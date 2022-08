Los expertos defienden una “mejor gestión” del agua y más inversiones en innovación para afrontar la sequía

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Una gestión del agua “más eficaz” y una mayor inversión en proyectos innovadores. Esas son las dos principales recetas que sugiere el sector del regadío para hacer frente a la pertinaz sequía que afecta a gran parte de Europa y que ha dejado notar especialmente sus efectos en el sur de España.“Cuando la pluviometría se reduce, el agua superficial escasea y, en un contexto como el actual, todos los operadores concernidos de la cadena agroalimentaria deben buscar alternativas para poder seguir desempeñando el crítico papel que les asigna nuestra sociedad, que no es otro que la generación de alimentos”, apuntó el ingeniero agrónomo Miguel Angel Molinero, director de, una consultora que trabaja para propiciar el desarrollo sostenible del mundo rural y la promoción de su diversidad.Por su parte, Emilio Camacho, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrónomica y de Montes de la Universidad de Córdoba (UCO), aseguró que “los grandes retos a los que se enfrenta el sector son, por este orden, la gestión del agua debido fundamentalmente a su escasez; la energía, como consecuencia de su elevado coste y, por último, la brecha digital”.Por este motivo, la Hacienda Timoteo de la localidad cordobesa de Fuente Palmera reunirá los próximos días 21 y 22 de septiembre a especialistas y empresas relacionadas con la cadena agroalimentaria y con el sector del regadío en el marco de laque, este año, celebra su sexta edición.Una de las entidades que estará presente será la, cuyo secretario general, Pedro Parias, reconoció que “el principal reto al que se enfrenta el regadío andaluz es la falta de agua”.En ese sentido, el responsable de la entidad –que en los seis primeros meses del año ha incorporado siete nuevas comunidades de regantes que suponen más de 7.000 nuevas hectáreas de regadío– defendió la necesidad de poner en marcha “a corto plazo” medidas que permitan “paliar, en lo posible, los efectos gravísimos que la sequía tiene sobre la agricultura de regadío”.De este modo, Parias planteó la posibilidad de utilizar los “recursos estratégicos de las aguas subterráneas”, además de “facilitar la tramitación y la agilización de balsas de riego que puedan ponerse en marcha y, de este modo, poder acumular más agua en la próxima campaña de riego”.A su vez, el secretario general de Feragua reclamó a las Administraciones públicas “la puesta en marcha de medidas y recursos para modernizar zonas regables tan importantes como las de Rumblar en Jaén, algunas vegas de Jaén y Granada y el importante proyecto de modernización del sector arrocero en las marismas del Guadalquivir”.Pedro Parias reconoció igualmente la importancia de la innovación para la “búsqueda de eficiencia en el uso de un recurso tan escaso como el agua” y subrayó el “esfuerzo” que viene realizando Feragua para “transferir conocimiento y tecnología a los regantes” que conforman la entidad.“Nosotros apoyamos fuertemente la innovación y prueba de ello son los proyectos nacionales y comunitarios en los que estamos participando”, recalcó el secretario general de la entidad, para quien el asociacionismo agrario, en particular entre los regantes, “ayuda a mantener unos lazos de comunicación con las Administraciones públicas a todos los niveles que, de otra forma, sería imposible mantener”.En similares términos se manifestó Emilio Camacho, para quien “el asociacionismo y la innovación son claves para hacer frente a los retos que afronta el regadío”. Para el catedrático de Ingeniería Hidráulica de la UCO, “sin innovación no habrá un uso del agua eficiente ni un ahorro energético”.Empresas tecnológicas como la cordobesaposibilitan, a juicio de Miguel Ángel Molinero, “un adecuado control y gestión de un recurso tan valioso como el agua”. El director general de la compañía, Antonio Javier Guisado, puso en valor el innovador proyecto que han puesto en marcha para la Comunidad de Regantes del Villar.“Se trata de un programa de riego inteligente para gestoras de agua y comunidades de Regantes que aporta sensores y herramientas de última generación para la toma de decisiones con una filosofía alineada con los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica del ciclo del agua", explicó Guisado, que dará a conocer el prototipo del programa en la próxima edición de ExpoFare, que reunirá a especialistas en gestión del agua y en agricultura de regadío de toda España, así como a empresas especializadas procedentes de Aragón, Madrid o la Comunidad Valenciana e, incluso, filiales de empresas israelíes como Haifa Group, patrocinador del evento.De este modo, Fuente Palmera se convertirá los próximos días 21 y 22 de septiembre en “centro de reflexión” para toda la cuenca mediterránea sobre la agricultura de regadío y permitirá conocer “nuevas tecnologías que favorezcan un uso sostenible de los recursos”, en palabras de Emilio Camacho, quien insistió en que “el asociacionismo es un factor clave porque a través de él se podrá romper la brecha digital y la falta de adopción de tecnologías adecuadas”.