor explica la diversidad y la riqueza de su variada oferta.¿Almacén, museo, templo, farmacia o teatro? En mi opinión, este balcón abierto, dirigido y animado por especialistas, entusiastas y cualificados técnicos, nos regala unos servicios libres y gratuitos para que alimentemos nuestro espíritu, para que curemos nuestras dolencias íntimas y para que disfrutemos con la imaginación y con todos los sentidos.He llegado a la conclusión de que quien, tras conocer su variada oferta, si no se decide a leer, sólo puede aducir una razón: que “no le da la gana”; porque aquí todos tenemos a nuestra disposición las obras que necesitemos sin que nos pidan nada a cambio.Es posible que te sorprendas cuando descubras esa serie de obras de cualquier autor o materia que te proveen de sustancias mágicas y de energías saludables para ayudarte a examinar, a digerir y a vivir tu propia vida, y que te sirven para que descubras nuevos mundos y para que te relaciones con personas insólitas con las que, unas veces, te identifiques o con las que, otras veces, discrepes.Aquí sí que todos los ciudadanos, de cualquier edad y de cualquier nivel cultural, puede descubrir ese placer íntimo, creciente y expansivo de la lectura para extraer de los episodios en apariencias anodinos los jugos deliciosos que nos alivian, nos animan, nos vivifican, nos tonifican y nos divierten.Porque, efectivamente, el gusto por la lectura –igual que el paladar– es una facultad que nos permite disfrutar, pero a condición de que lo eduquemos. Ésta es una manera gratificante de ensanchar nuestra capacidad de sentir, de evocar, de pensar, de soñar y, por lo tanto, de vivir.Aquí podemos encontrar esos libros que son –o pueden ser– los amigos fieles que nos esperan dispuestos a acompañarnos, a llenar nuestros tiempos vacíos, a sugerirnos preguntas y a responder a nuestras inquietudes, esos reflectores que nos descubren el sentido de la vida, nos acercan a la libertad verdadera; los motores de superación personal y los mecanismos impulsores de cambios saludables y de ilusiones nutritivas.Podemos hallar los lazos que ligan el pasado con el presente y con el futuro e, incluso, los remedios terapéuticos que nos reconcilian con nosotros mismos y nos empujan, amigablemente, a luchar para no ser presas prematuras de una muerte inevitable. Ya verás cómo te resultará fácil localizar el libro que no sólo refleja, analiza, descubre, denuncia y modifica tus representaciones de la vida, sino que también te puede transformar tu misma vida.